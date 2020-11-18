Экстремальный сон протоптера В аквариуме с двоякодышащими рыбами Приморского океанариума появился еще один обитатель. Новичка зовут гигантский протоптер, и он тоже умеет дышать атмосферным воздухом, сообщает пресс-служба научного учреждения.

Этот во многом уникальный представитель африканского континента переехал на новое место жительства вместе со своим собственным «домом» – корягой, которую облюбовал в научно-адаптационном корпусе.

Гигантский, он же мраморный, протоптер имеет несколько удивительных особенностей. Это не просто двоякодышащая рыба, большую часть кислорода – 80 процентов – она получает из атмосферного воздуха и всего лишь 20 процентов – при помощи жаберного дыхания. Протоптеры научились выживать в сезон засухи: когда их дома-водоемы пересыхают полностью, рыбы выкапывают норы в иле и создают себе кокон из слизи. В этом коконе протоптеры способны пережидать засуху от нескольких месяцев до нескольких лет.

– Они впадают в своего рода анабиоз, во время которого продолжаются все жизненные процессы. Любопытно, что в отличие от большинства живых организмов протоптер получает энергию не из жировой ткани, а из мышц, – пояснил начальник отдела содержания пресноводных тропических гидробионтов Артем Суюндуков. – В итоге к концу спячки уровень мочевины в коконе превышает все допустимые показатели, то есть любое другое животное, столкнувшись с таким уровнем токсинов, непременно бы погибло, а протоптер спокойно выживает. Правда, после выхода из кокона он немного неуклюж, но в течение часа отходит и начинает нормально двигаться и питаться.

В океанариуме засухи нет, но сезонность у рыб остается: они могут быть малоактивными и не есть несколько месяцев. Пережив эту часть биологического цикла, протоптер возвращается к нормальной жизни.

Справка

– Грудные плавники мраморного протоптера похожи на жгутики. В мутной воде они выполняют роль сенсора и помогают рыбе исследовать территорию.

– Гигантский протоптер достигает двух метров в длину и веса 17 килограммов.

– Одно из названий – мраморный – протоптер получил благодаря своей расцветке – голубовато-серой с многочисленными мелкими темными пятнами.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Приморским океанариумом