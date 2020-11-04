Приморской флотилии быть! Летопись самого мощного объединения ВМФ России хранит его героические и трагические страницы

Днем основания российского военно-морского флота считается 30 октября. И хотя боевые ладьи строили еще в Древней Руси, именно в конце октября 1696 года, в эпоху правления Петра I, боярская дума постановила: «Морским судам быть!»

Причиной для принятия такого решения послужила необходимость завоевания крепости Азов с помощью первых вооруженных пушками, мушкетами и пищалями российских кораблей. Их строительство началось годом ранее на реке Воронеж, с той поры минуло ровно 325 лет.

Кроме того, 30 октября неофициально считается днем моряка-надводника. Конечно, его не отмечают столь масштабно, как, например, День ВМФ в последнее воскресенье июля или День моряка-подводника 19 марта. Но тем не менее в минувшую пятницу торжественные мероприятия состоялись на всех крупных базах ВМФ, включая и места дислокации нашего Краснознаменного Тихоокеанского флота.

Прекрасным подарком тихоокеанцам к этой дате стала книга «Приморская флотилия разнородных сил ТОФ: 40 лет на защите дальневосточных рубежей России». Ее автор – член российских Военно-исторического и Географического обществ, руководитель Совета ветеранов города Фокино, краевед, капитан I ранга в отставке Вячеслав Островский. Впервые в истории представлена обширная летопись одного из крупнейших военно-морских оперативных объединений нашей страны. О некоторых фактах и событиях до сих пор в открытой прессе не сообщалось, поскольку данные о них находились под грифом «секретно».

От торпедных катеров до ракетных кораблей

Корабли, которые первыми вошли в состав Приморской флотилии разнородных сил (ПрФлРС), прибыли на Тихий океан в далеком уже 1957 году. Тогда на юге Приморья только создавалась военно-морская база «Стрелок» в заливах Стрелок, Восток и Америка (Находка), а также в акваториях вокруг Владивостока. Первоначально ее штаб располагался в поселке Крым, позднее управление перенесли в поселок Тихоокеанский (ныне город Фокино). Эта база на первых порах включала в себя бригаду торпедных катеров, дивизионы противолодочной обороны и охраны водного района, на берегу находились артиллерийские бригада и полк, пункт наблюдения и подразделения снабжения.

Спустя 20 с небольшим лет на базе «Стрелка» и начала формироваться ПрФлРС. В нее уже входили полноценные бригады подводных лодок, тральщиков, ракетных катеров, противолодочных и других кораблей, мощные береговые части. Начинался пик расцвета Тихоокеанского флота…

В тот момент Советский Союз активно наращивал военную мощь. Количество боевых единиц ежегодно росло. В 1980-е годы боевую службу в Мировом океане и у родных берегов в разное время несли бригады и/или дивизии ракетных, десантных, противолодочных кораблей, дизель-электрических и атомных подлодок (в бухте Павловского в заливе Стрелок было не менее девяти АПЛ). Строились корабли разведки и гидрографии, тральщики, ракетные катера, плавучие госпитали океанской зоны и многие другие суда. А еще были морская пехота и войска береговой обороны, учебные отряды, подразделения связи, разведки и инженерных войск, ракетные, артиллерийские, минно-торпедные, технические склады и базы вооружения, службы гидрографии и техконтроля, соединение строящихся и ремонтируемых кораблей. В подчинении командования флотилии находился 710-й отдельный противолодочный вертолетный полк.

Надводных и подводных кораблей хватало для их включения в состав 5-й, 8-й и 10-й оперативных эскадр. Они несли боевую службу в различных районах Тихого и Индийского океанов, обеспечивали конкурентные преимущества нашей страны перед вероятным противником. За год за кормой оставались – и остаются до сих пор – десятки тысяч миль.

Героизму есть место всегда

Порой одновременно на боевом дежурстве находилось сразу несколько групп кораблей. К примеру, в 2013 году первая группа полгода несла службу в Сирии, второй отряд также дошел до Средиземноморья с заходом уже в порты Египта, третья группа в эти же сроки посещала Японию, Мьянму и Южную Корею. И это не считая постоянных дежурств у берегов Приморья, Сахалина и Курил.

Кстати, походы в Сирию не являются редкими. Так, за службу в 2015 году в Средиземном море на пике борьбы с террористами в Сирии гвардейский ракетный крейсер «Варяг» был награжден орденом Нахимова, награду вручал президент России Владимир Путин.

16 тихоокеанцев были отмечены орденами за освобождение в 2010 году из пиратского плена недалеко от Аденского залива танкера «Московский университет» и 23 торговых моряков из Новороссийска. В ходе стремительной операции удалось захватить 10 морских разбойников, одного бандита пришлось убить за оказанное сопротивление. Тогда отличились члены экипажа БПК «Маршал Шапошников» во главе с командиром бригады и командиром корабля капитанами I ранга Ильдаром Ахмеровым и Денисом Анцифировым, а также подчиненные командира группы 159-го отряда специального назначения по борьбе с диверсионными силами капитана II ранга Александра Фомичева и подполковника Александра Ежова из 155-й бригады морской пехоты.

Мало кто знает, что годом ранее моряки БПК «Адмирал Виноградов» и «черные береты» из Владивостока под общим командованием капитана I ранга Виктора Соколова спасли от пиратской атаки голландский контейнеровоз «Нэдмолд Барренс».

Так же героически наши военморы проявили в себя в 1986 году, когда под обстрелом орудий вывезли из Йемена 1500 советских и свыше 3000 иностранных граждан. В ходе войны между Ираном и Ираком в конце 1980-х тихоокеанцы обеспечивали безопасность судоходства в Персидском заливе, за три года в караванах торговых судов не было ни одной потери.

Ежегодно корабли Приморской флотилии совершали официальные визиты в десятки иностранных портов. Наш флаг гордо реял в прибрежных акваториях Китая, Индии, Республики Корея, Японии, США, Вьетнама, Йемена, Индонезии, Джибути, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Филиппин, Бахрейна, Малайзии и многих других государств. При этом с военно-морскими силами более половины этих стран проводились совместные учения. В ответ наши партнеры присылали во Владивосток свои корабли и учебные суда.

Всевозможные учения и маневры все время проводятся у родных берегов. Никого на российском флоте не удивляет, что тихоокеанцы всегда в числе лучших. Потому и становятся чаще других победителями состязаний на призы главнокомандующего ВМФ по различным видам боевой подготовки. Генштаб и командование ВМФ неоднократно отмечали действия экипажей кораблей и судов флотилии в учениях и операциях «Восток», «Мобильность», «Путина», «Мирная миссия», «Индра» и других.

Усложняются задачи, увеличивается театр действий с размахом до 3500 км, привлекаются силы и средства дальней авиации, ВДВ, ракетных войск стратегического назначения. Успешные маневры минувшей осенью в водах Чукотского и Берингова морей являются тому подтверждением. В среднем каждый корабль сейчас проходит за год порядка 7 тысяч морских миль, о чем четверть века назад нельзя было даже помыслить.

Новое время – новые силы

Предназначение флотилии за четыре пройденных десятилетия не изменилось. Она защищает наше государство на его восточных и северных рубежах, демонстрирует Андреевский флаг в Тихом и Индийском океанах.

В настоящее время в боевом составе ПрФлРС находится свыше 50 надводных кораблей, катеров, подводных лодок, около 40 гидрографических и спасательных судов. Их основу составляют флагман ТОФ крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», противолодочники «Адмирал Пантелеев», «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц», эсминец «Быстрый», корветы «Совершенный», «Громкий», «Герой России Алдар Цыденжапов» и другие. Прямо сейчас на разных верфях строятся новые корабли I, II и III ранга, подводные лодки проекта «Варшавянка» нового поколения. Еще несколько действующих единиц флота пройдут глубокую модернизацию.

Все они будут вооружены современным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон», сверхзвуковые «Ониксы» и крылатые «Калибр-НК», артиллерийские установки А-192 и комплексы ПВО на базе С-400 «Триумф» и «Панцирь-М», новейшими системами радиолокации и радиоэлектронной борьбы. На них несут службу свыше пяти тысяч матросов, старшин, мичманов и офицеров, на берегу обеспечением занимаются еще две тысячи человек гражданского персонала. Командует ПрФлРС контр-адмирал Владимир Якушев. Основные силы и штаб объединения с недавних пор размещаются во Владивостоке.

Стоит также отметить, что Приморское объединение стало школой подготовки для многих флотоводцев. В их числе вице-адмиралы Василий Тихонов, Николай Рябинский, Николай Легкий, Леонид Головко, Юрий Михайлов, Владимир Пепеляев, Сергей Алекминский, Анатолий Олейник, Евгений Литвиненко, Сергей Авраменко, Виктор Соколов, адмиралы Виктор Федоров, Михаил Абрамов, Виктор Чирков, Александр Витко, Сергей Авакянц, адмирал флота Владимир Куроедов и целый ряд других блестящих офицеров.

За тех, кто в море остался навсегда…

Есть в истории ПрФлРС и черные страницы. Военный историк Вячеслав Островский собрал воедино различные эпизоды аварий, происшествий и трагедий.

При выполнении служебного долга в разные годы погибло 170 человек (7 контр-адмиралов и вице-адмиралов, 38 офицеров, 12 мичманов, 106 старшин и матросов, 6 курсантов и один гражданский специалист).

В этот скорбный список не вошли те, кто на момент гибели находился в служебных командировках или был переведен в другие объединения. К примеру, контр-адмирал Виктор Гуцалов, служивший первым заместителем командующего Приморской флотилией, в 2002 году был консультантом в штабе ВМФ Анголы и умер от малярии, похоронен на Морском кладбище Владивостока. Часть моряков, отдавших свою жизнь служению Родине, упокоилась на морском дне.

О некоторых трагических событиях «В» подробно писал ранее. Поэтому сейчас только упомянем о них.

Речь идет о ЧП с тепловым взрывом реактора 10 августа 1985 года на борту атомной ракетной подлодки К-431, стоявшей у пирса технической базы в бухте Сысоева (погибли 8 офицеров и 2 матроса). О взрыве в башне главного артиллерийского калибра на крейсере «Адмирал Сенявин» 13 июня 1978 года в Японском море (погибли 4 офицера, 33 старшины и матроса). О рухнувшем при взлете под Ленинградом 7 февраля 1981 года самолете Ту-104 с 50 летчиками, представителями командования ТОФ и ПрФлРС и гражданскими на борту. О неожиданном срабатывании системы пожаротушения на АПЛ К-152 «Нерпа» 8 ноября 2008 года в ходе испытаний в Японском море (погибли 20 военных и гражданских лиц). О гибели машиниста котельной команды эсминца «Быстрый» Алдара Цыденжапова в бухте Абрек 24 сентября 2010 года при возгорании топлива…

Были и другие трагедии. В ночь с 12 на 13 июня 1973 года гвардейская атомная подводная лодка К-56 после успешных стрельб совместно с надводными ракетоносцами возвращалась в бухту Павловского. После полуночи в ее правый бок в районе жилого второго отсека врезалось научно-исследовательское судно «Академик Берг». Причем теплоход наблюдали на радаре крейсера «Владивосток» и с него своевременно предупредили коллег-подводников. А вот на К-56 радар так и не включили, хотя и получили предупреждение. С поста наружного наблюдения в густом тумане огни «Академика Берга» увидели слишком поздно. Поврежденные второй и первый отсеки были переполнены моряками самой лодки и ходившего на стрельбы экипажа атомохода К-23, также там находились инженеры с заводов-изготовителей. В пробоину диаметром пять квадратных метров ворвалась забортная вода. Старший на борту капитан I ранга Ленислав Сучков перед гибелью успел отдать приказ о борьбе за живучесть. Командир капитан II ранга Александр Четырбок направил корабль на отмель, благодаря этому удалось спасти АПЛ, имевшую ракеты с ядерными боеголовками, и многих подводников. Кто-то струсил и успел в хаосе сбежать в соседний третий, не пострадавший отсек, но большинство осталось верным присяге. Задраивая люки, они задохнулись от отравляющего хлора или утонули. Погибли 27 военных из двух экипажей и один гражданский специалист.

К сожалению, эта трагедия не стала уроком. Дизельная средняя подводная лодка С-178 погибла 21 октября 1981 года в результате столкновения с теплоходом «Рефрижератор-13». В день катастрофы подлодка под командованием капитана III ранга Валерия Маранго в надводном положении возвращалась в базу после двухдневного выхода в море. На фоне береговых огней Владивостока и стоявших на рейде судов рефрижератор с мостика подводной лодки заметили слишком поздно. Удар пришелся в левый борт в районе шестого отсека, который через образовавшуюся пробоину затопило в течение 15-20 секунд. Лодка получила сильный крен. Примерно через 40 секунд после столкновения С-178, принявшая около 130 тонн воды, потеряла плавучесть и ушла под воду, затонув на глубине чуть более 30 метров. Погибли 32 подводника, тела шестерых из них найти не удалось (кстати, подлодка лежала на глубине 32 метра с креном 32 градуса на правый борт)…

21 августа 1980 года в Филиппинском море несла дежурство АПЛ К-122. На глубине 65 метров у берегов Окинавы, ближе к острову Бородино, в седьмом отсеке вспыхнул турбогенератор и начался пожар. Экипаж быстро заглушил реактор и всплыл на поверхность. Однако 14 человек стали жертвами наступившего удушья (один мичман и старшины с матросами). После похорон боевых товарищей еще один человек скончался от сердечной недостаточности.

Этой трагедии сопутствовало несколько неприятных случайностей до и во время ЧП. Уже всплыв на поверхность, корабль оказался без электроэнергии и связи, хотя с пожаром в итоге удалось справиться. Первую помощь оказал экипаж проходившего мимо британского газовоза. Существовала опасность захвата АПЛ американским вертолетоносцем и японским эсминцем, спешившими к месту ЧП. На этот случай торпеды подготовили к взрыву. Но потом стали подходить советские суда. К родным берегам К-122 вернулась на буксире. Расследование показало конструкторскую ошибку…

16 апреля 1987 года у острова Аскольд от прямого попадания ракеты-мишени РМ-15М затонул малый ракетный корабль «Муссон» 165-й бригады ракетных катеров ПрФлРС. Он унес с собой в морскую бездну обгоревшие тела 39 моряков (6 офицеров, 5 мичманов, 23 старшин и матросов, 5 курсантов) из 76, находившихся на борту. Несмотря на расследование, до сих пор непонятно, почему ракета-мишень изменила курс, хотя две зенитные ракеты с «Муссона» в ходе тренировки достигли цели. Поврежденная РМ-15М с остатками топлива внутри влетела точно в главный командный пункт корабля. Оставшихся в живых быстро подобрали с воды, температура которой не превышала четырех градусов…

Вечная память погибшим морякам и корабелам! Слава проявившим себя в сложной ситуации героям!

Стоит отметить, что силами командования ПрФлРС и ТОФ, коллег-сослуживцев и родных для увековечивания памяти моряков-тихоокеанцев, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, установлены памятники и сооружены мемориалы. Они поддерживаются в надлежащем состоянии и одновременно являются важным элементом для военно-патриотического воспитания молодежи. Ведь кому-то из них придется прийти на смену нынешнему поколению военных моряков и дальше обеспечивать обороноспособность страны на ее восточных рубежах и поддерживать славные традиции Приморской флотилии.

Кстати

21 октября на Морском кладбище Владивостока ветераны ТОФ почтили память погибших членов экипажа подводной лодки С–178, сообщает пресс-служба Общества изучения Амурского края.

Из 32 ушедших в пучину подводников 16 нашли вечное пристанище на Морском кладбище. Над братской могилой установлен памятник – рубка подводной лодки С-178. На мемориальных надгробных плитах – имена всех погибших. Каждый год в конце августа здесь обязательно проводится траурный митинг. Сложная эпидобстановка в этом году не отменила традиции, только сдвинула по времени. Спасибо Морскому собранию и Дальневосточному клубу ветеранов-подводников. Почтить память С-178 собрались ветераны и действующие моряки-подводники, бывшие сослуживцы, знавшие многих погибших, ходившие с ними одними и теми же океанскими курсами.

Николай КУТЕНКИХ, действительный член Русского географического общества

Фото:

из архива Вячеслава ОСТРОВСКОГО, Алексея ВОРОНИНА