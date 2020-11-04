Зачем студентам красная зона? Ковидные госпитали, больницы, поликлиники захлебываются потоком пациентов. Такова эпидситуация: новый коронавирус, помноженный на сезонные ОРВИ. Нагрузка на медперсонал адская. И нет ничего удивительного, что на помощь старшим коллегам приходят ординаторы и студенты ТГМУ и медицинских колледжей из Владивостока и Уссурийска.

Как сообщает министерство здравоохранения края, студенты помогают медикам в амбулаторно-поликлинической службе, выполняя задачи младшего медперсонала (измерение температуры, АД, проведение пульсоксиметрии) и работая операторами на горячей линии. А ординаторы медуниверситета работают в медицинских учреждениях полноценными врачами и по их желанию могут привлекаться в ковидные бригады и госпитали.

Понятно, что родители студентов, особенно из районов края, очень беспокоятся за своих детей – за их здоровье и пропущенные занятия. В редакцию «В» уже поступил не один звонок. Мы решили расспросить ребят, которые работали в больницах еще в первую волну новой инфекции. Кто-то из них работает и сейчас и не понаслышке знает, что такое красная зона.

Студент ТГМУ Даниил весной этого года пошел в больницу, чтобы подзаработать. Буквально через несколько дней после его трудоустройства медучреждение «переформатировали» под ковидный госпиталь.

– Сначала я работал уборщиком в реанимации, но позже, когда рук стало не хватать, стал еще и санитаром, – рассказывает Даниил. – В мои обязанности входили уход за больными, уборка, транспортировка пациентов. Условия труда нормальные, переработок почти не было. Постепенно наше время пребывания в красной зоне увеличилось. В терапии или пульмонологии смены могли длиться по 12 часов, работали безвылазно. В реанимации – по 3-4 часа и столько же отдыхали, и так целые сутки. В это время соблюдались все меры безопасности: было достаточно защитных костюмов, из шлюза выходили, тщательно обработав руки и вещи. Еще каждую неделю нам делали тесты на коронавирус.

Всего отработать мне пришлось около 2,5 месяца. Иногда было действительно страшно – когда защитный костюм не подходил по размеру и расходился на спине или в других местах. Приходилось все быстро заклеивать скотчем. Но могу сказать, что такая работа хоть и выматывает, но в какой-то мере закаляет. Я знаю многих ребят-студентов, которые искренне стремятся помочь врачам, работают уборщиками, медбратьями, медсестрами.

Даниил, увы, все же заразился коронавирусом. Работу пришлось прекратить, и, проведя месяц в больнице, к своим обязанностям он уже не вернулся. Говорит, родственники очень волнуются.

Старшекурсник Влад первые свои рабочие дни вспоминает как полную неразбериху. Когда в апреле он попал в одну из краевых больниц, ее только-только переоборудовали под госпиталь: не хватало сотрудников, а количество больных все росло.

– Я побывал в красной зоне, отработал один день и ушел. Но спустя несколько месяцев снова вернулся к работе уже в другой больнице. Оказалось, что там работает очень много моих знакомых. Большинство сестринского персонала – студенты, нас брали с большой охотой, потому что штатного персонала не хватало. Здесь условия труда меня полностью устроили: достаточно человек в бригаде, организован режим «работа-отдых», смены по 12 часов, питание, все препараты и средства индивидуальной защиты в достатке. А еще всем работающим предоставлялось жилье в гостиницах города, развозили на работу и обратно. В мои обязанности входило выполнение врачебных назначений, уколы, капельницы.

Работа во время эпидемии отличается от обычного режима только тем, что мы всегда ходим в «чумных» костюмах и раз в неделю сдаем тесты на коронавирус. К моему счастью, я не заболел, хотя каждый день сталкиваюсь с вирусом в красной зоне. Поэтому могу сказать, что средства индивидуальной защиты действительно выполняют свою задачу. На самом деле, если подумать, а чем безопаснее работать с ВИЧ, гепатитом, сифилисом? Коронавирус такая же инфекция, которой не стоит бояться, если соблюдать все меры предосторожности и технику безопасности.

Ординатор Мария трудится санитаркой в одном из медучреждений города.

– Напрямую с ковидом я не работаю, – говорит она. – Но у нас тоже бывают пациенты с подтвержденным диагнозом, которых должны переводить в госпитали. Так что иногда немного страшно. Но людям же помогать надо.

Как отметили в краевом минздраве, сколько продлится такой режим взаимопомощи системы образования и практического здравоохранения, пока неизвестно. Многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Приморье и готовности самих студентов и ординаторов помогать медикам.

Марина ЗУБКО

Фото с сайта primorsky.ru