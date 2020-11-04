Между Золотым Рогом и Босфором. Но не Восточным Невзирая на пандемию, Стамбул, как и вся Турция, неудержимо манит россиян

Популярность Турции сегодня не удивительна, учитывая, что другие туристические направления закрыты для путешественников коронавирусным занавесом. Корреспондент «В» встретил в Стамбуле столько соотечественников, что чувствовал себя как дома. Тем более гуляя между Босфором и Золотым Рогом. Но расслабляться не стоит, иначе легко попасть в лапы местных ловкачей.

Первое впечатление

Из аэропорта в центр города можно добраться на метро, на автобусе и на такси. Метро – самый дешевый вариант, но своеобразие текущего момента таково, что лучше держаться подальше от большого скопления людей. Такси – самый дорогой вариант. Поэтому я выбрал автобус как аристотелевскую золотую середину. За 30 лир (с валютой в Турции все просто: одна лира примерно равна десяти рублям) можно купить билет до нужного тебе района. Рейсы чуть ли не раз в полчаса.

Первое, что бросилось в глаза: Стамбул действительно похож на Владивосток. По крайней мере, по ландшафту. Можно понять генерал-губернатора Муравьева-Амурского, который первым обратил на это внимание и зафиксировал свое наблюдение во владивостокской топонимике. И воздух тут такой же, влажный, с запахом моря. Правда, к этому запаху прибавляется чад большого города (Стамбул по численности населения больше Москвы). Во Владивостоке же (по крайней мере, по впечатлениям его гостей) воздух очень чистый и не испорчен гигантскими индустриями ввиду их отсутствия.

Каждое утро сотрудники магазинов, кафе и ресторанов моют с шампунем прилегающую территорию. Мост через Золотой Рог (кстати, с огромной пешеходной зоной) забит до отказа рыбаками. Среди них можно увидеть и женщин в традиционных платках. На пешеходных улицах очень шумно и людно. Зазывалы натурально будут вставать у вас на пути и громко, настойчиво приглашать посетить их заведение. Скорее всего, по-русски. Иногда это выглядит так: «Дружище, вы не хотели бы потратить свои деньги у нас?» Тут и там попадаются знакомые слова: «диван», «сарай», «киоск», только означают они совсем не то, что в России.

В центре город застроен очень плотно, зато низкими зданиями в три-пять этажей. Попадаются и здания в 11 этажей, но это, как правило, дорогие гостиницы. Высотки и небоскребы встречаются на подступах к центру, в отдаленных районах. Улицы в Стамбуле узкие, почти у каждого здания есть летняя терраса (тут они, скорее всего, круглогодичные). За столиками сидят местные жители и туристы, пьют чай из турецких грушевидных стаканов. К ним подходят жирные коты, лениво, как бы нехотя выпрашивая еду, в которой особо не нуждаются, но надо соблюдать политес и не терять навыков. Коты здесь непугливые, избалованные солнцем и человеческой лаской. Вряд ли они способны ловить мышей. Скорее всего, они с ними договорятся.

Достопримечательности

Главным туристическим объектом в Стамбуле считается мечеть Святой Софии. Зданию около полутора тысячи лет. Большую часть этого времени она была христианским собором, но после 1453 года, когда османы взяли Константинополь, функционал объекта был несколько раз актуализирован: из собора – в мечеть, из мечети – в музей. В этом году Святая София из музея снова превратилась в действующее религиозное заведение. Были опасения, что туристам доступ в нее закроют, но они оказались частично преувеличены. Службы проходят до двух часов дня. Затем мечеть могут посещать все желающие. Правда, подняться на галереи, чтобы рассмотреть старые христианские фрески, или опуститься на нижние этажи нельзя. Гостям доступен только внутренний периметр. Можно рассмотреть входную группу, колонны, купола, султанское ложе, но не более того. Однако и этого достаточно, чтобы восхититься архитектурой, величием замысла и его воплощения.

Быстро обойти основные достопримечательности Стамбула можно за один день. Расположены они близко друг к другу. Неподалеку от Святой Софии находится Голубая мечеть. Правда, в дни нашего пребывания здание находилось на реставрации. Зайти туристы могли, но гулять было так же интересно, как по стройке: все, что доступно глазу, было закрыто строительными лесами.

По пути от Святой Софии до Голубой мечети на площади стоит колонна Константина – триумфальная колонна IV века нашей эры, привезенная императором из Рима в только что основанный им город. Вообще, глава разваливающейся в те времена Римской империи ехал в новую столицу не налегке. Создается ощущение, что императоры привозили сюда из своих владений все, что не было приколочено гвоздями. И египетские обелиски (которые для транспортировки приходилось подпиливать на треть), и колонны, и статуи.

Особенно это видно в Цистерне Базилика – древнем подземном водохранилище, строительство которого растянулось на 200 лет. Началось оно при Константине, а завершилось при Юстиниане (VI век нашей эры). Резервуар служил хранилищем питьевых запасов на случай засухи или осады города. Свод поддерживают 336 колонн. Большая часть из них взята из античных храмов. Высоту подгоняли под стандарт различными ухищрениями. Так, две колонны установлены на «медузах» – каменных кубах с барельефами в виде головы мифического чудовища. Причем одна голова перевернута на 180 градусов, а вторая положена «набок». Как рассказывают экскурсоводы, уж слишком большой ужас наводили эти изображения на древних строителей. Как уверяют другие специалисты, в таких позициях колонны лучше примыкали к потолку – меньше работы каменотесам. Вода в Цистерну подавалась через акведук Валента. Сейчас под арками этого акведука организовано активное дорожное движение.

Лучше всего Стамбул открывается с Галатской башни. Она находится на противоположном от Святой Софии берегу Золотого Рога. Построена в XIV веке, несколько раз меняла свое предназначение (от защиты города до обсерватории и музея). Легенда гласит, что когда-то эта башня была отправной точкой первого удачного полета в истории. Некий средневековый ученый спрыгнул с нее и на самодельных крыльях пролетел через Босфор. Нужно предоставить большой кредит доверия средневековым ученым, чтобы поверить в это. Сейчас башня оснащена лифтом, в ней восемь этажей, и с нее открывается вид как на азиатскую, так и на европейскую часть Стамбула (Босфор, как известно, делит Евразию на две части). Обозревая с нее город, хочется с интонацией Ивана Васильевича из советской комедии произнести фразу: «Лепота-то какая…» При мне это желание пару раз воплотили в жизнь туристы-соотечественники.

Если московский ландшафт усеян луковицами церквей, то стамбульский – минаретами. Зов муэдзина перед молитвами слышен отовсюду, идешь ли ты по улице или спишь в гостинице. Еще бы, ведь с башни минарета взывает не одинокий голос, а кольцо динамиков.

Любителям истории обязателен для посещения местный археологический музей. Он находится рядом со Святой Софией. Здесь большая коллекция египетских и малоазиатских саркофагов, кусочек знаменитых шумерских ворот Иштар (входная группа вавилонской стены), шумерские и аккадские статуи. В античном зале находится саркофаг Александра Македонского. В описании к нему руководство музея честно признается: саркофаг принадлежал не самому полководцу, а одному из его генералов. Столь громкое название он получил потому, что Александр присутствует в групповом барельефе саркофага, изображающем сцену битвы. Вообще, впечатляет, с какой щепетильностью древние правители относились к декорации своих посмертных мест «жительства».

Здесь же есть саркофаги Малой Азии (современной Турции). На одном из них надпись, которая звучит примерно так: «Читающий это, проходи мимо. Не открывай и не разграбляй меня, иначе тебя ждут беды, болезни, смерть и т.д.». Археологи без особого страха вскрыли могилу с предостережением, потому как выяснили, что саркофаг уже был в употреблении. Иными словами, кто-то давным-давно вскрыл его и подумал: «А хорошая вещь, не выбрасывать же».

Тут же есть большое количество византийских фресок. Среди них выделяется одна. Обычно святые изображаются портретно – как будто на паспорт. В этой же святой словно выглядывает из рамы с немым вопросом: «Кто такие? Я вас не звал».

Ну и плюс этого музея в том, что он археологический. То есть экспонаты в большинстве своем добыты учеными в результате раскопок. А значит, они классифицированы, датированы, с понятным происхождением. В питерском Эрмитаже, к примеру, египетский зал составлен в основном из купленных коллекций. Как экспонаты попали в эти коллекции и откуда, уже никто не скажет.

Также обязательны к посещению дворцы Топкапы и Долмабахче, площадь Султанахмед (бывший ипподром), Египетский и Гранд базары, Девичья башня.

Путешествовать с одного берега Босфора на другой, скорее всего, вы будете при помощи паромов, а это отдельный и недорогой вид развлечений (одна поездка – 7 лир). Почти на весь общественный транспорт распространяется транспортная карта. Купить ее и пополнить счет можно в автоматах, которые находятся рядом с метро, крупными автобусными остановками, причалами.

Будьте начеку!

В Стамбуле полно туристов, готовых поменять деньги на впечатления. Среда благоприятствует для разного сорта ловкачей. Я попался трижды. Сначала на покупке транспортной карты. Мне вызвался помочь какой-то юноша, который первым делом создал атмосферу невероятной суеты, словно за мной стоит очередь в сотню человек, а паром отходит вот-вот и навсегда. Паромы же здесь ходят каждые 40 минут, а перед автоматами, выдающими карты, не толпится народ. Отзывчивый местный житель, положив мою купюру в 50 лир на счет (автомат действительно проглотил купюру), отдал мне карту и распрощался. Позже, уже на турникете, выяснилось, что на карте всего 10 лир. Как у него так вышло – заменил ли карту, или незаметно нажал отмену, или как-то договорился с автоматом, остается только горько восхищаться.

Второй раз я попался в цепкие лапы чистильщика обуви. Позже на туристических форумах я прочитал, что прием, примененный ко мне, был избит чуть ли не со времен Османской империи. Но, к сожалению, лучшие советы мы получаем постфактум. В общем, я шел по направлению к Сулеймание – одной из самых красивых мечетей города – по атмосферной узкой улочке. Навстречу двигался парень с деревянным чемоданом, с которого внезапно слетела щетка. Турок продолжил идти как ни в чем не бывало. Тогда я остановил его и показал на потерю. Парень так обрадовался, что тут же, не спрашивая, бросился чистить мне кроссовки. Параллельно он рассказывал о своей тяжелой жизни и о том, что сам он из Анкары, но там денег не заработать, а за спиной жена и трое детей. Через две минуты работа была завершена, и я решил, что надо ему все-таки заплатить. Он назвал цену – 90 лир. Расплатившись, я задумался и погрустнел. 900 рублей за две минуты. Услуги дорогих адвокатов обходятся дешевле. К слову, щетки с деревянных чемоданчиков в Стамбуле падают регулярно. Особенно в туристических районах.

Третий случай произошел в такси, когда водитель не включил счетчик и за десятиминутную поездку потребовал 50 лир. После долгого торга сошлись на 40, но, вообще, всегда надо требовать оплаты по счетчику. Это раза в два дешевле и, главное, справедливее.

Центр Стамбула, как и любые другие туристические центры, не то место, где следует знакомиться с добродушием и альтруизмом местного населения. Надо отказываться от навязчивых услуг, не поднимать чужих кошельков, не замечать надоедливых зазывал. Не у всех и не всегда, конечно, это получается.

Еда

Рестораны и кофейни в Стамбуле лучше искать по отзывам. Основные блюда национальной кухни – разные кебабы, шашлыки, долма и т.д. – легко можно найти и во Владивостоке. Не сказать, чтобы в Турции они сильно отличались оригинальностью. И так же, как во Владивостоке, здесь все зависит от того, повезет ли вам с выбором места. Где-то они вкусные, где-то не очень.

В остальном же следует ориентироваться на отзывы и форумы. Цены в ресторанах Турции примерно такие же, как и у нас, только порции, как правило, больше. Турецкие сладости – халва, пахлава, различные вариации с орехами, медом и прочее – также для российского туриста не в новинку.

А вот то, что во Владивостоке не найдешь, это жареные каштаны, которые в Стамбуле продаются на каждом шагу по 10 лир за сверток. Вкус у этих орехов специфический. Похож на огромную разогретую и плотную фасолину. На любителя.

В Турции отличные и дешевые фрукты. Огромная клубника, экзотический для нас инжир. Гранаты – 3 лиры штука. Стакан свежевыжатого гранатового сока обойдется в 12-15 лир.

Главной вкусовой находкой для меня стал турецкий кофе. Его подают в маленьких кружках вместе со стаканом воды. Это не американо или капучино – он очень крепкий (на дне остается осадок с сантиметр толщиной), с черной пенкой и полностью лишен кислого привкуса. Но опять же все зависит от кофейни: с турецким кофе мне не повезло в аэропорту, где я напоследок заглянул в «Старбакс».

Путешествовать в условиях пандемии, конечно, удовольствие особого рода. Надо сказать, что санитарные требования в Турции такие же строгие, как и в России, однако соблюдаются они серьезнее – даже на улице практически все носят маски. И это в условиях жары, высокой влажности и крутого ландшафта. Вдобавок по приезде необходимо пройти обязательный тест на коронавирус. Все эти нюансы не повлияли на общее впечатление от поездки в Стамбул – город с большой и интересной историей, в котором смешались многие культуры, в том числе и наша.

Справка

Стамбул, ранее известный как Византий, затем Константинополь – крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны. Основан еще в VII веке до нашей эры. В то время назывался Византий. В 330 году римский император Константин перенес сюда столицу Римской империи. Город получил имя Константинополь. В 1453 году после османского завоевания стал называться Стамбулом. Был столицей Османской империи до 1923 года. После войны за независимость столица была перенесена в Анкару. Город занимает стратегическое положение между Черным и Средиземным морями.

Сергей ПЕТРАЧКОВ

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