От ревнивого мужа… на Дальний Восток Воспоминания из времен высокой морали

Биография Прасковьи Андреевны Плюсниной из села Нестеровка Пограничного района богата и интересна. А как иначе – 31 октября ей исполнится 90 лет. За свои годы она пережила немецкую оккупацию, тяжелую работу в колхозе, лишения перестройки…

– Родилась я на Украине. Одиннадцать лет мне было, когда война началась, так что помню все хорошо. Отец сразу ушел на фронт. Когда немцы пришли, маму на работы угнали (слава богу, не в Германию, где-то поблизости она работала). Я, как шавка, бегала, продукты искала, – вспоминает Прасковья Андреевна. – Нас детей трое было, еще старая бабушка. И все есть хотят. Так я побегу в засольный цех, где отец до войны работал, мне там чуток соли дадут, я ее к животу примотаю, чтобы незаметно было, и по соседским селам – на продукты менять. Тем и кормились – скотину-то немцы забрали…

Помнит она, как с односельчанами в воронках от бомб прятались. Бомбы огромные были, что газовые баллоны, и воронки от них тоже большие получались. Это им партизаны посоветовали. Прятались, когда немцы приходили, и выбирались, когда они уходили. И, как оказалось, правильно делали.

– Фашисты на прощание у тех, кого дома застали, головы поотрубали и на тын понадевали, на штакетины, на которые обычно хозяйки горшки на просушку вывешивают, – вздыхает бабушка Прасковья.

А на Дальний Восток она попала из-за ревнивого мужа. Работала лаборанткой на элеваторе. Во время сбора зерна, как и все остальные, сутками оставалась на работе. Муж как-то раз вернулся домой, не застал жену, устроил скандал. На второй раз соседке забор снес (почему именно соседке не повезло, непонятно). В общем, поняла Прасковья: не будет ей хорошей жизни с этим человеком. А тут отец предложил поехать на Дальний Восток по программе переселения. Так она с родителями и маленькой дочкой в 50-х годах прошлого столетия и оказалась в Приморье.

Колхоз «Красный пахарь», куда приехала семья Прасковьи Андреевны, показался переселенцам с тогда уже восстановленной Украины ну очень бедным.

– Люди ходили кто в чем – одна нога в сапоге, вторая в ботинке. Женщины сплошь в гимнастерках. Мы-то побогаче выглядели.

Оно и понятно: до 60-х в колхозах люди работали за трудодни. Оплата, рассказывает бабушка Прасковья, выдавалась только в конце года. Причем даже не деньгами, а продукцией – зерном, мясом. Колхозники вынуждены были самостоятельно эту продукцию реализовывать: брали сообща грузовичок-полуторку, везли на рынок. Торговали либо сами, либо сдавали перекупщикам за меньшую плату, чтобы получить деньги и купить себе необходимое. А до этого жили весь год в долг, то есть выбирали свои трудодни продуктами – мясом, молоком. Все это записывалось, подсчитывалось, а потом вычиталось из положенного за отработанные трудодни. А поскольку семьи были большие, продуктов уходило много, к концу года зачастую и получать уже было нечего. А между собой жили по принципу натуробмена, как в старину: ты соседке пяток яиц – она тебе кусочек масла…

Легче стало, говорит Прасковья Андреевна, когда колхоз стал Нестеровским совхозом и в обиход наконец ввели деньги. Тогда же, в 60-х, разрешили заготавливать в Кавалеровском районе лес на строительство домов. Муж ее (к тому времени она повторно вышла замуж) сам ездил в лес, рубил деревья, вез их, тесал, строил дом…

А Прасковья Андреевна больше 30 лет проработала дояркой. Тяжелая была работа, как, наверное, любая на селе. Вставали в полчетвертого утра, шли на работу, доили коров (было их у нее 12-14, а когда ввели аппаратное доение, то и все три десятка). Летом стадо и доярок вывозили на пастбище, так она между дойками успевала по лесу пробежаться, грибов набрать. Домой возвращалась, а там трое детей и хозяйство, которым тоже нужно было заниматься. Хотя в семье было принято делить обязанности между всеми.

За свою более чем 30-летнюю работу Прасковья Плюснина награждена орденом Трудового Красного Знамени, была поощрена поездкой на ВДНХ. Орден она получила за то, что пятилетний план надоя смогла сдать за три года. Также состояла в районном совете народных депутатов, была народным заседателем.

В день 90-летнего юбилея Прасковью Андреевну будут поздравлять родные и близкие. «Владивосток» также желает юбилярше здоровья, благополучия и долгих лет жизни. И спасибо вам, Прасковья Андреевна, за то, что вы по-прежнему выписываете и читаете нашу газету.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото из архива семьи ПЛЮСНИНЫХ