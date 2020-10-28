Вес взят. Теперь на старт Спортсмен, моряк, писатель всю жизнь ставит рекорды, а больше всего ценит волю к победе

В свои 80 лет на тренировках он выжимает почти полтора собственных веса – 110 кг. И является действующим чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу в весовой категории до 75 кг и возрастной группе от 75 до 80 лет. Этот непревзойденный чемпион живет во Владивостоке. Знакомьтесь: мастер спорта СССР по боксу и тренер высшей категории, семикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион мира Александр Ткачук.

У нашего земляка очень необычная судьба и на редкость насыщенная жизнь, причем по сию пору. Несмотря на зрелый возраст, без дела никогда не сидит. Будучи по профессии капитаном дальнего плавания, делится опытом с молодыми судоводителями. Трижды в неделю тренируется сам (перед соревнованиями еще чаще) и тренирует других, постоянно посещает места лишения свободы и помогает оступившимся людям занять достойное место в обществе, пишет книги и работает с начинающими литераторами, возглавляя приморскую общественную организацию Союза писателей России.

Нынешний год для мастера (так на морском сленге называют капитанов невоенного флота) четырежды юбилейный: 80 лет со дня рождения, 90 лет краевой федерации бокса, которой Александр Ткачук руководил продолжительное время, 70 лет приморской писательской организации и 20 лет во главе нее.

Главный соперник – я сам

– Александр Алексеевич, назвать вас пенсионером язык не повернется…

– В этом году все турниры среди ветеранов из-за пандемии отменены. Соревнования по пауэрлифтингу не стали исключением. В июне планировался чемпионат Европы в английском Манчестере, в октябре ожидалось первенство мира в Ирландии. Коронавирус сломал все планы спортсменам. Это не значит, что можно расслабиться. Форму поддерживаю, ведь я действующий чемпион наиболее престижных первенств. Должен быть готов в любой момент выйти на помост и защитить свои титулы. А добиться этого можно только постоянными тренировками.

В пауэрлифтинг я пришел случайно. Когда мне было 65 лет, в спорткомплексе «Динамо» проходил чемпионат Дальнего Востока. Из любопытства решил попробовать себя в необычном виде спорта. И оказалось, что равных мне в моей весовой и возрастной категории не нашлось. Тренеры сборной России обратили на меня внимание и сразу же, минуя чемпионат страны, взяли на первенство Европы. Там стал чемпионом. Позднее установил рекорд мира – 105 кг, который до сих пор никто не превзошел. Вот уже 15 лет выступаю на этом уровне.

Конечно, в возрастной категории 75-80 лет в моем весе осталось не так уж и много атлетов. В Братиславе, к примеру, в прошлом году на чемпионате мира на помост вышло всего девять человек из разных стран. Еще меньше соперников оказалось на европейском первенстве в Хельсинки. Мой ближайший преследователь из Монголии в жиме отстает каждый раз на 10-15 кг. По меркам профессионалов, это практически недостижимый отрыв. Но мне награды и рекорды уже давно неинтересны. Соревнуюсь только сам с собой, ну и даю пример молодежи. Надеюсь до 90 лет выходить на помост и показывать всем кузькину мать. Хотя другим не советую рвать себя – вид спорта травмоопасный, всегда советую новичкам начинать с малого веса.

Впрочем, мне уже неинтересно заниматься только пауэрлифтингом. В свои 80 лет хочу попробовать себя на соревнованиях по бегу среди ветеранов. Для начала на средних дистанциях. Хотя мне всегда нравились стайерские дисциплины. Думаю, что многим молодым спортсменам дам фору на 3000 метров. Удивительного в этом ничего нет. Все боксеры хорошо бегают.

Вообще, физические нагрузки приносят мне моральное удовлетворение. Поэтому с удовольствием занимаюсь тяжелой и легкой атлетикой. Тут главное – не переусердствовать, занятия должны приносить радость.

Себя в обиду не давать, слабых не обижать

– А бокс остался в прошлом?

– Вовсе нет. Продолжаю индивидуально тренировать молодых ребят перед соревнованиями. Мне довелось долгое время тренировать боксеров – детей, юниоров и юношей. Возглавлял федерацию бокса в Приморском крае – в этом году ей исполнилось 90 лет, организовывал и проводил всевозможные международные турниры. Воспитал 12 мастеров спорта. Они не только становились чемпионами и призерами различных соревнований в СССР и России, но и добились определенных успехов в жизни. Кто-то сам стал тренером по боксу и сейчас занимается с молодыми спортсменами, но большинство занялось политикой, бизнесом, общественной деятельностью. Они меня не забывают – звонят, пишут из США, Израиля, с Украины, со всей нашей необъятной России.

– А как сами пришли в бокс?

– Я детдомовский с 10 лет, бабушки на Украине таких беспризорников называли байструками. Это было тяжелое послевоенное время – все меньше остается помнящих его людей. Всегда было голодно, приходилось лазить по чужим садам за яблоками. Единственной радостью для меня были только книги, учился всегда на отлично, делал стенгазеты, и за это сверстники называли меня «профессором».

Мне тогда хотелось походить на Мартина Идена, главного героя одноименного романа, – спортсмена, морского путешественника, писателя. А сам Джек Лондон, его автор, был самым любимым моим писателем. Именно под его влиянием я в дальнейшем и стал моряком.

Однако физически не был крепким. В детдоме в городе Сталино (нынешний Донецк) нужно было постоять за себя, чтобы не лишиться куска маргарина или не проснуться в мокрой постели. В одном из домов физкультуры Сталино стал заниматься боксом. В 10 лет выиграл чемпионат города среди мальчиков. Через год все взрослые пацаны-хулиганы обходили меня стороной. А я дал себе зарок: никогда не обижать младших и слабых. И все мои ученики это усвоили, никогда не дрались на улице.

После школы хотелось романтики, поэтому среднее специальное образование судоводителя получал в Херсоне. В училище занимался боксом на профессиональном уровне. К концу 4-го курса уже был трижды чемпионом Украины среди молодежи. Кстати, когда вторично завоевал звание чемпиона, мне присвоили звание мастера спорта СССР и стали выдавать стипендию 30 рублей в месяц.

Давайте всех научим спорту!

– Вы всю свою жизнь посвятили развитию в Приморье физкультуры и спорта. Поэтому не могу не задать вопрос об их нынешнем состоянии в крае…

– Хочу отметить старания губернатора Приморья Олега Кожемяко в развитии физической культуры и культивировании здорового образа жизни в крае. Его недавние предшественники интересовались в лучшем случае лишь спортом высших достижений и первенствами игровых, зрелищных видов. А вот до массового спорта и физкультуры у них как-то руки не доходили. Впрочем, и до строительства спортивных площадок на придомовых территориях и спорткомплексов в крупных населенных пунктах тоже.

Другое дело Олег Николаевич. Он не только в детстве и юности активно занимался спортом, но и до сих пор продолжает тренироваться. Много у нас в крае людей, которые каждое утро начинают с пробежки на три километра? То-то и оно. Поэтому не стоит удивляться, что наш губернатор в Госсовете РФ возглавляет рабочую группу по туризму, физкультуре и спорту. Не только своим примером, но и материальной поддержкой со стороны различных ветвей власти он поддерживает любые начинания в сфере здорового образа жизни. Спортом регулярно занимаются более трети жителей края, а юные и взрослые спортсмены побеждают на российских и международных соревнованиях. Конечно, хочется, чтобы было больше. И чтобы на стадионы, в бассейны и спортзалы шло больше детей из простых семей.

Я все время иду в подростковые аудитории и компании. И на всех уровнях власти и общества отстаиваю свою позицию: дети до 14 лет должны заниматься спортом бесплатно. В большинстве семей родители еле сводят концы с концами, мать-одиночка никогда не сможет заплатить за своего ребенка, чтобы тот мог тренироваться наравне с обеспеченными сверстниками. Этим детям некуда пойти после школьных уроков. Поэтому и растет преступность среди молодежи.

Как-то иду по набережной в сторону «Олимпийца», куда меня пригласили, чтобы я поучаствовал в награждении победителей. Смотрю, три пацана в сторонке курят. Не удержался, подошел и говорю: «Вредно дымить, пойдемте вместе со мной в спортзал!» Тот, который верховодил, в лоб спросил: «А кто за нас заплатит?» Я ему: «Какой разговор!» За локоть крепко так беру и веду в зал. Те мальчишки занимаются по сию пору.

Люди старшего поколения помнят, что при советской власти не только кружки и секции были бесплатными, но и талоны на усиленное питание давали в дни соревнований. Вообще, 60, 50, 40 лет назад интерес к спорту зашкаливал. Спортзалы оборудовали в подвалах многоэтажек, и турники устанавливали в каждом дворе. Уровень подготовки был такой, что если ты побеждал на чемпионате Союза, то первенство Европы брал с легкостью. Потому как достойных соперников там уже не было. Сейчас такого отношения к спорту уже нет. Хорошо, что на высшем уровне принято решение о создании в Приморье центра подготовки российских сборных к двум предстоящим Олимпиадам в Азии: летней в Токио и зимней в Пекине. Это даст толчок и развитию спорта на уровне края. Такое было перед Олимпиадой в Сеуле в 1988 году. Мне в период той подготовки крайком партии доверил строительство спорткомплекса «Олимпиец». Позднее вел там секцию бокса.

Надеюсь, что при следующей встрече с Олегом Кожемяко сумею донести до него эту идею. Что нужно узнавать у молодых людей их интересы и создавать им условия для ведения здорового образа жизни. Хотя наверняка он и сам это знает.

Вот вам пример. В начале пандемии губернатор принял непростое решение: было приостановлено финансирование взрослых команд по футболу, хоккею с шайбой, женскому волейболу и мужскому баскетболу. Они в подавляющем большинстве были составлены из легионеров, из приезжих спортсменов. А почему было не подтянуть на профессиональный уровень талантливых приморских юношей и девушек, дать им шанс проявить себя? Да, высвобожденные средства были направлены на обеспечение качественного здравоохранения, на поддержку медиков, на закупку нужных лекарств и медоборудования. И это правильно, пока бушует пандемия. Но при этом ни один детский клуб, ни одна молодежная команда, ни один их тренер под финансовые ограничения не попали. Они тренируются и еще завоюют свои медали – на радость всем землякам и в пример очередному подрастающему поколению.

Дружба в нокдауне

– Вы выросли на Донбассе. Что думаете о гражданской войне на вашей малой родине?

– Для меня это незаживающая рана. Считаю, что наши дипломаты своевременно не вмешались в конфликт между двумя братскими народами, не отстояли позицию России в этом принципиальном вопросе. Это родная нам страна, где живут родные по крови и вере люди. Уж я-то знаю, насколько мы едины. Когда в Киеве началась цветная революция, восточная и южная Украина с надеждой смотрели на Москву. Ждали поддержки в противостоянии с националистами, если не сказать с нацистами. Крымчанам повезло, а вот жители Донбасса было вынуждены взяться за оружие, чтобы защитить свои семьи и свои дома от убийц и насильников. В нашем МИДе лишь недавно спохватились, стали местному населению выдавать российские паспорта, хотя это надо было сделать еще в 2014-2015 годах.

– Давно были на Украине?

– Последний раз лет пять назад ездил туда на соревнования. И видел, что местное население все так же считало Россию великой братской страной, с надеждой смотрело на нас.

В последние годы дважды обращался к руководству Херсонского мореходного училища (сейчас это колледж), которое сам окончил много лет назад, чтобы меня пригласили на встречу с нынешними курсантами. Мне есть что рассказать будущим штурманам. Но там не рискнули – боятся услышать правду, и меня не позвали.

Даже коки побежали

– Расскажите, как отправились в дальнее плавание…

– Окончил училище, распределение получил на Дальний Восток. Это место стало моей путеводной звездой. В море прошел путь от матроса до капитана дальнего плавания. Высшее образование получил уже здесь, во Владивостоке, окончив ДВВИМУ имени адмирала Невельского. 15 лет был капитаном на судах «Востоктрансфлота». Ходил по всем морям-океанам. В основном работать приходилось в каботаже, в Арктике и дальневосточных морях. На нашем северном завозе целый год от навигации к навигации держалось обеспечение жителей Чукотки, Магаданской области, Якутии. Некоторые рейсы были полны риска из-за плавания во льдах.

Транспорт «Чукотский берег», на котором я ходил капитаном несколько лет, был признан одним из лучших в Министерстве рыбного хозяйства СССР. Какое-то время в период перестройки даже сам возглавлял родное предприятие.

В рейсах не только продолжал заниматься портом, но и приобщал к этому весь экипаж. На каждом своем судне старпома и боцмана отряжал создавать на борту мини-спортзалы и сауны. Ведь на транспортах тех серий они не были предусмотрены. Профсоюз предприятия никогда не отказывал в просьбе обеспечить нас спортивным инвентарем: гирями, штангами, боксерскими грушами и перчатками, столами и ракетками для настольного тенниса.

Был один интересный случай. Стояли на ремонте в Сингапуре. Там традиционно среди экипажей иностранных судов ежегодно проводился легкоатлетический турнир. Чтобы выставить полноценную команду, уговорил принять участие даже кока – нашу повариху предпенсионного возраста. Рассказал что и как, по палубе чуток побегали, в итоге она пробежала свои 100 метров. Выступили мы достойно, заняли первое общекомандное место и советский флаг не опозорили. Я занял первое место на дистанции 3000 метров. Но каково было наше удивление, когда за волю к победе наградили и нашего кока. Она прибежала к финишу последней, а организаторы вручили ей самый дорогой цветной телевизор, что по тем временам было ценно не менее автомобиля. Позднее из этой истории родился юмористический рассказ «Утешительный приз».

Морской романтики никто не отменял

– Вы известный в России писатель-маринист. Но вот недавно у вас вышли три тома криминального романа «Рывок во власть». Переключились на детективный жанр?

– Вовсе нет. Хотя этот жанр очень интересен и имеет множество поклонников. В юности, как и многие люди моего поколения, писал стихи. Их печатали в газетах на Украине. Первая проза была о море, она наполнена романтикой. Начинал со сборника рассказов и новелл «Голубка и КЭП», изданного в 1994 году. Рассказ, по которому названа вся книга, основан на реальном событии, произошедшем после очередного возвращения из дальнего морского похода. У меня была девочка-соседка Катя, которая во время рейсов ухаживала за цветами в моей холостяцкой квартире. Однажды на карниз прилетел голубь. Начали его подкармливать, голубок осмелел и уже по комнате запросто разгуливал. Когда я был в очередном рейсе на «Чукотском береге», тот привел в дом еще и голубку. Катюша стала ухаживать за этой парочкой. Вот об этом и рассказ. А газета «Красное знамя» его опубликовала. Приморцам, видимо, он пришелся по душе. Почтальоны приносили мешки писем, в которых люди просили еще о чем-нибудь написать. Так и пошли романы, повести, рассказы из книг «На встречных курсах», «Смена ветров» и других.

Владивосток – порт для торгового, рыбацкого и научного флотов, военно-морская база, место сосредоточения крупных судоходных компаний. А жители портового города много знают о жизни морской и моряках? Кто людям расскажет об этих тысячах морских миль на уходящей из-под ног палубе, где рассчитывать можно только на себя и верного друга?

Сейчас вышло в свет уже около 20 книг в разных жанрах. Пишу только об окружающей нас действительности, все события и герои взяты из реальной жизни. И, конечно, делаю это живым, интересным языком. Поэтому некоторые произведения получили высокую оценку. К примеру, стал обладателем литературных премий Валентина Пикуля и Василия Шукшина, а еще приняли в Союз писателей России. Сейчас пишу четвертый том романа «Рывок во власть» (12+). Но не только собственным творчеством занимаюсь. Поддерживаю традиции дальневосточных мэтров Сергея Крившенко, Льва Князева и других местных корифеев слова, работаю с молодыми авторами, по мере сил и возможностей помогаю молодым дарованиям.

Как перевоспитать Эллочку-людоедку

– Нынешнее поколение уже не назовешь читающим…

– Сейчас люди в подавляющем большинстве читают Интернет. Вот недавно увидел женщину с книгой в руках. Опять не смог спокойно пройти мимо, остановился как вкопанный. Она на меня взглянула: «Вам плохо?» Нет, мне хорошо, что есть желающие поглощать стихи и прозу, напечатанные на бумаге, искать в них новые знания.

Или приведу другой пример. Смотрю, как два школьника что-то выискивают в своих мобильниках. Спрашиваю их, сколько будет восемью восемь. Они тут же этот вопрос задали википедии. Это нормально?

Ребята разучились думать, не запоминают самого элементарного. Молодые люди перестали читать стихи и прозу на бумаге. У них речь другая. Она представляет собой сленг, в лучшем случае без мата. У этого поколения нет объемного запаса слов, я, конечно, утрирую, но так и хочется сравнить их с Эллочкой-людоедкой из «12 стульев». И общаются они не между собой, а с гаджетами. Собираются компании, чтобы листать страницы в своих смартфонах, других общих интересов нет. А вы вспомните, что наша страна была самой читающей и книг печатала больше всех в мире. Тиражи миллиардные, и все равно людям не хватало…

Я не против прогресса и технической революции, но фундаментом культуры любой нации служит литература. Британский социолог Герберт Спенсер сказал: «Наша жизнь сокращается невежеством». Вот и делайте выводы.

Хоть 20 лет являюсь ветераном, но, пока у меня силы есть, буду работать с молодежью. Прививать любовь к чтению, привлекать к спорту, отрывать молодых ребят от алкоголя, никотина и наркотиков, бороться за здоровый образ жизни. Я не белая ворона, могу в хорошей компании и под хорошую закуску выпить бокал красного вина или рюмку коньяка. Но чтобы пьяным быть… Лучший пример для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, – это показать, какой ты на самом деле.

Николай КУТЕНКИХ

Фото из архива Александра ТКАЧУКА