Из шерсти вырос русский лес Удивительными цветами приморской осени – золотистой опадающей листвой березы, красными яркими листьями клена, темной зеленью – встречает посетителей выставка войлока «Русский лес» (0+), что работает в зале Приморского краевого центра народного искусства.

– Выставка проходит уже во второй раз, и на ней представлены работы шести мастеров из Владивостока – всего более ста изделий из войлока, выполненных в технологии мокрого валяния и сухого валяния, – рассказывает председатель некоммерческой организации мастеров декоративно-прикладного искусства «Мир творчества» и руководитель студии войлока Елена Фадеева. – Замечу, что работой с таким прекрасным, тонким, очень нежным и разнообразным материалом, как войлок, занимаются мастера не только во Владивостоке, но и во всем Приморье, и мы бы хотели показать и их работы, но этому помешала пандемия. Надеемся на будущий год устроить куда более представительную выставку.

Да, Елена Фадеева не оговорилась, назвав войлок материалом деликатным, нежным. Одна из целей выставки – развенчать всеобщее предубеждение о том, что из него разве что валенки можно валять.

– Я бы очень хотела, чтобы после посещения выставки, увидев, сколько всего можно сделать из войлока, люди поняли, что этот материал способен меняться, из него можно создавать очень тонкие во всех смыслах вещи, – отметила Елена Фадеева. – Кстати, именно поэтому любое изделие на выставке можно потрогать, пощупать – ничего не колется, не раздражает кожу, наоборот, все мягкое и приятное.

– На выставке представлены самые разнообразные изделия – шляпки и свитера, брелоки и броши, палантины и панно, игрушки и многое другое. Но почему же такое название – «Русский лес»? Все дело в цветовой гамме?

– Да. Еще год назад мы объявили тематику выставки, и все мастера должны были придерживаться цветовой гаммы приморского осеннего леса в тех изделиях, что готовили для выставки. Думаю, у нас получилось. Войлок выпускают и белым, и окрашенным в самые разные тона. Его, кстати, как акварель, можно смешивать, создавая новые цвета. А можно и самим окрашивать. Этим занимаются немногие мастера, потому что процесс требует серьезных знаний. Здесь все представленные изделия из окрашенного вручную войлока – мои. А чтобы вопросов о названии совсем уж не возникало, мы – участники моей авторской студии войлока – создали специально для выставки коллективную экспозицию «Русский лес». Над ней работали 25 человек возрастом от 3 до 73 лет с очень разным уровнем подготовки: и те, кто впервые держал в руках шерсть, и опытные мастера.

Как создавалась экспозиция? Раз в месяц у нас в студии собирались все желающие на бесплатное занятие и ваяли какой-то один элемент: листья, желуди и так далее. У нас был эскиз будущей композиции, все составляющие были сделаны из белой шерсти. Я вручную все окрасила – от стволов деревьев до листочков, грибов и паутины. На мой взгляд, получилось настоящее произведение искусства.

– Вы сказали, что также вручную окрашены все ваши работы…

– Да. Это созданная под впечатлением от нашей приморской осени коллекция мужской одежды «Заповедные стражи», созданная в 2018 году. С ней я защитила магистерскую диссертацию в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, также представляла ее на профессиональном фестивале «Новая жизнь традиций» в Санкт-Петербурге. В международном конкурсе «Войлочное вдохновение» она получила второе место.

– В какой технике созданы ваши работы – мокрое или сухое валяние?

– Я работаю в технике мокрого валяния. Это создание плоскостных или полых изделий. Сухое валяние – создание изделий объемных, например, фигурок животных, скульптур и так далее. Как правило, мокрым валянием создают большие, масштабные вещи, сухим – более мелкие. Чтобы, к примеру, методом сухого валяния создать фигурку белки или росомахи, потребуется не меньше двух недель.

Работа с мокрым валянием более быстрая, но в том случае, если вы уже набили руку.

Кстати, пообщавшись на открытии выставки с мастерами сухого валяния, я обратила внимание на то, что они стремятся создать, например, фигурки животных, максимально похожие на настоящих. И да, они расстраиваются, если это подчас не удается. Но наши мастера совершенствуются, развиваются, и с каждым годом у них повышаются уровень, сложность выполнения работ, их художественная ценность.

А выставки, которые мы проводим, дают им возможность самовыразиться в своем любимом материале, поставить перед собой новую творческую задачу и стать выше в своем мастерстве.

Кстати

Сегодня и в воскресенье на выставке проходят бесплатные мастер-классы по работе в технике сухого валяния с 11 до 18 часов в режиме нон-стоп.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА