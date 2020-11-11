Небо, земля и долг полицейского Пьяный дебошир, гоняющий жену с ножом в руках, одинаково опасен и в городе, и в селе. Чтобы остановить его, нужно только мужество

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. А что мы о них знаем? Детективные сериалы рисуют нам жизнь оперов, следователей, участковых преимущественно городских отделов полиции. С перестрелками и погонями по широким улицам и дворам многоэтажек. Но ведь помимо них существуют и сельские, районные отделы полиции. И они так же ежедневно обрабатывают десятки обращений граждан, выезжают на места преступлений, контролируют правопорядок.

В преддверии Дня полиции мы решили побольше узнать о работе и заботах небольшого районного подразделения. Например, отдела Министерства внутренних дел РФ по Хорольскому муниципальному округу.

Район маленький – ответственность большая

Где в Хороле находится полиция, знают все местные жители. Сюда приходят жаловаться на соседей, писать заявления о происшествиях, приносят найденные вещи. Подполковник полиции Алексей Сахаров руководит Хорольским ОМВД второй год. На рабочем месте у него нет ни секунды свободного времени: селекторные совещания, подписание документов, решение текущих вопросов. Даже во время нашего разговора начальнику то звонят из других отделов края, то уточняют рабочие моменты, то приходят сообщения. Как говорит сам Алексей Владимирович, руководитель всегда должен быть на связи, все контролировать.

Несмотря на небольшие размеры района и значительно меньший по сравнению с городским штат сотрудников, Хорольский отдел полиции включает в себя все подразделения, необходимые для охраны правопорядка.

– Конечно, городской и сельский отделы МВД – это небо и земля, весомая разница в объемах работы, – признает Алексей Сахаров. – Допустим, количество зарегистрированных происшествий в Хороле и Владивостоке несоразмерно. Несколько отличается и характер обращений. В селе чаще звонят по бытовым вопросам: не могут открыть дверь, забыли ключи от дома, просят отыскать потерявшегося кота. Полиция этим заниматься не должна. Но у населения есть устойчивая традиция: по всем вопросам звонить на 02.

С другой стороны, сельский отдел может быть более укомплектованным, чем городской. Здесь все компактно: все службы, пусть в небольшом количестве, по одному сотруднику, но представлены. Район не очень большой, населения немного, а все квалифицированные кадры здесь присутствуют: ГИБДД, ППС, уголовный розыск, следственный отдел, обеспечивающие, тыловые, информационные подразделения. И мы всегда ждем новых, молодых сотрудников. Чтобы им было легче адаптироваться в коллективе, закрепляем за ними наставников – опытных полицейских со стажем, они рассказывают о нюансах службы, помогают и поддерживают. Если необходимо, отправляем молодежь на обучение.

Каждому селу – свой Анискин. С собакой

Райотдел занимается не только расследованием совершенных преступлений, но и предотвращением возможных. Для этого с населением работают участковые. Практически в каждой деревне или поселке живет свой сотрудник полиции, он знает всех местных жителей, напрямую общается с односельчанами и следит за потенциальными правонарушителями. Такая работа и раскрываемости способствует, и позволяет разрешать конфликты еще на стадии их зарождения.

Если же избежать ЧП не удается, необходимо как можно быстрее найти виновных. И в этом полицейским здорово помогают собаки.

– Пока у нас в отделе всего две собаки и один кинолог, который их воспитывает, – говорит Сахаров. – Но они достаточно часто выезжают на место преступления, чаще всего это кражи. Например, недавно в одном из сел была совершена кража из частного дома. Похитили продукты питания и различные бытовые предметы. На место выехали кинолог и служебная собака, она взяла след и привела к дому преступника. Мы его задержали, изъяли похищенное, и все это благодаря кинологической службе.

За последние полгода у сотрудников ОМВД появились новые обязанности – контроль за соблюдением населением санитарных норм. Совместно с администрацией полицейские ежедневно обходят места массового скопления людей, проверяют магазины, следят, чтобы все носили маски и соблюдали социальную дистанцию. Нагрузки стало в разы больше, при этом у большинства сотрудников рабочий день ненормированный.

– На многих должностях нет понятия «рабочий день с 9 до 18», но все зависит от служб, – комментирует начальник отдела. – Если в ГИБДД или ППС ты пришел на смену, получил оружие, спецсредства, транспорт, сел в машину и поехал работать, то у оперативников служба связана с работой в определенных оперативных зонах, рассмотрением материалов, заявлений. Их график ненормирован. Да и работа у них – практически постоянный риск. В сельской местности особенно, ведь большинство вызовов – это бытовые конфликты. Допустим, муж гоняет жену. И обычно не просто так, а с ножом или другим опасным предметом. Конечно, такие ситуации требуют от наших сотрудников мужества и стойкости.

Лейтенанту Ивановой поблажки не нужны

Принято считать, что полицейский – работа мужская, тяжелая. Однако теперь все чаще можно увидеть девушку в патрульно-постовой службе, на посту ГИБДД или в оцеплениях на общественных мероприятиях.

В Хорольском отделе 30 % всех сотрудников – женщины. По мнению подполковника Сахарова, они более терпеливы, ответственны и усидчивы. Поэтому работа с рапортами, отчетами и прочей документацией им дается немного легче, чем задержание преступников. Но, если девушка изъявит желание работать в оперативной службе, ей не откажут.

Вот и Наталья Иванова сразу после окончания Дальневосточного юридического института МВД России в Хабаровске пришла работать в Хорольский отдел сначала инспектором ПДН, затем стала следователем. Уже год девушка выезжает на места преступлений, расследует их, общается с подозреваемыми. Говорит, что работать не страшно, потому что рядом всегда есть коллеги, готовые помочь.

– Сейчас я лейтенант юстиции следственного отдела по Хорольскому округу. Работа тяжелая и в моральном, и в физическом плане, – делится Наталья. – Если ты дежуришь, тебя в любое время дня и ночи поднимают, ты должен явиться на происшествие. Да и народ у нас очень сложный. Например, мы выезжаем на вызов, я, как руководитель, должна определить задачи всей группы, организовать контроль за участком территории, оградить его, чтобы сохранить все следы. Но граждане часто не понимают или не слышат, о чем их просят, отсюда возникают конфликты. А урегулировать их – это самое сложное. Люди бывают разные. Иногда я допрашиваю человека в кабинете и, если вижу, что он совершил проступок, но искренне раскаивается, стараюсь его успокоить, быть объективной. Никто же точно не знает, может, это потерпевший подтолкнул его на такой поступок. Очень важно с людьми разговаривать, иногда приходится часами выслушивать их, проявлять терпение, чуткость.

Я стараюсь саморазвиваться, читать литературу по психологии. Понятно, что «умных» преступлений совершается не так много, в основном правонарушения возникают оттого, что людям нечем заняться. Очень часто обращаются по поводу мошенничества с банковскими картами. Сколько мы уже делали оповещений, чтобы граждане не сообщали никому свои данные, не отвечали на звонки, – все без толку. Недавно у человека украли карточку и оплатили товары в интернет-магазине. Естественно, все уведомления о покупках пришли владельцу карты. Мы очень быстро нашли и задержали преступника. А бывает, что люди залезают в чужую квартиру, просто чтобы поесть, украсть продукты…

В работе с мужским коллективом Наталья сложностей не испытывает. Наоборот, уверяет, что женщины идут в полицию, чтобы точно так же устанавливать справедливость, и никакие поблажки им не нужны.

День удался, если спас чью-то жизнь

Как и в любой другой полицейской структуре, в работе Хорольского ОМВД важны показатели. Начальник отдела не без гордости замечает, что раскрываемость в этом году улучшилась, а уровень преступности снизился.

– За 10 месяцев в районе было совершено 450 преступлений – это меньше, чем в прошлом году, на 7 %. Эффективность раскрытия – 70 % (на 10 % больше). Преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, стало меньше: в 2019-м был установлен 21 такой факт, а за 10 месяцев этого года – всего семь. Да и латентных преступлений, то есть скрытых, почти не осталось, – подводит итоги Алексей Сахаров. – В целом я считаю, что отдел начал работать лучше. Когда перед людьми ставишь конкретные задачи и жестко и тщательно контролируешь исполнение, результативность повышается.

Конечно, по долгу службы мы видим оборотную сторону человеческой жизни, общаемся и взаимодействуем с разными людьми. И не всегда это приносит удовольствие. Но иногда и у нас в работе бывают радостные моменты, особенно если удается спасти чью-то жизнь…

Газета «Владивосток» поздравляет всех полицейских и ветеранов МВД с профессиональным праздником! Желаем всем, чья служба и опасна, и трудна, успехов, терпения и стойкости в таком непростом, но очень важном деле.

Марина ЗУБКО

Фото:

автора, Сергея КОЖИНА