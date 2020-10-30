Спортзал «Буревестник» превратился в «Арену спорта» Возможно, здесь появится и академия самбо

Это место на улице Володарского, 3а давным-давно было известно как спортзал «Буревестник» Дальневосточного политехнического института. Именно здесь произошло рождение владивостокского спортивного самбо, отсюда полвека назад выходили спортсмены, чтобы завоевывать всесоюзные и мировые вершины, сотни воспитанников тренерской школы Виктора Сорванова.

Среди них заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса Аркадий Бузин, Владимир Помятеев, Сергей Приходько, Александр Глибко, Леонид Завертанный, Валерий Денисов, Владимир Халанский, Валерий Урядов, Владимир Новиченко, братья Сергей и Александр Аксеновы, младший из которых стал одним из самых титулованных спортсменов в Советском Союзе – четырехкратным чемпионом мира, дважды лучшим в Европе, шестикратным – в СССР.

«Именно сюда в далеком 1974 году меня, тогда 12-летнего пацана, буквально за руку впервые привел старший брат, который уже был победителем многих турниров по самбо, – вспоминает Александр Аксенов. – Здесь мы проходили уроки спорта и жизни, и эта школа до сих пор остается с нами. Тогда ведь не было таких мудреных тренажеров, как сегодня, и мы под руководством Виктора Сорванова сами разрабатывали и изготавливали их. Например, оригинальную тренировочную систему, с помощью которой можно было регулировать вес воображаемого соперника и отрабатывать борцовские приемы. В спартанских условиях здесь росли и мужали будущие чемпионы. И этот скромный по нынешним временам спортзал стал нашим вторым домом. В этих стенах – вся история нашего самбо, можно сказать, родильный дом этого вида спорта во Владивостоке.

Поэтому особенно больно было наблюдать, как этот спортзал, оказавшись бесхозным после образования и строительства спорткомплекса ДВФУ на Русском острове, постепенно ветшал, приходил в негодность. Сегодня все спортсмены и тренеры с удовлетворением увидели, что здание получает вторую жизнь».

Стараниями более сотни проектировщиков, строителей и оформителей в течение двух последних лет здесь велась масштабная реконструкция. Сейчас исторический спортзал «Буревестник», сохранив былые традиции, сам превратился в современную «Арену спорта» в Приморье. А ведь, чего скрывать, есть и примеры обратного толка, когда немало старинных зданий Владивостока, оказавшись в частных руках, становились торговыми или офисными центрами или до сих пор продолжают разрушаться.

Сейчас «Арена спорта» может одновременно принять более 500 взрослых и юных спортсменов. А в планах – организация здесь Академии самбо Александра Аксенова. Наряду с другими олимпийскими школами. Так символично налаживается победная связь поколений приморских мастеров.

Об этом говорили на торжественной церемонии открытия «Арены спорта» и специально прибывшие во Владивосток из Москвы олимпийские чемпионы и заслуженные мастера спорта Вера Бирюкова (художественная гимнастика), Алексей Тищенко и Александр Лебзяк (бокс), последний долгие годы еще и возглавлял олимпийскую сборную России по боксу.

– Владивосток вообще счастливый город для спорта нашей страны, – отметил Александр Лебзяк. – Здесь к олимпийским победам в Мельбурне и Сеуле готовились сборные СССР, а я лично после тренировок во Владивостоке стал в 2000 году чемпионом Олимпиады в Сиднее, а в 2008 году уже в ранге главного тренера сборной России провел здесь насыщенный тренировочный сбор перед успешными для нас Олимпийскими играми в Пекине. Надеюсь, что вирус не помешает провести в будущем году в Токио перенесенную Олимпиаду-2020. И тогда лучшие спортсмены России обязательно будут готовиться к ней во Владивостоке.

В подтверждение этих планов почетные гости обновленного спорткомплекса провели здесь мастер-классы, на которых поделились с юными спортсменами Владивостока секретами своего мастерства. А большую и красочную программу показательных выступлений продемонстрировали представители федераций тхэквондо, карате, самбо, бокса, художественной гимнастики, футбола, волейбола и других видов спорта, а также группы детской танцевальной студии «Алетейя».

Евгений КОЗУБ, специально для «В»

Фото Алексея КУМПАНА и автора