Не может быть, чтоб не было в семье героя

Уникальный проект приморской библиотеки помог детям со всего Дальнего Востока открыть для себя подвиг своих прадедов

11 нояб. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4760 (6465) от 11 нояб. 2020

«В деревянной шкатулке бережно хранится единственная сохранившаяся фотография моего прадеда. На меня смотрит молодой светловолосый мужчина. Я невольно начинаю сравнивать себя с ним. Вот светлые, наверное, голубые глаза, волнистые русые волосы, острый нос. Наверное, мы похожи с ним…

А еще в шкатулке под фотографией лежит завернутая в фольгу похоронка. Она такая старая, ветхая. Если до нее дотрагиваешься, она начинает рассыпаться, поэтому мы храним ее в фольге. Похоронка сильно выцвела, и невозможно прочитать все, что в ней написано. Но все-таки мы прочитали: «Ваш муж, гвардеец Агафонов Федор Тимофеевич, уроженец Куйбышевской области, погиб в бою за социалистическую Родину…» И больше ничего не разберешь».

Это отрывок из рассказа 15-летней Ульяны Чистяковой, живущей в Забайкалье. Она написала о своем прадедушке, не вернувшемся с Великой Отечественной. Те сведения, которые сумела найти, те воспоминания, которые хранились в ее семье. Как и многие другие работы детей и подростков, письмо Ульяны стало частью книги «Спросим старших о войне». Этот проект Приморской краевой детской библиотекой (ПКДБ) недавно был представлен общественности.

Я тоже правнук победителя

– «Спросим старших о войне» – это логическое продолжение одноименного проекта, который мы создавали пять лет назад, к 70-летию Победы, – рассказывает Наталья Полянская, главный библиотекарь сектора организационно-методической работы ПКДБ. – Но если тогда в возвращении памяти, в сохранении воспоминаний о войне принимали участие только ребята из Приморья, то в этом году проект стал межрегиональным. В книгу вошли работы школьников Приморского и Хабаровского краев, Забайкалья, Сахалина, Чукотки и Амурской области.

Книга «Спросим старших о войне» должна была выйти к 9 Мая, но свои коррективы внесла пандемия. В некоторых отдаленных точках Дальнего Востока просто не работала почта, например, и ребята не могли отправить нам письма. Или не могли сделать цифровые копии фотографий своих родных, потому что были закрыты магазины. Поэтому мы перенесли все на осень. А к 9 Мая сделали газету, в которую включили часть историй, ее получили все участники проекта. 

Конечно, начиная столь масштабный литературно-документальный проект, сотрудники библиотеки сомневались: будет ли у школьников 8-15 лет (именно так был ограничен возраст участников) интерес, захотят ли они искать сведения, воспоминания о членах своей семьи, воевавших на фронте, трудившихся в тылу, тех, на чье детство пришлась война?

– Оказалось, что интерес к воспоминаниям о войне, к семейной истории у наших юных читателей большой, – говорит Наталья Игоревна. – Это доказало количество участников и присланных работ. Причем приходили письма и от тех, кто не попадал в указанные возрастные рамки. Работы присылали и дети 7 лет (писали вместе с родителями), и подростки 16-18 лет. Всем им оказалась близка и важна тема семейной истории, тема памяти, им было важно рассказать о своих родных. Разумеется, ни одну работу мы не отклонили. В итоге у нас получилась солидная книга: 902 страницы, 292 рассказа. Была еще номинация «Стихотворение», но практика показала, что это неудачная идея, из 30 присланных стихотворных опытов в книгу вошли только 8. 

Замечу, что мы заранее предупреждали о том, что все работы будут проверяться на плагиат. Однако это не смутило некоторых участников: среди полученных материалов нашлось несколько стихов и «документальных рассказов», которые уже были опубликованы в Интернете под другим авторством и в других регионах. Но это все же исключения, а не правило.

Героизм – понятие огромное

В книге четыре раздела: «Спасибо тем, кто защитил меня», «И в работе – фронтовик, и в труде – участник боя», «В детские лица глядело суровое время», «Я из тех, кто не видел войны, но она и меня опалила». Первый раздел оказался самым большим и в итоге был поделен еще на две части: «1418 дней и ночей» и «Война после Победы». Вторая часть состоит из рассказов о тех фронтовиках, которые принимали участие в войне с милитаристской Японией – войне уже после 9 мая.

– Особо хочу отметить важность раздела «И в работе – фронтовик, и в труде – участник боя», – говорит Наталья Полянская. – Общаясь с участниками проекта (а мы созванивались и списывались по электронной почте со многими ребятами и их семьями), мы заметили, что дети считают геройством только участие в боевых действиях, в их представлении те, кто жил в тылу, героями не являются. И лишь в процессе сбора воспоминаний, когда по рассказам бабушек, дедушек ребята узнавали детали военного быта, труда в тылу, они начинали понимать, что героизм – большое понятие.

К одной из работ из Благовещенска мама школьника приложила свой комментарий, в котором благодарила нас за саму идею проекта. Она написала: «Сын очень переживал сначала, что у нас в семье нет героя, нет человека, который воевал на фронте. А потом, когда послушал рассказ о том, как жилось в тылу, как трудился его прадедушка (а он обеспечивал движение по ледяной дороге по Амуру), перестал переживать, осознал и стал гордиться дедом».

Мы плакали, узнав о судьбе деда…

Вообще, семейных историй, которые сложились уже вокруг проекта «Спросим старших о войне», немало. Дело в том, что в процессе работы над книгой сотрудникам ПКДБ пришлось быть не только редакторами, но и становиться поисковиками, уточнять семейную память. 

– Мы столкнулись с тем, что современным подросткам подчас просто негде и не у кого узнать подробности о своем прадедушке, например. Документы есть, сухая информация – где родился, чем награжден – есть, а вот детали узнать невозможно: бабушка не расспрашивала отца, мама – деда, никто ничего особо не помнит, – объясняет Наталья Полянская. – И как написать документальный рассказ на столь скудной основе? Поэтому мы понимали, что нашим авторам пришлось непросто, и старались им помочь. Приходилось обращаться к интернет-ресурсам, где описан боевой путь солдат Великой Отечественной, чтобы выяснить детали. И было несколько случаев, когда именно в ходе таких поисков нам удалось узнать судьбу участников войны и рассказать о ней их близким, выяснить то, чего родственники вообще не знали.

Например, пришел рассказ о Василии Гоцка. Его праправнук написал о том, что прапрадед пропал без вести в 1941-м, о том, как его жена и дети с огромным трудом и потерями бежали от наступавших немцев. И мальчик пишет: чудом сохранилось одно-единственное фото, а все, что я знаю о прапрадедушке, основано на рассказах моей прабабушки, которая родилась в 1940 году, долго искала своего отца, уже будучи взрослой, и только в середине 90-х получила ответ из Минобороны, что он погиб где-то под Брестом.

Но, вникая в рассказ мальчика, я понимала, что речь в нем идет никак не о Бресте: были там детали, которые не совпадали с Брестом, скорее всего, Василий Гоцка служил в районе Белостока. Так вот, в результате долгих поисков мы нашли на сайте «Память народа» документы из немецких архивов, согласно которым Василий Гоцка (фамилия редкая, не перепутать) попал в плен в начале войны под Слонимом и умер в лагере для военнопленных в Баварии.

Мы сообщили об этом семье в село Новостройка Пожарского района, отправили найденные документы. И получили ответ от мамы мальчика. Она позвонила, благодарила, сказала: «Мы все плакали, узнав о судьбе моего прадеда. Сообщили родственникам в Белоруссии, что есть даже захоронение, могила, которую можно навестить, они тоже плакали. А с другой стороны, мы счастливы, что теперь точно знаем судьбу Василия Ивановича. Спасибо вам…»

А еще в процессе работы мы узнавали потрясающие факты. Например, пришло письмо о человеке, который имел медаль «За победу над Германией» и в то же время был награжден как труженик тыла. Думаете, такое невозможно? Оказалось, что герой рассказа полвойны провел на фронтах, был тяжело ранен, комиссован, вернулся на родину, где упорно, героически трудился. И таким образом был удостоен обеих наград. Такие истории поражают и восхищают.

Еще у нас есть письмо о человеке, который воевал с самим Александром Матросовым! И это не авторское преувеличение, не желание присочинить из лучших побуждений. Оказалось, что прадеда автора даже приглашали на открытие памятника Матросову как его сослуживца, но он не смог поехать – было время страды – и очень расстраивался по этому поводу… 

Каждый достоин памяти

У проекта обширная география участников, но больше всего писем пришло из Приморья.

– Тут надо сказать спасибо нашим коллегам из районных и муниципальных библиотек края, которые активно поддерживали проект, приглашали ребят в нем участвовать, – говорит Наталья Игоревна. – Но, к примеру, Забайкалье тоже проявило активность, оттуда прислали 80 работ.

Конечно, главной целью проекта было сохранение памяти, и этой цели, думаю, мы достигли. Пусть даже самые скудные сведения о воинах Великой Отечественной, тружениках тыла, детях войны должны быть собраны, опубликованы – эти люди достойны того, чтобы о них помнили. Приведу пример. Пять лет назад мы получили работу, главная мысль которой звучала примерно так: я смотрю на единственное сохранившееся фото своего прадеда, я знаю, как его звали и где он воевал, но больше я не знаю о нем ничего. И мне не у кого спросить. Поэтому мне грустно…

Разве такие размышления не важны? Важны, если заставляют молодого человека задуматься…

Сегодня книга «Спросим старших о войне» существует лишь в электронном виде, она представлена на сайте Приморской краевой детской библиотеки, а со временем будет размещена на Литресе (самая большая библиотека электронных книг) и на сайте Приморской краевой публичной библиотеки имени Горького. Но хочется верить, что найдутся меценаты, которые помогут этой книге увидеть свет и в печатном формате. 

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото с сайта Приморской краевой детской библиотеки

 