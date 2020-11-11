Заповедник для туристов Русская Амазонка – труднодоступные и малоизученные, но такие привлекательные в своей первозданности места

В Приморье на территории свыше миллиона гектаров расположен национальный парк «Бикин». Объект включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В начале ноября он отпраздновал свой первый юбилей – 5 лет.

Почему натуралисты всего мира называют его русской Амазонкой и зачем туда съезжаются как приморские, так и иностранные туристы, в эфире радио VBC рассказал директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев.

Градообразующий парк

– Для парка такого масштаба пять лет – это много или мало?

– Возраст совсем небольшой. Можно сказать, что мы только в начале длинного пути по организации своей деятельности. Территория парка труднодоступная, малоизученная. Здесь практически отсутствуют инфраструктура, телефонная связь, коммуникации. В таких условиях и практически с нуля тяжело организовать работу по охране природы и по научной деятельности. Но пять лет назад, когда появился нацпарк, появилась гарантия того, что это будет сделано.

– Благодаря «Бикину» далекое село Красный Яр стало туристическим центром.

– У нас, как и везде, кадры решают все. Поэтому Красный Яр, даже несмотря на то, что находится у границ нацпарка и не входит в его территорию, является его неофициальным центром. Там расположен наш главный офис. И чтобы он полноценно функционировал, чтобы выполнялась одна из основных наших задач – сохранение традиционных ремесел и промыслов коренных малочисленных народов, мы пытаемся создавать более благоприятные и комфортные условия для местных жителей. Нам хочется, чтобы они не покидали поселок, а связывали свое будущее с ним. Чтобы здесь для них была интересная работа.

Нацпарк «Бикин» – это не только территория, ограниченная зоной ООПТ. В первую очередь это люди, местные жители, которые в нем работают. Наше учреждение – «градообразующее» предприятие. Только не для города, а для поселка. Большая часть его трудоспособного населения трудится у нас. Все нашли себе занятие. К нам приходят люди преклонного возраста и впервые устраиваются на работу, впервые получают трудовые книжки.

Не рыбой единой…

– Бикин – это удэгейское название, обозначающее реку, прекрасную во всех отношениях, богатую рыбой. Разрешена ли у вас спортивная рыбалка?

– Спортивная рыбалка разрешена. Бикин – излюбленное место рыболовов. Особенно осенью, когда начинается сезон. А вот спортивная любительская охота запрещена.

Скажу больше: сейчас основные туристы на территории – это как раз рыболовы. Конечно, мы пытаемся немного перенаправить турпоток, сделать его более разнообразным, создать такие условия и места, чтобы гости приезжали к нам в течение всего года, а не только в рыболовный сезон.

До создания нацпарка рыболовный туризм был во многом дикий, поэтому пришлось его в некоторой степени ограничить. В частности, въезд на территорию рыбных мест стал платным – 300 рублей в день с человека. Но те, кто приезжает сюда из года в год, думаю, заметили и почувствовали, что есть польза от охраны территории: рыбные ресурсы реки Бикин начали восстанавливаться. Надеемся, что наши гости с пониманием относятся к оплате посещения.

– Экотуризм популярен во всем мире. Люди готовы платить бешеные деньги, чтобы прикоснуться к дикой и прекрасной природе. Чем таких туристов может привлечь «Бикин»?

– Особенности нацпарков в том, что это самая мягкая форма ООПТ. Территория у нас огромная и поделена на зоны. Есть заповедные территории, где ограничена любая хозяйственная деятельность. А есть специальная, предусмотренная под развитие туризма, где местные жители могут свободно осуществлять свою традиционную хозяйственную деятельность. Все это сочетается в разумных пределах.

Огромные площади у нас отведены под развитие рекреации. Потихоньку обкатываем туристические маршруты. Сегодня пять из них паспортизированы. Есть более 30 зарегистрированных мест остановки для туристов.

Конечно, сегодня они не такие комфортные и цивильные, как хотелось бы. Но и с этим мы справимся. Тем более что многие люди едут к нам как раз c целью избежать городской суеты. Они и не ждут гостиничного комфорта, а видят прелесть в том, чтобы остановиться в палатке на косе. Главное, чтобы это было далеко от цивилизации и от больших толп людей, от сотовой связи, от шума проходящего транспорта, пробок и прочих недостатков больших городов.

Нацпарк – излюбленное место многих фотографов, как любителей, так и профессионалов. Зарубежные компании с удовольствием приезжают сюда. Территории, как я уже сказал, малоизученные, не представленные в СМИ миллионами статей. Здесь еще можно найти что-то свежее, новое, оригинальное. Того, чего нет в Интернете. Это кладезь для натуралистов и любителей дикого отдыха. Недаром «Бикин» называют русской Амазонкой. В северном полушарии сегодня вряд ли найдется такой участок лесного массива, сохраненного до нашего времени в первозданном виде.

В симбиозе

– Не боитесь, что возросший турпоток ущемит права местных жителей?

– Привлекательность территории во многом состоит в наличии местных коренных жителей – удэгейцев, нанайцев. Это наша изюминка, ее надо использовать. Местное население прекрасно это понимает: туризм может стать основой для их заработка. Тем более что в профессиональном плане с местным населением никто не сможет конкурировать. То есть никто не займет их рабочие места, даже если захочет.

Во-первых, здесь есть интересные местные традиции, обычаи. Соприкоснуться с ними, поучаствовать в каких-то культурных этнических мероприятиях – это большой интерес для любого туриста. Так же как и посетить мастерские, ремесленный дом, где трудятся мастера народных промыслов. Передвижение по Бикину, по сути, невозможно на каком-либо другом транспорте, кроме как на национальной лодке, сделанной из кедра местными ремесленниками. Управлять ею на реке также сможет только местный водитель. Даже наши инспекторы, образованные и наученные всему, не имеют таких навыков вождения и знания окрестностей, стремнин, порогов и т.д.

Я думаю, что здесь мы находимся в симбиозе с местным населением и будем развиваться совместно. Собственно, сама инициатива создать национальный парк исходила от местных жителей.

Справка

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) федерального значения в бассейне верхнего и среднего течения реки Бикин в Приморском крае была создана по поручению президента РФ Владимира Путина. 3 ноября 2015 года было подписано постановление правительства РФ о его создании. Страна взяла под охрану свыше 1,16 млн га лесов – ключевой территории для удэгейского народа и амурского тигра. Центр «Амурский тигр» и WWF России стояли у истоков создания нацпарка, помогая его организации, становлению, международному признанию.

Сергей ПЕТРАЧКОВ

Фото:

предоставлено пресс-службой нацпарка «Бикин», Глеба Ильинского, Эльвиры Гажа