О лекарстве, кадрах и пациентах психдиспансера Вопросы на публичных слушаниях по бюджету лишь бюджетом не ограничились

На минувшей неделе прошли общественные слушания краевого бюджета на 2021 год, посвященные здравоохранению. Они завершили серию обсуждений главного финансового документа края с представителями общественности и депутатского корпуса.

Как следует из доклада министра регионального здравоохранения Анастасии Худченко, на будущий год в региональной казне предусмотрены средства на укрепление материальной базы медучреждений, обеспечение мер социальной поддержки медработников. Свои вопросы, касающиеся финансирования данного направления, а также предложения в проект бюджета смогли озвучить все желающие как очно, так и в режиме онлайн.

Наибольший же интерес у участников слушаний оправданно вызвала тема коронавируса.

Анастасия Худченко пояснила, что для лечения пациентов с COVID-19 в настоящее время в крае развернуто 2064 койки, из которых 345 – с аппаратами ИВЛ.

– Занятость коечного фонда на сегодняшний день составляет 85 %. Еще вчера было 91 %, но мы открыли новое отделение, что позволило расширить мощности, – подчеркнула она.

Министр добавила, что в крае организована работа 17 ПЦР-лабораторий для диагностики возбудителя COVID-19, их мощность составляет до 4,5 тысячи исследований в сутки.

Антибиотики про запас

Один из вопросов участников слушаний касался отсутствия некоторых медикаментов в аптеках.

Как пояснила Анастасия Худченко, причина лекарственного дефицита в ажиотажном спросе и новых правилах маркировки лекарств.

– Люди запасаются противовирусными препаратами и антибиотиками впрок – спрос на амбулаторные антибиотики, по данным Росздравнадзора, вырос в этом году на 50 процентов. При этом речь идет о вирусной инфекции, которая антибиотиками не лечится. К сожалению, люди занимаются самолечением и закупают препараты впрок из-за опасения, что не смогут приобрести, когда они понадобятся, – заметила министр. – По поводу маркировки: она введена в России впервые, и не все аптеки оказались к ней готовы.

Представители аптечных сетей пообещали, что в течение полутора-двух недель ситуация стабилизируется и необходимые препараты вновь появятся в продаже, так как на складах они имеются. А тем пациентам, у которых заболевание уже диагностировано, препараты выдаются бесплатно. Они могут их получить у своего лечащего врача.

Отвечая на вопрос депутата ЗС ПК Дмитрия Новикова о возможности возобновления работы Приморской государственной аптеки, Анастасия Худченко заметила, что вопрос экстренного обеспечения лекарственными препаратами решается:

– Да, сейчас государственного аптечного учреждения нет, поэтому сложно оперативно обеспечить какую-то из аптек необходимым лекарством. Но есть краевое учреждение «Медицинский центр «Резерв». В начале следующего года он получит лицензию на фармацевтическую деятельность, после чего мы сможем организовать стратегический резерв всех необходимых лекарственных препаратов.

Пользователей соцсетей интересовала возможность получения лекарства пациентами, перенесших сердечно-сосудистые катастрофы.

– Да, граждане, перенесшие инфаркты, инсульты (вне зависимости от того, получили они инвалидность или нет), в течение года обеспечиваются необходимыми препаратами бесплатно. Получить их можно в поликлинике, к которой гражданин приписан, у своего терапевта или кардиолога, – разъяснила Худченко.

Земскому доктору поможет земская медсестра

Еще одна тема, одинаково волнующая как врачей, так и общественность, – кадровый дефицит. Жители края задавали вопросы о мерах поддержки медицинских работников и жаловались на отсутствие специалистов. Из районов поступали запросы о продолжении программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», а также звучали предложения о разработке новых программ «Земская медсестра» и «Земский медбрат».

Представитель ТГМУ на вопрос о подготовке новых кадров отметил, что количество мест по целевому договору решается на федеральном уровне и каждый год это количество растет. В этом году свободный (конкурсный) набор ограничился 20-25 процентами. И, несмотря на то что ТГМУ обеспечивает специалистами весь Дальний Восток, приморские студенты из числа учащихся по целевому набору составляют подавляющее большинство.

В городе оставят лишь с острыми состояниями

На этих же слушаниях прозвучал вопрос о дальнейшей судьбе краевого психоневрологического диспансера (г. Владивосток, ул. Шепеткова). Спрашивающие выразили обеспокоенность социально-бытовыми условиями пациентов.

– Да, условия не отвечают нормам из-за нехватки площади, – согласилась министр. – Как известно, строительство психоневрологической больницы было законсервировано. Да и нахождение такого медучреждения в черте города вызывает сомнения. Тем не менее было найдено промежуточное решение: в поселке Заречном под Уссурийском есть психиатрическая больница – это несколько удобных светлых корпусов. Пациентов, которым показано длительное лечение – в течение шести-восьми месяцев, а также тех, кто ожидает перевода в психоневрологические диспансеры, мы размещаем в Заречном и уже тем самым сокращаем количество больных в стационаре на Шепеткова. Кроме того, мы рассматриваем перевод отделений острых неврозов и инфекционного в одну из больниц пригорода Владивостока. На Шепеткова же будет проведен ремонт – совсем убрать клинику нельзя, так как есть пациенты с острыми состояниями, требующие незамедлительной помощи.

Также Анастасия Худченко опровергла слухи о закрытии ряда государственных стоматологических клиник:

– Клиники будут реорганизованы в единое учреждение, но изменения касаются лишь управленческого аппарата. Сами учреждения будут оказывать помощь по тем же правилам и адресам, как и прежде.

Как отметила председатель правительства Приморья Вера Щербина, все вопросы и предложения жителей Приморья, озвученные в ходе общественных слушаний, будут учтены при формировании проекта бюджета на 2021 год.

Фото Александра Сафронова (правительство Приморского края)