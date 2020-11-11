Максим Аверин: Не тратьте жизнь на плохое настроение и плохих людей «Сколько себя помню, всегда были какие-то кризисы. Так что и этот переживем», – уверен популярный актер

Ему достаточно было сняться в роли Сергея Глухарева в сериале «Глухарь», чтобы славы и зрительской любви хватило на долгие годы. Но вот уже 8 лет подряд зрители с интересом и волнением продолжают следить за судьбой Олега Брагина из «Склифосовского».

А еще были летчик в «Фурцевой», командир подлодки в «Горюнове», комдив в «Невесте комдива», музыкант и аферист в «Катране». Кроме того, Аверин уже несколько лет бессменный ведущий шоу «Три аккорда». И вот этому любимчику публики исполняется 45 лет.

Театр, а после – сабантуй

– Максим, уже решили, как будете отмечать юбилей?

– Как всегда: в первую очередь театр, спектакль, а потом – сабантуй с друзьями. Это уже традиция, которую я не нарушаю много лет. Просто выступления в мой день рождения проходят каждый раз в разных городах мира. Но в этом году это будет Москва – на сцене Театра сатиры состоится спектакль «Научи меня жить».

– Вы прекрасно выглядите и, на непосвященный взгляд, всегда позитивно настроены. У вас есть секрет отличного настроения?

– Просто надо любить жить. Это единственное, что важно. Жизнь – самый главный дар, который, простите, не повторяется. И она очень короткая, так что тратить ее на плохое настроение и на плохих людей совершенно не стоит. Я не разочаровался ни в чем, люблю свою публику, люблю свою профессию. А про физическое состояние… В моем возрасте уже считается так: чего достоин, то и носишь.

В изоляции от публики

– Изменилась ваша жизнь из-за пандемии? Чего больше всего не хватало во время самоизоляции?

– Конечно же, театра, выхода к зрителю. Представляете, у меня не было спектаклей полгода: был в марте, а потом лишь в сентябре! Это все равно как оторвать у балетного артиста ноги. Я понимал все проблемы и сложности, но во время изоляции чуть не сошел с ума. Хотя, думаю, все это даст импульс, чтобы еще больше работать и еще больше творить.

– Мы всегда спешим, что-то вечно откладываем на потом. А тут раз – и не надо никуда бежать. Чем занимались во время вынужденного простоя?

– Разобрал книги, которые меня просто выселяли из дома! (Смеется.) Было ощущение, что они меня просто окружили и зажали со всех сторон. Привел все в порядок. Завел канал на YouTube, записывал рассказы и сказки для своих племянников. Точнее, начал для них, а потом оказалось, что это интересно и детям, и взрослым. В общем, скучно не было. И, как оказалось, без очень многих вещей можно жить. Все только начинается!

В этом году еще и 25 лет, как я в профессии. Кстати, не помню ни разу, чтобы все было гладко у нас. Когда поступал в институт – был переворот, потом всякие дефолты, кризисы… И так каждый раз. В общем, мне не привыкать все начинать сначала.

– Многие ваши коллеги в это время записывали онлайн-спектакли. Как вы относитесь к этому?

– Как к небольшому перекусу. Ведь театр – это в первую очередь энергия, которая рождается в зале между публикой и актерами. И без нее никак. Хотя онлайн в тех обстоятельствах, в которых мы были, тоже неплохо. И необязательно это касается театра. Для людей, лишенных возможности путешествовать или даже выходить из дома, это прекрасная возможность посещать музеи, концертные площадки, слушать симфоническую музыку и смотреть те же спектакли. Но моя профессия – живой организм. Понимаете, в кино есть волшебство, есть обман, а в театре обмана нет: то, что рождается там, существует здесь и сейчас и больше никогда не повторится.

– Финансово сильно пострадали?

– Финансово пострадали все, в том числе и люди, которые занимаются далеко не творческими вопросами. А что делать? Надо будет как-то выкарабкиваться. Но я думаю, с этим тоже как-нибудь справимся.

Судьбоносный браслет

– Вы говорили, что один из важных проектов для вас – фильм «Яма», снятый по мотивам произведений Александра Куприна.

– У меня особое отношение конкретно к «Гранатовому браслету». При поступлении в театральный институт преподаватели очень настаивали, чтобы я взял что-нибудь серьезное. Я измучился в поисках материала. Однажды, придя домой, взял первую попавшуюся книжку с полки – и это был «Гранатовый браслет». Взял оттуда отрывок и именно с ним поступил в институт! И потом на первых педагогических отрывках была именно роль Желткова в «Гранатовом браслете». Так что для меня это роль, когда мечты сбываются…

– Недавно по Первому каналу прошел фильм «Катран» – продолжение популярного проекта «Мосгаз», где вы сыграли одну из главных ролей. Ваш герой – аферист, картежник. Знаю, что вы очень серьезно готовились к съемкам…

– Да, ведь просто так нельзя сесть за игровой стол – это сложная математика. Поэтому мне надо было хорошо разбираться в тонкостях игры. Я, кстати, смотрел прошлые сезоны «Мосгаза» как зритель – и вот наконец попал на проект как артист. Очень приятно было влиться в этот коллектив.

– Откройте уже тайну. Что там за история произошла на съемках фильма «Горюнов. Корабль отстоя»? В Интернете была информация, что якобы вы стреляли в Сергея Жигунова на съемочной площадке и у него осталась вмятина на лбу...

– Это все глупости. Вы представляете себе: если по-настоящему человеку попасть из табельного оружия в голову, что бы от нее осталось?! (Смеется.) Сергей Викторович просто пошутил, а в Интернете сразу понеслось. А меня, кстати, в тот день даже на съемках не было. Так что, слава богу, никто не пострадал.

– Ваши герои во всех проектах очень разные. А есть ли у вас любимая роль?

– Любимая та, которая впереди.

Валерия ШЕЛОВАНОВА

Фото Вадима ТАРАКАНОВА и из архивов пресс-служб (ИА «Столица»)