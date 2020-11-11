Пятилетками пойдем вперед, товарищи? Помогут ли Дальнему Востоку очередные предложения по его развитию избавиться от статуса отсталой окраины

Нынешней осенью была обнародована новая программа развития Дальнего Востока, разработанная по поручению президента РФ. До 2035 года, то есть в ближайшие 15 лет, должны быть реализованы масштабные задачи, призванные продвинуть крупнейший по территории регион страны по пути прогресса.

«Бессмысленно создавать социальную инфраструктуру, если будет сохраняться отток населения и все это будет работать на мигрантов или вообще простаивать»

Развитие это должно идти опережающими темпами по сравнению с другими федеральными округами, что сегодня, учитывая уже ставший привычным «депрессивный» имидж Дальнего Востока, выглядит весьма фантастичным. Предусмотрен рост большого количества показателей, кружат голову планы по строительству объектов. Легко можно запутаться в деталях, тем более что реализация программы планируется в несколько этапов. Первый – с 2020-го по 2024 год, второй – с 2025-го по 2030-й, третий – с 2031-го по 2035 год.

Много пунктов документа, конечно, касается Приморского края. В частности, предполагается строительство Находкинского завода минеральных удобрений, Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД), второй очереди судостроительного комплекса «Звезда» и федерального университета, порта Суходол, возрождение ряда закрытых шахт, развитие туристического кластера «Приморье», а также возведение множества дорог, учреждений соцкультбыта, образования и медицины.

О том, насколько в нынешних условиях представляется возможной реализация этой программы и на какие ключевые показатели следует обращать внимание, корреспондент «В» расспросил доцента ДВФУ, эксперта Российского института стратегических исследований, члена Российского общества политологов кандидата политических наук Петра Самойленко.

За чей счет «банкет»?

– Петр Юрьевич, обнародованная недавно программа развития Дальнего Востока – это что-то принципиально новое или в основе ее лежат старые идеи?

– Да, идея ускоренного развития Дальнего Востока возникает далеко не в первый раз. Она озвучивалась и во второй половине XX века в СССР, и в начале 2000-х, и на рубеже нулевых и десятых уже в XXI веке, и вот теперь снова. Как видим, задача не теряет актуальности, руководство страны ставит правильную цель стратегически развивать регион.

Собственно, концепция ускоренного развития российского Дальнего Востока в более-менее общих контурах возникла, когда было принято решение о проведении в 2012 году форума АТЭС во Владивостоке. Уже тогда она приобрела всем сегодня известную и понятную формулу «Развитие инфраструктуры + привлечение инвестиций = развитие экономики». Позже концепция была дополнена новыми идеями. Ее суть – в социальных задачах, решении проблем в области здравоохранения, образования, социальной помощи и так далее. То есть общая идея создания условий для ускоренного экономического развития стала дополняться задачами, направленными на повышение качества жизни населения, остановку миграционного оттока людей в западные регионы, повышение престижности Дальнего Востока в глазах жителей других регионов страны и иностранцев.

Основные задачи очевидны, их актуальность в целом не вызывает сомнений, без их решения действительно положение дел здесь в лучшую сторону не изменишь. Никто не будет спорить, что нужно повышать зарплаты, делать более доступным жилье, открывать новые высококвалифицированные рабочие места, привлекать иностранный капитал, который поможет создавать здесь продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Вместе с тем стержневой проблемой, которая стоит на протяжении последних 20 лет в рамках обсуждения этого вопроса, является вопрос финансовый: за чей счет этот «банкет»? Где взять гигантские суммы для таких капитальных вложений и перезагрузки экономики огромной территории? И давайте не забывать, что эти последние 20 лет были отнюдь не одинаковыми в плане состояния экономики в стране – были и «тучные» годы, которые сегодня все вспоминают с ностальгией, и волны кризисов. Государство находилось в ситуации, когда хочется сделать многое, а денег, извините, нет. Ну, или почти нет.

Если вспомнить опыт времен СССР, тогда действительно было сделано очень многое: построен БАМ, появились десятки новых городов, глубоководные незамерзающие порты мирового уровня, такие как Находка и Восточный, многое другое. Но это была другая страна – плановая экономика, массовый энтузиазм населения, когда десятки тысяч комсомольцев ехали сюда работать и жить, как в той самой песне, «за запахом тайги».

В нынешних условиях это представить нереально: работают рыночные механизмы, и на 90 % мотивация людей – финансовая, она заключена в предпочтительных условиях для работы и жизни, заработке и перспективах дальнейшего развития. В таких условиях у государства в системе рыночной экономики с большим государственным сектором было два основных пути решения этой проблемы: или стремиться сделать все за государственный счет, путем финансовых вливаний через госпрограммы, или привлекать для этого частный капитал. Первое оказалось фактически невозможным просто потому, что таких средств нет в бюджете, второе – по той причине, что многие инвесторы до сих пор опасаются, что государство изменит политику либо произойдет еще что-то, что существенно ухудшит положение тех, кто вложит сюда деньги.

Капитал не может прийти «просто так», для этого нужны живые проекты, которые были бы конкурентоспособны и востребованы исходя из конъюнктуры мировой экономики, и такой процесс не может происходить массированно и сразу, на это нужны годы, если не десятилетия. Поэтому, по сути, был выбран третий, условно говоря, промежуточный путь, заключающийся в том, что государство вкладывает средства в инфраструктуру и развивает здесь различные коммуникации, а инвесторы приносят инвестиции уже непосредственно в экономические проекты. Но на сегодня полноценно, похоже, не работает ни то ни другое.

Так вот, программа по развитию Дальнего Востока должна решить как минимум первый блок проблем. Насколько это удастся, мы сможем судить по прошествии какого-то времени.

Итак, в целом основная идея не нова. Целеполагание здесь тоже очевидное и направлено на те же цели, что и аналогичные программы 10, 20 и более лет назад. Мы можем говорить лишь о том, что сегодня поставлены более масштабные целевые ориентиры, касающиеся процента показателей в тех сферах, где нужны практически глобальные изменения – в экономике и в социальном блоке.

При этом за скобками остались вопросы о том, почему так и не были выполнены предыдущие программы.

Строго по вертикали

– Поездка Михаила Мишустина по регионам ДФО минувшим летом связана с изменениями в программе или была банальным рабочим визитом на край земли?

– Судя по всему, это все же находится в прямой взаимосвязи с подготовкой программы, хотя премьер посетил не весь Дальний Восток. В августе он ездил по регионам ДФО, в сентябре была обнародована программа, а в октябре полпред и вице-премьер Юрий Трутнев проводил во Владивостоке совещание с губернаторами. На нем обсуждались многие пункты программы и поручения премьера. Поэтому все это в целом выглядит как некая «чистовая доводка напильником» на месте, в рамках которой и происходит обсуждение ключевых моментов с региональными представителями власти, от которых напрямую зависит их реализация.

Во время поездки Мишустина обсуждался ряд идей, которые станут ключевыми в рамках реализации программы. Это, к примеру, единое территориальное планирование, то есть жесткая связь планов развития конкретного региона и федеральных целевых программ. Также это ускорение строительства многих объектов, для чего сейчас по решению правительства около трети ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в сфере строительства становятся рекомендательными.

Есть и решения, так сказать, имиджевого порядка. В частности, это необходимость ликвидации стихийных свалок и ветхих строений, затопленных кораблей и судов, чистка Арктики и т.д. В основном все то, что находится вблизи крупных портов региона и мешает судоходству, а также и то, что может быть помехой развитию туристических маршрутов, объектов туристического показа.

Еще одно приоритетное направление – энергетика, с которой связаны многие планы реконструкции. К примеру, в Приморье это проект строительства Уссурийской ТЭЦ. Он, кстати, в планах существует уже несколько десятилетий. Основная задумка – модернизация энергетической генерации в связи с планами по модернизации БАМа и строительству на Дальнем Востоке новых промышленных объектов.

Есть и задачи по модернизации пунктов пропуска на границе, которые существенно проигрывают китайским как своим неэстетичным видом, так и пропускной способностью. Ну и целый спектр задач по строительству и ремонту социальных объектов – от сельских фельдшерско-акушерских пунктов до крупных медицинских, образовательных и культурных учреждений. Таких, как федеральный центр культуры во Владивостоке.

В общем, со стороны все это выглядит как набор задач, который написали на бумаге, потом оценили на месте, потом начали давать поручения вниз в рамках властной вертикали. Все логично.

Ну, все понятно. А что конкретно?

– В программе можно условно выделить два блока – экономический и социальный. Что выглядит более реалистичным и может быть достигнуто более оперативно?

– Это очень сложный вопрос – что тут более достижимо. Ну в реалиях нашей страны, где госсектор в экономике остается традиционно большим, можно прогнозировать, что с социальными вопросами будет попроще. Особенно если изменится мировая экономическая конъюнктура, углеводороды подорожают и в бюджете страны станет больше денег. В таком случае государство сможет достаточно оперативно решить многие социальные проблемы развития региона.

Вопрос в другом: бессмысленно создавать социальную инфраструктуру, если будет сохраняться отток населения и все это будет работать на мигрантов или вообще простаивать. Поэтому сами по себе бюджетные вливания в регион проблему его развития не решат. Это один из мощных рычагов, но он не приведет к ожидаемым результатам. Тут нужно развитие конкурентной экономики, создание высокооплачиваемых рабочих мест, формирование привлекательных экономических и социальных условий для населения.

А это сделать очень непросто. Планы в числовом выражении есть, но конкретики мало. Дело, видимо, в том, что нужно что-то менять в самой отраслевой структуре экономики региона. Только тогда можно будет «нарастить мускулы» за счет инвестиций, плюс за счет госвливаний дополнить это социальными благами и развитием общей инфраструктуры.

Проблема в общем и целом в том, что нынешняя экономика региона в основном связана с торговлей и логистикой, а это не так уж много рабочих мест. Ведь для ретейла, транспорта, складского хозяйства удельная доля работников в целом необходима не очень большая.

В рамках проектов «восточного вектора» предполагается развивать логистические сервисы и промышленность, в основном добывающую, связанную с полезными ископаемыми, коих немало на территории ДФО. Решение это достаточно очевидное – мы пытаемся использовать свои изначальные преимущества. Но это слишком линейная модель, которая не приведет к резкому увеличению количества рабочих мест, если только добывающие артели не станут возникать массово.

Поэтому напрашиваются какие-то другие форматы развития экономической активности. Самое очевидное – развитие промышленности и сельского хозяйства. Причем как обрабатывающих отраслей, в которых создается конечный продукт с высокой добавленной стоимостью. Тогда рабочих мест будет нужно много.

Ну и если мыслить дальше, это разработка технологий, которые будут использоваться в производстве и других сферах. Это уже симбиоз науки и производства. Тут тоже нужно немало работников самого разного уровня – начиная с ученых, которые придумывают саму инновацию, и заканчивая инженерами и предпринимателями-инноваторами, которые смогут благую перспективную идею превратить в стартап и монетизировать теоретическую разработку.

Это, естественно, общие идеи, но хотя бы на таком уровне их хотелось бы увидеть в новой программе. С числовой и географической конкретизацией, с хронологическо-плановой. Поэтому думаю, что сначала все же создадут инфраструктуру или как минимум ее часть, ведь без этого нельзя. А уже потом начнут поступать инвестиции. Если это будет происходить более или менее параллельно, то это будет настоящим прорывом. Но пока такой сценарий неочевиден.

На запад – без всякого приказа

– Насколько сегодня Дальний Восток остается территорией, отстающей от европейской части страны?

– Просто остается. Это иллюстрируют многие показатели: сохраняющийся отрицательный рост населения, отъезд из региона многих людей с качественным образованием и профессиональным уровнем, которые предпочитают искать лучшей доли на западе страны или за границей. Это и достаточно высокий уровень цен на основные потребительские товары, и относительно невысокие заработки. Дальневосточники на свои зарплаты и пенсии могут приобрести намного меньше продуктов, вещей и услуг, чем жители западных регионов.

Сильно портит картину еще и стереотипность восприятия Дальнего Востока как какой-то позабытой окраины. Ведь именно так нередко мы сами себя воспринимаем, что уж тут говорить о жителях европейских регионов страны.

Особенно бросается в глаза массовый отъезд из ДФО молодежи. Даже студенты срываются с места, что уж говорить о молодых специалистах. Корень зла тут в высоком уровне расходов, которые непропорциональны доходам значительной части населения. Плюс низкая доступность жилья, сложности с рынком труда, с занятостью, особенно на сельских территориях и в малых городах.

Поэтому одним из рецептов здесь должна быть грамотная информационная политика государства, направленная на улучшение имиджа Дальнего Востока и его восприятия, акцентирование внимания на позитивных событиях и сторонах жизни здесь. Например, на уникальность природы и экологию.

Ну и, конечно, огромное значение будет иметь опубличивание историй успеха дальневосточников в самых разных отраслях: в бизнесе, управлении, социальной, культурной сферах. Таких историй успеха пока, будем говорить откровенно, не так уж и много. А они нужны, на это есть очевидный запрос населения. Да, трудные 90-е годы давно позади, и жизнь простых людей вошла в колею. Но, естественно, людям хочется большего, и это абсолютно правильно.

Поэтому сегодня с точки зрения развития региона нужно понимание как минимум в трех ключевых вопросах: каким должен быть регион, какими должны быть здесь условия жизни, какое здесь нужно население – по количеству, составу, профессиональному распределению?

Думаю, что такого видения единой картины нет, во всяком случае, публичных заявлений об этом я не слышал. А это нужно. И как только это видение появится и начнет воплощаться в жизнь, вопросы депрессивности региона начнут сходить на нет. Думаю, принципиально важным это является сегодня для молодежи, для молодых дальневосточников, от которых будет зависеть развитие региона в ближайшие 30 лет. Если они уедут, то и регион изменится до неузнаваемости.

Я убежден, что главное – это люди, и именно на них нужно делать ставку. Причем в наших реалиях, видимо, не нужно гнаться за исключительно статистическими показателями – пусть население не будет очень большим, но это должен быть настоящий человеческий капитал. И за это нужно бороться.

Когда деревья станут большими…

– Горизонт планирования программы до 2035 года – насколько это далеко? И насколько реально? Не будет ли этот период слишком долгим ожиданием? Даже СССР к коммунизму продвигался пятилетками…

– Непростой вопрос. Горизонт планирования в 15 лет – это действительно очень серьезный срок, который тем более становится значимым в рамках современного, такого непредсказуемого, такого нестабильного кризисного мира.

С другой стороны, сегодня в обществе, и в научном сообществе в том числе, есть определенная ностальгия по плановой советской системе, где развитие страны и регионов планировалось с учетом как раз длительных «временных волн», во всяком случае, такой тренд был характерен для позднего советского периода. В этом смысле такая программа имеет свои плюсы, поскольку дает возможность планировать развитие на стратегическую перспективу. Если мы посмотрим на опыт последних 15 лет в нашей стране, то увидим, что глобальные по масштабам и затратам проекты, такие как АТЭС-2012 во Владивостоке, зимняя Олимпиада-2014 в Сочи, чемпионат мира по футболу в 2018-м, – все это реализовывалось примерно в циклах пяти лет или немногим больше.

Поэтому, если мы будем рассматривать программу развития Дальнего Востока с этой точки зрения, то поймем, что такой срок вполне реалистичен – при условии наличия политической воли и соответствующих ресурсов. А также учитывая, что он разделен на три условных периода по пять лет каждый. Тем самые пятилетки.

Что же касается вопроса, насколько это может быть долгим ожиданием, то тут это будет показательным не для одного поколения наших соотечественников и земляков. Как минимум мы будем говорить о двух поколениях: дети за эти годы станут взрослыми, молодежь войдет в пору зрелости. В любом случае 15 лет – это срок, реальный для того, чтобы люди увидели возможные изменения при жизни. Ну или не увидели.

Николай КУТЕНКИХ

Фото:

из архива «В», Алексея ВОРОНИНА