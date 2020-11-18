О лекарстве, кадрах и пациентах психдиспансера

Вопросы на публичных слушаниях по бюджету лишь бюджетом не ограничились

18 нояб. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4763 (6468) от 18 нояб. 2020
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На минувшей неделе прошли общественные слушания краевого бюджета на 2021 год, посвященные здравоохранению. Они завершили серию обсуждений главного финансового документа края с представителями общественности и депутатского корпуса. 

Как следует из доклада министра регионального здравоохранения Анастасии Худченко, на будущий год в региональной казне предусмотрены средства на укрепление материальной базы медучреждений, обеспечение мер социальной поддержки медработников. Свои вопросы, касающиеся финансирования данного направления, а также предложения в проект бюджета смогли озвучить все желающие как очно, так и в режиме онлайн. 

Наибольший же интерес у участников слушаний оправданно вызвала тема коронавируса.

Анастасия Худченко пояснила, что для лечения пациентов с COVID-19 в настоящее время в крае развернуто 2064 койки, из которых 345 – с аппаратами ИВЛ.

– Занятость коечного фонда на сегодняшний день составляет 85 %. Еще вчера было 91 %, но мы открыли новое отделение, что позволило расширить мощности, – подчеркнула она.

Министр добавила, что в крае организована работа 17 ПЦР-лабораторий для диагностики возбудителя COVID-19, их мощность составляет до 4,5 тысячи исследований в сутки.

Антибиотики про запас

Один из вопросов участников слушаний касался отсутствия некоторых медикаментов в аптеках.

Как пояснила Анастасия Худченко, причина лекарственного дефицита в ажиотажном спросе и новых правилах маркировки лекарств.  

– Люди запасаются противовирусными препаратами и антибиотиками впрок – спрос на амбулаторные антибиотики, по данным Росздравнадзора, вырос в этом году на 50 процентов. При этом речь идет о вирусной инфекции, которая антибиотиками не лечится. К сожалению, люди занимаются самолечением и закупают препараты впрок из-за опасения, что не смогут приобрести, когда они понадобятся, – заметила министр. – По поводу маркировки: она введена в России впервые, и не все аптеки оказались к ней готовы.

Представители аптечных сетей пообещали, что в течение полутора-двух недель ситуация стабилизируется и необходимые препараты вновь появятся в продаже, так как на складах они имеются. А тем пациентам, у которых заболевание уже диагностировано, препараты выдаются бесплатно. Они могут их получить у своего лечащего врача.

Отвечая на вопрос депутата ЗС ПК Дмитрия Новикова о возможности возобновления работы Приморской государственной аптеки, Анастасия Худченко заметила, что вопрос экстренного обеспечения лекарственными препаратами решается:

– Да, сейчас государственного аптечного учреждения нет, поэтому сложно оперативно обеспечить какую-то из аптек необходимым лекарством. Но есть краевое учреждение «Медицинский центр «Резерв». В начале следующего года он получит лицензию на фармацевтическую деятельность, после чего мы сможем организовать стратегический резерв всех необходимых лекарственных препаратов.

Пользователей соцсетей интересовала возможность получения лекарства пациентами, перенесших сердечно-сосудистые катастрофы.

– Да, граждане, перенесшие инфаркты, инсульты (вне зависимости от того, получили они инвалидность или нет), в течение года обеспечиваются необходимыми препаратами бесплатно. Получить их можно в поликлинике, к которой гражданин приписан, у своего терапевта или кардиолога, – разъяснила Худченко.

Земскому доктору поможет земская медсестра

Еще одна тема, одинаково волнующая как врачей, так и общественность, – кадровый дефицит. Жители края задавали вопросы о мерах поддержки медицинских работников и жаловались на отсутствие специалистов. Из районов поступали запросы о продолжении программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», а также звучали предложения о разработке новых программ «Земская медсестра» и «Земский медбрат».

Представитель ТГМУ на вопрос о подготовке новых кадров отметил, что количество мест по целевому договору решается на федеральном уровне и каждый год это количество растет. В этом году свободный (конкурсный) набор ограничился 20-25 процентами. И, несмотря на то что ТГМУ обеспечивает специалистами весь Дальний Восток, приморские студенты из числа учащихся по целевому набору составляют подавляющее большинство.

В городе оставят лишь с острыми состояниями

На этих же слушаниях прозвучал вопрос о дальнейшей судьбе краевого психоневрологического диспансера (г. Владивосток, ул. Шепеткова). Спрашивающие выразили обеспокоенность социально-бытовыми условиями пациентов.

– Да, условия не отвечают нормам из-за нехватки площади, – согласилась министр. – Как известно, строительство психоневрологической больницы было законсервировано. Да и нахождение такого медучреждения в черте города вызывает сомнения. Тем не менее было найдено промежуточное решение: в поселке Заречном под Уссурийском есть психиатрическая больница – это несколько удобных светлых корпусов. Пациентов, которым показано длительное лечение – в течение шести-восьми месяцев, а также тех, кто ожидает перевода в психоневрологические диспансеры, мы размещаем в Заречном и уже тем самым сокращаем количество больных в стационаре на Шепеткова. Кроме того, мы рассматриваем перевод отделений острых неврозов и инфекционного в одну из больниц пригорода Владивостока. На Шепеткова же будет проведен ремонт – совсем убрать клинику нельзя, так как есть пациенты с острыми состояниями, требующие незамедлительной помощи.

Также Анастасия Худченко опровергла слухи о закрытии ряда государственных стоматологических клиник:

– Клиники будут реорганизованы в единое учреждение, но изменения касаются лишь управленческого аппарата. Сами учреждения будут оказывать помощь по тем же правилам и адресам, как и прежде. 

Как отметила председатель правительства Приморья Вера Щербина, все вопросы и предложения жителей Приморья, озвученные в ходе общественных слушаний, будут учтены при формировании проекта бюджета на 2021 год.

Фото Александра Сафронова (правительство Приморского края)