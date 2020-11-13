«А Бриннер бы сделал!» Почему эту фразу говорят актеры, когда что-то идет не так…

На сцене Приморского краевого театра молодежи – премьера. Спектакль «Бриннер» (16+) станет, как уже сообщал «В», первой в России постановкой о нашем знаменитом на весь мир земляке, о человеке, чья жизнь может стать крутым мотиватором для молодежи. В этом уверен режиссер Талгат Баталов, который, кстати, год назад стал инициатором создания постановки.

– Талгат, вы рассказывали, как, приехав впервые во Владивосток на фестиваль «Метадрама», с изумлением узнали, что ковбой Крис, главный герой одного из ваших любимых фильмов «Великолепная семерка», родился и провел детство во Владивостоке…

– Да, и это было для меня откровением. Я знал, что у него русские корни. Но то, что он родился в такой известной во Владивостоке семье, что рос здесь – на границе России и Азии, не знал. Чем больше я узнавал о Юле Бриннере, тем больше понимал: его судьба может доказать современным молодым людям, что достичь можно всего, чего хочешь, если стремиться, стараться, отдавать всего себя. Выходец из Владивостока получил «Оскара»! Мотивирует? Еще бы!

– Пьесу для вашего спектакля написала Виктория Костюкевич, драматург из Владивостока.

– Да, и она использовала множество источников, в том числе книгу Рока Бриннера, книгу сестры Юла, многие другие доступные документальные материалы. Мы с Викой смотрели его фильмы, фильмы, снятые о нем.

Жанр спектакля трудно определить, мы все же живем в пространстве современного мультижанрового театра, так что наша постановка – что-то на стыке документального театра и внезапной театрализации.

Спектакль рождается вокруг текста, потому что Вика написала очень плотный текст, причем в него вложена та энергия, с которой Юл Бриннер шел по жизни. Повторюсь, литературного – не драматического, не диалогового – текста в спектакле очень много, и это своего рода испытание для артистов. Как и тот факт, что мы с Викторией шесть раз переписывали его, пока репетировали. Выкидывали куски, меняли местами, перемонтировывали… Но сохранили суть и главное в истории. Вика все время была на репетициях, и для театра молодежи это тоже новый опыт – когда драматург присутствует на репетиции и что-то меняет в процессе. Актерам нелегко приходится, но что поделать, мы живем в мире мобильности.

– Актерам и с декорацией нелегко приходится. Она ведь самая масштабная в истории театра молодежи: 8,5 метра на 3 метра и на 7,5 метра, да еще и с наклоном…

– Идея такой масштабной, на всю сцену, декорации, принадлежит художнику-постановщику спектакля Наталье Черновой, она из Санкт-Петербурга. Современный театр – универсальное пространство. Пьеса сама по себе довольно кинематографичная, монтажная, там много перемещений по времени, по местам действия. И декорация – как некий подъем к вершинам и в то же время как падение, как отсыл к фильмам, в которых снимался Юл (а в 50-е любили такие вот масштабные декорации использовать).

Да, артистам непросто бегать по ней, но иногда, когда им совсем сложно, они говорят: «А Бриннер бы сделал!» И делают. Я хотел, чтобы они прониклись масштабом личности Юла Бриннера, поэтому перед началом репетиций мы несколько дней вместе с актерами смотрели фильмы Юла, врастали в атмосферу.

– При этом самого Юла на сцене не будет?

– Знаете, в книге Рока Бриннера о его отце была такая фраза: «Отца дома было мало, но разговоров о нем было много». Вот мы от этих слов и оттолкнулись. «Вынули» героя из спектакля – он есть в каждом слове, в каждой сцене, но как тот, о ком постоянно говорят, вспоминают… И из этого зритель должен составить портрет своего Юла Бриннера.

Согласитесь, было бы очень странно, если бы я побрил кого-то из актеров налысо и сказал: «Ты теперь Юл!» Бриннера невозможно сыграть, да и не нужно. Такие люди делаются в количестве «одна штука», повторить их невозможно, да и нет в этом никакой необходимости. Тем более если мы играем спектакль про него в городе, где он родился и жил, хотим зарядиться его энергией.

Словом, Юл на сцене присутствует все время, просто его не играет никакой артист.

– Юл Бриннер известен тем, что обожал сочинять о себе легенды.

– Да, и в пьесе есть такой ход, в котором обыгрывается любовь Юла к мистификациям. В спектакле документальное монтируется с придуманной реальностью: например, выходит старая цыганка и рассказывает, что Юл родился в таборе, мать помнит смутно, воспитан цыганами. А потом на сцену выходит его мать – женщина дворянских кровей, истинная леди, и мы узнаем, что же на самом деле правда: Юл обожал маму и, когда она заболела, делал все мыслимое и немыслимое, чтобы обеспечить ее лечение. Надеюсь, что после просмотра спектакля люди захотят больше узнать о Юле Бриннере, ведь как ни странно, но во Владивостоке далеко не все понимают, какого уровня звезда здесь родилась, какой величины этот человек. А кто-то даже не знает, что Юл здесь рос.

– В вашей команде, работающей над спектаклем, кроме Виктории Костюкевич есть еще специалисты из Владивостока?

– У нас хореограф из Владивостока Дмитрий Сухарев. Это первый опыт нашего сотрудничества, но очень удачный. Дмитрий провел колоссальную работу, чтобы каждый актер нашел свое место на сцене и был органичен, даже если в это время не произносит реплики.

Что касается музыки, то она в спектакле полностью электронная и современная, но в ней намеки на мотивы 50-х годов прошлого столетия и энергия Бриннера, на мой взгляд. А лейтмотивом стала та музыка, что в тизере к спектаклю звучит. «Джипси соул» – цыганские такие мотивы, ведь Юл любил рассказывать, что он родом из цыган…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА