Что мы, кризисов не видели? Если фильм – событие, ему не страшна никакая пандемия

Постоянный гость кинофестиваля «Меридианы Тихого» Алексей Рязанцев – генеральный директор кинокомпании «Каро-премьер», продюсер, сценарист и, вы не поверите, актер дубляжа. Его голосом говорили профессор Северус Снегг из «Гарри Поттера», Арагорн из «Властелина колец» и многие другие харизматичные герои блокбастеров.

В этом году во Владивостоке Алексей Рязанцев представлял фильм «Любовь без размера» (16+), который в октябре выходит в прокат, и провел мастер-класс по искусству дубляжа. Да, директор ведущей дистрибьюторской компании находит время озвучивать киноперсонажей. Но об этом чуть позже…

Поход в кино не опаснее ужина в ресторане

– Алексей Анатольевич, с кем же еще поговорить о ситуации, которая сложилась из-за пандемии в кинопроизводстве… Вы знаете ситуацию не просто изнутри, но лучше многих.

– Ну, я уверен, что, к примеру, Павел Лунгин, который выпускал свою картину «Эсав» в разгар пандемии, оказался посвящен во множество процессов и нюансов сегодняшнего состояния проката и кино в целом. Снимать фильм без четкого понимания его дальнейшей судьбы в прокате невозможно… Но, конечно, мы в «Каро-премьер» чуть острее все это чувствуем, поскольку находимся на острие проблемы.

– Изменит ли пандемия кинопродукт как таковой? Станет ли «постпандемийное» кино еще более зрелищным, чтобы заманить зрителя, или повернется в сторону содержательности, осмысления случившегося?

– Не думаю, что до пандемии мы смотрели бессодержательное кино. Каждое время диктует свои темы, и кино откликается на них. И уж тем более я не думаю, что надо как-то специально освещать в кинематографе проблемы пандемии, карантина и прочего.

Что касается нынешнего кризиса… За многолетнюю историю кинематографа миновало столько сложных периодов, причем намного более сложных и страшных, чем тот, что мы проживаем сегодня, что не стоит так уж сильно беспокоиться. Переживем. Кстати, каждый из таких периодов позже получил свое отражение в фильмах. Но не стал главенствующей темой, заменяя и подменяя собой другие классические жанры.

– Некоторые кинодеятели говорят, что зрителя нужно снова заманивать в кинотеатры, уговаривать и объяснять, как это важно…

– Понятно, что за период карантина случился супервсплеск популярности просмотра фильмов онлайн и все стриминговые ресурсы озолотились благодаря новым подписчикам. И хотя много говорилось о том, что, как только кинотеатры откроются, люди сразу в них вернутся, отказавшись от онлайн-просмотра, этого не произошло.

Возможно, потому что до сих пор нет полноценной вакцины и люди не уверены в том, что поход в кинотеатр будет полностью безопасным для них и, главное, для их детей. Да, последние 10 лет росла семейная посещаемость кинотеатров. Семейный поход в кино становился одним из главных двигателей формирования кассовых сборов. Именно походы на фильм семьей помогли многим российским кинолентам – «Т-34», например, «Движение вверх», другим – набрать аудиторию и собрать большую, чем предполагалось, кассу. А сегодня семейные просмотры фактически отсутствуют, вести с собой ребенка в кино многие опасаются. И важно вернуть именно эту аудиторию… Но, я думаю, какие бы усилия мы ни прилагали, семья в кино не пойдет до тех пор, пока взрослые не будут уверены, что это полностью безопасно. Как это сделать – вот вопрос.

Я искренне верю, даже знаю, что сегодня поход в кино, в театр более безопасен, чем поездка в общественном транспорте или ужин в ресторане. И мне непонятно, почему у населения формируют такое предубеждение, что кино, театр, концерт – это невероятно опасно. Слава богу, пока кинотеатры не закрываются массово, но я знаю примеры, когда в некоторых городах их закрывают на выходные, например. Это ужасная глупость…

Пока коронавирус не приравняют к ОРВИ…

– Еще прошлой осенью казалось, что кинобизнес – это прибыльно и стабильно. Увы… Как долго кино будет выбираться из ситуации, в которую его ввергла пандемия?

– От пандемии пострадало не только кино. Это коснулось всех зрелищных учреждений: театров, концертных залов, спортивных сооружений. Уверен, что до того момента, когда коронавирус станет обычной сезонной инфекцией, от которой можно привиться, ситуация стабильной не будет. С другой стороны, человечество сопровождает масса болезней, от которых нет и не может быть вакцины и от которых умирают. Но ведь это не значит, что все засядут по домам и перестанут ходить в кино.

Киноиндустрия в нашей стране пережила много. Достаточно вспомнить времена распада СССР, когда выяснилось, что кино и кинотеатры государству не нужны. Помните, как все закрывалось, как в кинотеатрах мебелью торговали или просто – дверь на лопату, и все? Но ведь и это преодолели, со временем все стабилизировалось. Сегодня кинотеатры на 99 процентов – это частная инициатива, предпринимательская деятельность. Частный бизнес восстановил целую отрасль!

А государство… В жизни и развитии кинотеатров оно участия не принимает, но принимает участие в их закрытии, и это парадокс. Ведь кино – это не просто зрелище, это огромная отрасль, в которой занято множество людей. Есть города, в которых кинотеатр – практически градообразующее предприятие, и если он закрывается, там нет вообще никакого досуга. Как это можно не понимать, не учитывать?

Если же говорить о перспективах… Да, формат потребления кинопродукта будет меняться, никуда не денутся онлайн-платформы, появится новая стратегия у крупных киностудий, когда какие-то мегакрупные проекты будут прокатываться в кинотеатрах, а более мелкие уйдут в онлайн. И если кинотехнологии в современных кинотеатрах не найдут нового, более интересного пути, то определенный отток зрителя будет происходить. Ведь сегодня у себя дома можно увидеть и объемное кино, и установить домашний кинотеатр, поэтому прокатчикам и создателям фильмов надо думать об изменении формата, которое снова приведет людей в кинотеатры. И эта история никак не связана ни с пандемией, ни с карантином. Если мы сумеем предложить людям какой-то новый интересный формат киносмотрения, это сработает.

Эволюция, а не революция

– Сегодня говорят о том, что фильмы, увидевшие свет после начала пандемии, не получили того количества просмотров, которое заслуживали. И, возможно, они будут показаны повторно через несколько лет…

– В последние 10-15 лет становится традицией выпуск лидеров проката прошлых лет, фильмов, снятых 20-30 лет назад. Новое поколение не видело их на большом экране. Это вызывает определенный интерес, но не массовый. Эти фильмы уже неоднократно показаны по телевизору. И аудитория, которая снова мечтает увидеть их на большом экране, достаточно скромная. Буквально неделю назад вышел «Бегущий по лезвию» (16+) с Гаррисоном Фордом. В первый стартовый день было много зрителей, но потом выяснилось, что это были как раз те зрители, которые и хотели увидеть фильм снова в кинозале, фанатская база. В остальные дни такого наплыва уже не было. Максимум, что дают такие повторные показы, – 10-15 млн рублей сборов за все дни проката. Это неплохо для прокатчика, но с точки зрения бизнеса тут не о чем говорить.

Будут ли востребованы в повторном прокате фильмы, которые вышли в период пандемии и не нашли своего зрителя? Сомневаюсь. Скажу честно, среди тех лент, что вышли в прокат, я не вижу ничего такого из ряда вон выходящего, культового, что стало бы событием в мире киноискусства.

С другой стороны, фильм «Довод» (16+) Кристофера Нолана, который мы как раз выпускали в период снятия ограничений, собрал уже 860 млн, и если сравнивать этот результат с его же другими фильмами, выходившими в «допандемийные» периоды, то «Довод» собрал больше денег. Так что, если фильм становится событием, он свое возьмет в любое время.

– Скажутся ли новые правила номинирования на «Оскар» на интересе к голливудскому кино? Мы ведь посмеиваемся над чернокожими рыцарями Круглого стола и всем прочим…

– Мне думается, что оскаровский комитет просто закрепил и укрепил те правила, что существовали уже давно. К вящему удовольствию представителей разного рода меньшинств. Но это не революция, а эволюция. К тому же эти правила не являются обязательными для всех, они только для тех, кто хочет номинироваться на «Оскар». А в тех же Штатах есть прекрасные мастера кино, которые как снимали, так и продолжают снимать фильмы без всяких там условий, просто зная, что им не достанется «Оскар». Зато достанутся зрительская любовь и уважение. А они, будучи выраженными в огромных сборах, порадуют и студию, снимавшую фильм. Все-таки «Оскар» – это не столько вершина, сколько фетиш.

– А российскому кинематографу, на ваш взгляд, такие квоты не грозят? Ведь он перенимает голливудские подходы.

– На сто лет вперед не скажу, но в обозримом будущем, думаю, что нет. У нас другое общество, другое воспитание. Да, российское кино стало более раскрепощенным, есть очень смелые ленты, но ведь когда-то и работы Тарковского казались авангардными…

Говорит как Арагорн, а сам в очках

– Поговорим о вашем хобби – дубляже. У вас дивный баритон, а вот Северус Снегг в фильме говорил совсем другим голосом. Вы меняете тембр голоса под конкретного персонажа?

– Главный в дубляже – режиссер. Он примерно знает, какие тембры у персонажей и как следует им говорить. И да, актеры дубляжа следуют за персонажем.

К слову, в России много фильмов идет и без дубляжа, на языке оригинала, с субтитрами, и многие зрители предпочитают именно такое кино, потому что хотят слышать настоящий голос любимого артиста, практиковаться в языке. Однако большая часть публики все же предпочитает дубляж, и тут главное – не испортить своей работой ни персонажа, ни тем более фильм.

Для меня дубляж действительно хобби, я не получаю за это денег. И не стал бы отнимать хлеб у многих прекрасных актеров дубляжа, которые этим зарабатывают.

Я берусь за работу только в том случае, когда понимаю, что смогу сделать это качественно, не выпячивая себя, а ставя на первое место актера и его персонажа.

Вообще, с дубляжом много забавного связано. Актер, чей голос звучит за кадром, вовсе не обязан визуально быть похожим на артиста, которого он озвучивает, и уж тем более на персонажа. Помню, на премьере одной из частей «Властелина кольца» нас, актеров дубляжа, пригласили на сцену. И юная поклонница Виго Мортенсена, игравшего Арагорна, была, как потом она написала в соцсетях, «ужасно, ужасно разочарована», увидев на сцене, по ее словам, пожилого дядю в очках. Она поверить не могла, что такой прекрасный голос принадлежит такому непохожему на Мортенсена человеку…

Вот поэтому актеров дубляжа, кстати, и не особо афишируют. Это правильно. Зачем разочаровывать зрителя? Мы остаемся за кадром.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА