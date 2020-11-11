Не может быть, чтоб не было в семье героя Уникальный проект приморской библиотеки помог детям со всего Дальнего Востока открыть для себя подвиг своих прадедов

«В деревянной шкатулке бережно хранится единственная сохранившаяся фотография моего прадеда. На меня смотрит молодой светловолосый мужчина. Я невольно начинаю сравнивать себя с ним. Вот светлые, наверное, голубые глаза, волнистые русые волосы, острый нос. Наверное, мы похожи с ним…

А еще в шкатулке под фотографией лежит завернутая в фольгу похоронка. Она такая старая, ветхая. Если до нее дотрагиваешься, она начинает рассыпаться, поэтому мы храним ее в фольге. Похоронка сильно выцвела, и невозможно прочитать все, что в ней написано. Но все-таки мы прочитали: «Ваш муж, гвардеец Агафонов Федор Тимофеевич, уроженец Куйбышевской области, погиб в бою за социалистическую Родину…» И больше ничего не разберешь».

Это отрывок из рассказа 15-летней Ульяны Чистяковой, живущей в Забайкалье. Она написала о своем прадедушке, не вернувшемся с Великой Отечественной. Те сведения, которые сумела найти, те воспоминания, которые хранились в ее семье. Как и многие другие работы детей и подростков, письмо Ульяны стало частью книги «Спросим старших о войне». Этот проект Приморской краевой детской библиотекой (ПКДБ) недавно был представлен общественности.

Я тоже правнук победителя

– «Спросим старших о войне» – это логическое продолжение одноименного проекта, который мы создавали пять лет назад, к 70-летию Победы, – рассказывает Наталья Полянская, главный библиотекарь сектора организационно-методической работы ПКДБ. – Но если тогда в возвращении памяти, в сохранении воспоминаний о войне принимали участие только ребята из Приморья, то в этом году проект стал межрегиональным. В книгу вошли работы школьников Приморского и Хабаровского краев, Забайкалья, Сахалина, Чукотки и Амурской области.

Книга «Спросим старших о войне» должна была выйти к 9 Мая, но свои коррективы внесла пандемия. В некоторых отдаленных точках Дальнего Востока просто не работала почта, например, и ребята не могли отправить нам письма. Или не могли сделать цифровые копии фотографий своих родных, потому что были закрыты магазины. Поэтому мы перенесли все на осень. А к 9 Мая сделали газету, в которую включили часть историй, ее получили все участники проекта.

Конечно, начиная столь масштабный литературно-документальный проект, сотрудники библиотеки сомневались: будет ли у школьников 8-15 лет (именно так был ограничен возраст участников) интерес, захотят ли они искать сведения, воспоминания о членах своей семьи, воевавших на фронте, трудившихся в тылу, тех, на чье детство пришлась война?

– Оказалось, что интерес к воспоминаниям о войне, к семейной истории у наших юных читателей большой, – говорит Наталья Игоревна. – Это доказало количество участников и присланных работ. Причем приходили письма и от тех, кто не попадал в указанные возрастные рамки. Работы присылали и дети 7 лет (писали вместе с родителями), и подростки 16-18 лет. Всем им оказалась близка и важна тема семейной истории, тема памяти, им было важно рассказать о своих родных. Разумеется, ни одну работу мы не отклонили. В итоге у нас получилась солидная книга: 902 страницы, 292 рассказа. Была еще номинация «Стихотворение», но практика показала, что это неудачная идея, из 30 присланных стихотворных опытов в книгу вошли только 8.

Замечу, что мы заранее предупреждали о том, что все работы будут проверяться на плагиат. Однако это не смутило некоторых участников: среди полученных материалов нашлось несколько стихов и «документальных рассказов», которые уже были опубликованы в Интернете под другим авторством и в других регионах. Но это все же исключения, а не правило.

Героизм – понятие огромное

В книге четыре раздела: «Спасибо тем, кто защитил меня», «И в работе – фронтовик, и в труде – участник боя», «В детские лица глядело суровое время», «Я из тех, кто не видел войны, но она и меня опалила». Первый раздел оказался самым большим и в итоге был поделен еще на две части: «1418 дней и ночей» и «Война после Победы». Вторая часть состоит из рассказов о тех фронтовиках, которые принимали участие в войне с милитаристской Японией – войне уже после 9 мая.

– Особо хочу отметить важность раздела «И в работе – фронтовик, и в труде – участник боя», – говорит Наталья Полянская. – Общаясь с участниками проекта (а мы созванивались и списывались по электронной почте со многими ребятами и их семьями), мы заметили, что дети считают геройством только участие в боевых действиях, в их представлении те, кто жил в тылу, героями не являются. И лишь в процессе сбора воспоминаний, когда по рассказам бабушек, дедушек ребята узнавали детали военного быта, труда в тылу, они начинали понимать, что героизм – большое понятие.

К одной из работ из Благовещенска мама школьника приложила свой комментарий, в котором благодарила нас за саму идею проекта. Она написала: «Сын очень переживал сначала, что у нас в семье нет героя, нет человека, который воевал на фронте. А потом, когда послушал рассказ о том, как жилось в тылу, как трудился его прадедушка (а он обеспечивал движение по ледяной дороге по Амуру), перестал переживать, осознал и стал гордиться дедом».

Мы плакали, узнав о судьбе деда…

Вообще, семейных историй, которые сложились уже вокруг проекта «Спросим старших о войне», немало. Дело в том, что в процессе работы над книгой сотрудникам ПКДБ пришлось быть не только редакторами, но и становиться поисковиками, уточнять семейную память.

– Мы столкнулись с тем, что современным подросткам подчас просто негде и не у кого узнать подробности о своем прадедушке, например. Документы есть, сухая информация – где родился, чем награжден – есть, а вот детали узнать невозможно: бабушка не расспрашивала отца, мама – деда, никто ничего особо не помнит, – объясняет Наталья Полянская. – И как написать документальный рассказ на столь скудной основе? Поэтому мы понимали, что нашим авторам пришлось непросто, и старались им помочь. Приходилось обращаться к интернет-ресурсам, где описан боевой путь солдат Великой Отечественной, чтобы выяснить детали. И было несколько случаев, когда именно в ходе таких поисков нам удалось узнать судьбу участников войны и рассказать о ней их близким, выяснить то, чего родственники вообще не знали.

Например, пришел рассказ о Василии Гоцка. Его праправнук написал о том, что прапрадед пропал без вести в 1941-м, о том, как его жена и дети с огромным трудом и потерями бежали от наступавших немцев. И мальчик пишет: чудом сохранилось одно-единственное фото, а все, что я знаю о прапрадедушке, основано на рассказах моей прабабушки, которая родилась в 1940 году, долго искала своего отца, уже будучи взрослой, и только в середине 90-х получила ответ из Минобороны, что он погиб где-то под Брестом.

Но, вникая в рассказ мальчика, я понимала, что речь в нем идет никак не о Бресте: были там детали, которые не совпадали с Брестом, скорее всего, Василий Гоцка служил в районе Белостока. Так вот, в результате долгих поисков мы нашли на сайте «Память народа» документы из немецких архивов, согласно которым Василий Гоцка (фамилия редкая, не перепутать) попал в плен в начале войны под Слонимом и умер в лагере для военнопленных в Баварии.

Мы сообщили об этом семье в село Новостройка Пожарского района, отправили найденные документы. И получили ответ от мамы мальчика. Она позвонила, благодарила, сказала: «Мы все плакали, узнав о судьбе моего прадеда. Сообщили родственникам в Белоруссии, что есть даже захоронение, могила, которую можно навестить, они тоже плакали. А с другой стороны, мы счастливы, что теперь точно знаем судьбу Василия Ивановича. Спасибо вам…»

А еще в процессе работы мы узнавали потрясающие факты. Например, пришло письмо о человеке, который имел медаль «За победу над Германией» и в то же время был награжден как труженик тыла. Думаете, такое невозможно? Оказалось, что герой рассказа полвойны провел на фронтах, был тяжело ранен, комиссован, вернулся на родину, где упорно, героически трудился. И таким образом был удостоен обеих наград. Такие истории поражают и восхищают.

Еще у нас есть письмо о человеке, который воевал с самим Александром Матросовым! И это не авторское преувеличение, не желание присочинить из лучших побуждений. Оказалось, что прадеда автора даже приглашали на открытие памятника Матросову как его сослуживца, но он не смог поехать – было время страды – и очень расстраивался по этому поводу…

Каждый достоин памяти

У проекта обширная география участников, но больше всего писем пришло из Приморья.

– Тут надо сказать спасибо нашим коллегам из районных и муниципальных библиотек края, которые активно поддерживали проект, приглашали ребят в нем участвовать, – говорит Наталья Игоревна. – Но, к примеру, Забайкалье тоже проявило активность, оттуда прислали 80 работ.

Конечно, главной целью проекта было сохранение памяти, и этой цели, думаю, мы достигли. Пусть даже самые скудные сведения о воинах Великой Отечественной, тружениках тыла, детях войны должны быть собраны, опубликованы – эти люди достойны того, чтобы о них помнили. Приведу пример. Пять лет назад мы получили работу, главная мысль которой звучала примерно так: я смотрю на единственное сохранившееся фото своего прадеда, я знаю, как его звали и где он воевал, но больше я не знаю о нем ничего. И мне не у кого спросить. Поэтому мне грустно…

Разве такие размышления не важны? Важны, если заставляют молодого человека задуматься…

Сегодня книга «Спросим старших о войне» существует лишь в электронном виде, она представлена на сайте Приморской краевой детской библиотеки, а со временем будет размещена на Литресе (самая большая библиотека электронных книг) и на сайте Приморской краевой публичной библиотеки имени Горького. Но хочется верить, что найдутся меценаты, которые помогут этой книге увидеть свет и в печатном формате.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото с сайта Приморской краевой детской библиотеки