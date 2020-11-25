Уроки «хрустального ада» Ледяной шторм проверил Приморье на прочность. Самыми прочными оказались люди

Редкое стихийное явление – ледяной шторм – не самый страшный зверь по сравнению с собратьями по весовой категории: наводнениями, ураганами, цунами, землетрясениями. Но во Владивостоке он совершил немало бед, последствия которых не устранены до сих пор. Главное ЧП – долгосрочное нарушение электроснабжения, которое возымело эффект домино и повлекло за собой остальные неприятности: отключение водо– и теплоснабжения.

С 18 по 19 ноября во Владивостоке выпало более 30 мм осадков. Это не так много, но непогода брала не количеством, а «качеством». Вода мгновенно превращалась в лед, покрывая ветки, провода, столбы, ванты и прочие поверхности толстой прозрачной коркой. Под тяжестью льда трещали и валились деревья, падали столбы освещения, рушились опоры ЛЭП. В пятницу, 20 ноября, более 150 тысяч жителей Приморья (большая часть из них во Владивостоке) остались в полной изоляции – без света, воды и тепла. Наиболее пострадавший район – Первомайский.

С течением времени системы жизнеобеспечения в городе восстанавливались. Однако район Чуркина на момент, когда верстался номер, то есть уже шестой день, в прямом смысле замерзал в темноте. По данным, озвученным на заседании регионального оперштаба, которое провел 24 ноября губернатор Олег Кожемяко, без электричества в Приморье к этому дню оставались почти 95 тысяч человек.

Кому война, кому мать родна?

О приближении стихии было известно заранее. Городские службы выпустили на ликвидацию последствий непогоды все имеющиеся силы – около 160 единиц техники – на очистку дорог, количество дворников благодаря волонтерам и привлечению помощи увеличилось со 160 до 450 человек. Основные магистрали были освобождены ото льда, и, как следствие, пробок в пиковые моменты не наблюдалось. Помогло и то, что автомобилисты прислушались к предупреждениям властей: в четверг и пятницу оставили свой транспорт у домов и воспользовались автобусным сообщением.

Что творилось (и творится до сих пор) во дворах многоэтажек, остается на совести управляющих организаций. Надо полагать, оценку бездеятельности многих УК своевременно даст прокуратура.

Но дороги стали не самой проблемной сферой. Настоящим кошмаром стал коммунальный коллапс, какого не было в крае с начала 1990-х.

Из-за полного отсутствия благ цивилизации температура в некоторых квартирах опустилась ниже 15 градусов. Люди спали в одежде, готовили на газовых плитах (у кого они были). В магазинах мгновенно закончились вода в пятилитровых бутылях и газовые баллоны. Ушлые коммерсанты скупали товары в благополучных районах Владивостока и везли продавать на Чуркин. Наценка в некоторых случаях достигала 600 процентов. Газовый баллон стоимостью 80 рублей продавали за 500. Корреспондент «В» в пятницу в поисках газовой плитки проехал всю Первомайку от Тихой до Голдобина. В магазинах плитки стоимостью 950-970 рублей исчезли еще накануне. На базарах за ними образовались очереди, но всем не хватало. На «Школьной» в разгар продажи плиток за 1300 рублей подъехал предприимчивый мужичок, открыл забитый доверху черными газовыми чемоданчиками микроавтобус и в течение 20 минут продал все уже по 1,5 тысячи рэ за штуку.

Стоит отметить, что большинство горожан проявило в эти тяжелые моменты свои лучшие качества. В вотсап-группах домов многие предлагали помощь продуктами, зарядкой телефонов, водой, газом и т.д. Во многих супермаркетах и офисах банков также появилась бесплатная услуга зарядки телефона и раздачи горячего чая.

Большой поток горожан, оставшихся без тепла и света, ринулся осваивать гостиницы и съемные квартиры.

«К нам с Чуркина в одну ночь приехали сразу 15 человек. Не хватило номеров с большими кроватями», – рассказали «В» в одном из отелей на Эгершельде.

Сильно взлетели цены на такси. Доехать из Первомайки в центр 20 ноября можно было только за 550 рублей. Таксисты не соглашались брать пассажиров за меньшие суммы.

По словам одной семьи, непогода 19 и 20 ноября обошлась им дополнительно в 15 тысяч рублей – сюда включены затраты на гостиницу, такси, перекус в кафе а также стоимость пропавших в холодильнике продуктов.

Однако основная часть населения Первомайского района не покидала свои остывающие квартиры.

В полевых условиях

К решению этого кома проблем сразу подключился глава Приморья Олег Кожемяко. Вся работа по устранению последствий непогоды и координации действий экстренных служб замкнулась на руководителе края. 20 ноября он объявил о введении режима ЧС регионального масштаба.

Первоочередной задачей стало подключение электричества к социальным объектам – больницам, школам, детсадам. Оперативно были подвезены и подключены дизельные генераторы. С течением времени ресурсоснабжение стало возвращаться в районы Владивостока.

«Везде, где нет света и люди не могут приготовить еду, нужно организовать пункты питания, подвоз воды. Обеспечить газовыми плитами и баллонами, задействуйте для этой работы волонтеров. Разворачивайте пункты временного размещения с дизельными генераторами, если нет электричества. Люди не должны оставаться без внимания», – поручил главам муниципалитетов губернатор.

20 ноября во Владивостоке открылись пункты временного размещения, были организованы полевые кухни, подвоз технической воды, раздача питьевой воды и газовых баллонов.

Также была взята под контроль ситуация с изоляцией острова Русского. Из-за обледенения вант и падения льда на проезжую часть было принято решение о закрытии Русского моста. Заложниками ситуации оказались тысячи людей. Для них власти организовали паромное сообщение, работавшее с утра до 12 часов ночи. К сожалению, число желающих покинуть остров было намного выше судоходных возможностей. На территории острова развернулись полевые кухни и пункты временного размещения. ДВФУ предоставил отрезанным от материка горожанам бесплатные места в общежитии. С кампуса до паромной пристани запустили автобусное сообщение.

На помощь пришли сотрудники МЧС, военные, волонтеры. Координацией их действий занималось региональное руководство. Также по просьбе губернатора помощь предоставили соседние регионы и федеральный центр. Восемь передвижных генераторов для обеспечения электричеством объектов социальной инфраструктуры доставили в Приморье двумя бортами МЧС Ил-76 утром в понедельник, 23 ноября.

«Губернатор обратился к ряду федеральных министерств с просьбой направить в край дополнительные генераторы. Поступившее из Росрезерва оборудование установят на центральном тепловом пункте в районе Чуркина, где сложилась наиболее тяжелая обстановка с обеспечением светом из-за падения опоры ЛЭП», – прокомментировал руководитель Агентства энергетики и газоснабжения Приморского края Андрей Леонтьев.

Важно и то, что глава края лично присутствует в проблемных точках и проверяет ход ведения работ. В частности, Олег Кожемяко вместе с сотрудниками ДРСК посетил место аварии двух опор ЛЭП в районе Морского кладбища – именно из-за их обрушения на Чуркине и произошел блэкаут.

Энергокризис давно просрочен

Стоит отметить, что ситуация с падением этих двух опор и последующей операцией по их восстановлению (не завершенной к моменту сдачи номера в печать) ярко проиллюстрировала кризис приморской энергетики. Сетевая инфраструктура, находящаяся в ведении ДРСК («дочка» федеральной компании «Русгидро»), не просто не выдержала проверку стихией. Проверку не выдержал сам подход, казалось бы, крупной компании и практически монополиста в данной сфере к подготовке и содержанию своих объектов.

Во-первых, журналисты, которые добрались до упавших опор, зафиксировали их ненормативное состояние: железные конструкции все были в ржавчине. «Жить» им и так оставалось недолго. Ледяной шторм лишь приблизил неизбежное.

«Вышки уже пережили свое время и давным-давно требовали ремонта, – рассказал Виктор Ковалев, начальник ремонтно-эксплуатационного участка. – Новые линии строят, но старые не поддерживают. Сейчас надо не упавшие поднимать и восстанавливать, надо новые строить. Город развивается, потребности людей увеличиваются, а опоры старые. На них и нагрузки больше дается, да и от времени они пострадали. Этим вышкам по 40-50 лет».

Во-вторых, тот факт, что одна из опор ЛЭП окружена кладбищем и недоступна для техники, – не внезапная новость. Отсюда следует логичный вопрос: а как вообще планировалось осуществлять техническое обслуживание объекта? Сколько в Приморье еще таких опор?

Еще после тайфуна «Майсак» Олег Кожемяко обращал внимание энергетиков на существующие в их хозяйстве проблемы. Очевидно, что сколь-либо значимых выводов ими сделано не было.

Плачевные итоги

Уже подсчитано, что в результате прошедшего в Приморье циклона было повалено около 5 тысяч деревьев, вдвое больше потеряли до половины тяжелых ветвей, которые с треском и адским грохотом обрушивались на дороги, тротуары, припаркованный транспорт, трамвайные и электрические провода, невысокие здания и чудом не убили никого из людей.

Также было повреждено почти 100 километров линий электропередачи и 850 опор ЛЭП, более 1600 трансформаторных подстанций вышли из строя. Почти 180 тысяч человек оказались без света, воды и тепла.

По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина была создана рабочая группа по ликвидации ЧС в Приморье. В нее вошли представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда.

Кстати

Особо хотелось бы отметить реакцию горожан на тот факт, что наводить порядок хотя бы у себя во дворах им придется самим. Многие жители МКД, не дожидаясь милости от управляющих компаний, лично вышли на расчистку придомовых территорий от последствий «лесоповала».

Заметим, что некоторые владивостокские УК, нахватавшие в свое время под управление по несколько сотен домов, причем в разных районах города, техники для их обслуживания до сих пор имеют минимум, в результате элементарно не успевают вовремя очищать дворы ни от упавших веток, ни ото льда и снега.

В противовес этому хочется еще раз подчеркнуть, на что в таких ситуациях способны хорошо организованные собственники жилья в реально работающих ТСЖ. Корреспонденту «В» довелось наблюдать, как взялись за дело жители дома № 13 на улице Кирова, где как раз рулит такое товарищество. Уже в 10 часов утра в субботу, 21 ноября, на улицу дружно вышли более трех десятков человек, в том числе женщины и дети. В некогда зеленом дворе почти не осталось целых деревьев, проезды и тротуары были завалены полностью и в буквальном смысле представляли собой непроходимый бурелом. В течение полутора-двух часов все ветки и деревья были распилены, разобраны и убраны на газоны, при этом было спасено из деревянного плена несколько автомобилей. Даже детвора с веселым задором освобождала собственную детскую площадку от веток и сбивала наледь с горок и качелей. После этого на тротуары и проезжую часть вышли мужчины с тележками и инструментами, где смогли, очистили асфальт от наледи и посыпали неочищенное мелким гравием.

Как говорится, огромный вам респект и уважение, люди!

P.S. В соседних домах, находящихся под управлением УК, не наблюдалось ни подобного энтузиазма жильцов, ни каких-либо усилий со стороны жилищной службы…

Сергей ПЕТРАЧКОВ

Фото:

Евгения Кулешова/vlc.ru, пресс-службы администрации Владивостока Фото Дениса Григорьева, с сайта primorsky.ru