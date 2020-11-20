«Смутные времена» популярности не теряют Семь лет назад во Владивостоке тиражом всего 1000 экземпляров была издана книга, которая была раскуплена подчистую, моментально став редкостью. Эта небольшая повесть Жозефа Кесселя «Смутные времена. Владивосток 1918-1919 гг.» (16+) о том, каким увидел наш город в самый переломный момент российской истории молодой француз.

– Это сегодня Жозеф Кессель – классик французской литературы, член Французской академии, журналист и путешественник, патриот и литератор, – говорила тогда Елена Никитина, возглавлявшая в 2013 году местное отделение «Альянс-Франсез». – А в начале прошлого века он был молодым романтичным юношей с русскими корнями. И все было впереди.

История жизни Кесселя похожа на приключенческий роман с самого начала. В конце XIX века отец будущего писателя вместе с женой отправился в Аргентину, где и родился Жозеф. Когда мальчику было около семи лет, семья, постранствовав по миру, вернулась в Россию. Несколько лет Жозеф прожил в Оренбурге, учился в русской школе, отлично знал русский язык. Затем семья отправилась во Францию, где и осела. Франция стала домом для Жозефа Кесселя. За нее он сражался в небе Первой мировой. А когда в 1918 году в эскадрилью пришел рекрутер и рассказал, что требуются добровольцы в легион, который будет базироваться в Сибири, чтобы не пропустить туда немецкие войска, в Жозефе, как он сам писал, «русские корни, знание языка, сказки и книги детства, народные песни, прекраснее которых ничего нет на свете, – все это пробудило освещенную звездами мечту».

Так Кессель стал добровольцем и после долгого путешествия через Атлантику, США и Тихий океан попал во Владивосток. В нашем городе, ставшем одновременно последним пристанищем тех, кто бежал от революции на восток, оплотом для остатков Белой армии и базой для иностранных армейских подразделений, молодой француз провел ровно год. Он многое видел и многое пережил в этот год. Позже воспоминания о городе, который показался Кесселю страшным и неприглядным, вылились в повесть «Дикие времена».

– По самому известному произведению Жозефа Кесселя – роману «Дневная красавица» был снят знаменитый фильм Луиса Бунюэля с великолепной Катрин Денев в главной роли, – рассказывала Елена Никитина. – Его много издавали в СССР. На русском вышли и другие книги писателя – «Княжеские ночи», «Всадники», «Лев»… Но и в СССР предпочитали помалкивать о русских корнях Жозефа Кесселя и о том, что он был среди интервентов на Дальнем Востоке. И уж тем более о том, что написал такой нелицеприятный роман о Владивостоке, рассказав о нашем городе в период Гражданской войны как о чумном бараке, в котором идет бесконечный пир…

Книгу Кесселя перевести на русский и издать решились во Владивостокском отделении «Альянс-Франсез». Издание поддержало французское правительство, оказав содействие в решении вопроса с авторскими правами.

Работа над книгой была очень непростой, для сотрудников «Альянс-Франсез Владивосток» и переводчика Натальи Сакун это был вызов.

– Мне иногда в процессе перевода очень хотелось что-то смягчить, как-то приукрасить, уж больно нерадостным, по-настоящему диким и смутным виделись автору Владивосток и жизнь в нем. Но я останавливала себя, – вспоминала Наталья, – потому что понимала: это мужской, жесткий взгляд на Владивосток, на Гражданскую войну в России. И именно такое описание – без сантиментов и без боязни обидеть кого бы то ни было – заставляет задуматься о том, что же такое была Гражданская война. Оно дает еще один штрих к портрету той жуткой эпохи…

Книгу Жозефа Кесселя в 2013-м издали тиражом в 1000 экземпляров. Оказалось, что даже для нашего города, не слишком большого, это просто капля в море. Тем более что часть книг «Альянс-Франсез Владивосток» подарило библиотекам города.

И вот в ноябре 2020 года, фактически спустя сто лет после описываемых в «Смутных временах» событий, «Альянс-Франсез Владивосток» и издательство «Рубеж» выпустили новый тираж книги.

Как уверена Елена Теренецкая, заместитель директора «Альянс-Франсез Владивосток», это издание не просто найдет своего читателя, но также станет редкостью. Фактически в России не так много городов, о самых тяжких временах которых писали знаменитые на весь мир литераторы. Владивосток в этом смысле стоит на одной ступени с Москвой, Санкт-Петербургом…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото из архива «В»