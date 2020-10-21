Больничный для таксиста Могут ли граждане, работающие сами на себя, рассчитывать на социальные льготы

Правительство вновь обратило внимание на самозанятых – на них распространяются все меры государственной поддержки, предусмотренные для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил Михаил Мишустин на недавнем совещании с вице-премьерами.

По информации ТАСС, речь идет о возможной консультационной, образовательной и финансовой поддержке. Последняя предоставляется государственными микрофинансовыми организациями (микрозаем до 1 млн рублей под ставку не более ключевой ставки Банка России). Также они могут взять в аренду на льготных условиях помещения коворкингов и бизнес-инкубаторов.

Быть самому себе хозяином – плюсы и минусы

В Приморье, по последним официальным данным, зарегистрировано более 3500 самозанятых граждан и предпринимателей. Однако на самом деле их значительно больше, поскольку к самозанятым помимо нотариусов и адвокатов относятся программисты, дизайнеры и журналисты, работающие на фрилансе (то есть вне штата), а также таксисты, мастера маникюра и парикмахеры, работающие на дому, няни и репетиторы. И это еще не весь список профессий, которые могут существовать вне офисов и рабочих пятидневок. Большинство из них никакой регистрации не проходило и не собирается этого делать.

Один из наиболее очевидных плюсов самозанятости в том, что все вышеперечисленные и подобные им граждане и предприниматели – сами себе начальники, свой рабочий график и рабочий день они организуют на свое усмотрение. Другой немаловажный бонус: они не состоят в налоговых взаимоотношениях с государством, никаких тебе 13-процентных отчислений – все, что они зарабатывают, идет им в карман.

Впрочем, отсюда же проистекает и главное неудобство такого статуса – пенсии, больничные и прочие социальные гарантии не для них. Причина понятна: если человек работает на предприятии, все необходимые страховые взносы за него выплачивает работодатель. Если же он сам по себе, то и о страховых взносах, как и о налогах, он должен заботиться самостоятельно. Но тут помимо естественного (как сами самозанятые это расценивают) нежелания делиться с государством существуют и другие препятствия. Зачастую времени на такие «мелочи» не хватает, не говоря уже о том, что непонятно, кому, сколько и как платить. Многие рассуждают в таком духе: мол, «когда еще та пенсия настанет – дожить бы», да и болеть никто никогда не планирует.

Они, кстати, и в самом деле не болеют. Вернее, болеют, конечно, но стараются не терять времени на лечение (ну да, потому что время для них – в прямом смысле деньги). Мне, например, как-то раз не повезло ехать с гриппующим таксистом, который настоятельно не рекомендовал открывать окно в машине из опасений, что его продует, а то у него, видите ли, «буквально пару часов назад температура была 39 градусов, парацетамолом пришлось сбивать».

И мало кто из таких «самостоятельных» знает, что, по большому счету, они имеют право и на оплаченный больничный, и на декретный отпуск. Для этого даже никуда идти не нужно.

Слова нет, а люди есть

С 1 июля 2020 года в Приморском крае начал действовать специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход». Детально с ним можно ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). И теперь те, кто работает исключительно на себя (таксует, нянчит, шьет одежду, варит мыло на дому и т.п.) тоже должны регистрироваться и платить налоги.

Данный режим имеет два преимущества. Во-первых, граждане могут легко выйти из тени: оформление статуса самозанятых происходит в упрощенном формате. Во-вторых, граждане, которые сдают жилье в аренду, могут получить дополнительную льготу при выходе из тени. Для них ставка налога сократится с 13 % (по подоходному налогу) до 4 % (по режиму самозанятых).

Несмотря на то что в Налоговом кодексе не существует такого термина, как «самозанятые граждане», для них предусмотрены и алгоритм регистрации, и форма налогообложения. А именно: граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность (под эту терминологию подходят и услуги по наращиванию ногтей, и перевозка граждан, и стрижка домашних собак, и т.п.) без регистрации ИП, являются плательщиками налога на профессиональный доход (НПД). На НПД также могут перейти индивидуальные предприниматели, у которых нет наемных работников, а доход не превышает 2,4 млн рублей в год.

Для того чтобы иметь возможность платить налоги и, как говорится, спать спокойно, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете «для плательщиков налога на профессиональный доход» на сайте Nalog.ru. Перечень личных кабинетов можно найти во вкладке «Сервисы и госуслуги». Помимо своих данных там необходимо указать свой доход, и программа сама рассчитает налог.

Скажем честно, в сравнении с 13 % НДФЛ, которые ежемесячно отчисляются с зарплат сотрудников различных предприятий и организаций, налог с самозанятых выглядит щадящим: 6 % для тех, кто работает с юридическими лицами, и 4 % для тех, кто работает с гражданами.

Есть альтернативный кабинет в мобильном формате «Мой налог». Регистрация в приложении интуитивно понятна и сложностей не вызывает. При регистрации в приложении «Мой налог» понадобится только паспорт для сканирования и проверки, а также фотография, которую можно сделать прямо на камеру смартфона. Уведомление о решении ФНС, может ли гражданин стать плательщиком налога на профессиональный доход, поступит в течение трех дней.

Как разъяснили корреспонденту «В» сотрудники налоговой службы, плательщики НПД официально освобождены от необходимости выплачивать страховые взносы. То есть уплата этого налога дает им право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС, а также гарантирует право на социальную пенсию.

Если кого-то этот вариант не устроит, он может заключить договор с Пенсионным фондом и ежегодно выплачивать в ПФР фиксированную сумму – 32,448 тысячи рублей. Высчитать размер своей предполагаемой пенсии в этом случае гражданин может самостоятельно с помощью пенсионного калькулятора, размещенного на сайте ПФР. И для этого даже не требуется регистрация на этом сайте.

Чтобы родить в будущем году, заплати взнос в этом

А вот оплата больничных листов будет возможна в том случае, если вы честно и ежегодно (раз в год) выплачиваете взносы в Фонд социального страхования. Размер ежегодного взноса зависит от величины минимального размера оплаты труда. Учитывая, что в этом году МРОТ составляет 12130 рублей, необходимо выплатить 4221 рубль.

Например, если в прошлом году вы внесли страховой взнос, то в этом году ваш больничный будет оплачен. Ну а если в этом году вы по какой-то причине проигнорируете ежегодный взнос, болеть в следующем году будете бесплатно. Понятно, что размер оплаты больничного листа более чем скромный, поскольку также зависит от МРОТ.

Для того чтобы представлять, в каком размере государство оплатит вам неделю нетрудоспособности, нужно эти 12130 рублей поделить на среднее количество дней в месяце (30). Таким образом вы сможете определить, сколько стоит один день болезни (примерно 400 рублей). Соответственно, за пять «больных» рабочих дней вам выплатят 2 тысячи рублей. К слову, количество выходов на больничный не ограничено.

Декретный отпуск рассчитывается по тому же принципу, а значит, в 2020 году самозанятая женщина, уходя в декрет, получит приблизительно 56 тысяч рублей (исходя из того, что родовой отпуск длится 140 дней). Если, повторимся, в прошлом году она озаботилась вопросом оплаты своего декретного и добросовестно выплатила положенные 4221 рубль в Фонд соцстрахования.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото:

с сайта pixabay.ru, Алексея Воронина, из архива «В»