Диспансеризация стала большим подспорьем в выявлении ранних раков Около 2 миллионов рублей направлено на выплаты медперсоналу Приморья за выявление у граждан онкологических заболеваний на I и II стадиях по итогам 9 месяцев 2020 года, сообщили в пресс-службе края. Борьба с онкозаболеваниями – одна из задач национального проекта «Здравоохранение».

По информации регионального министерства здравоохранения, во время профилактических осмотров и диспансеризации в этом году уже выявлено более 650 подобных случаев.

«По краевой программе раннего выявления онкологических заболеваний за 9 месяцев этого года 250 медиков получили дополнительные выплаты к заработной плате в размере 3 тысяч рублей. Каждый из специалистов выявил несколько случаев злокачественных новообразований. Такая мера поддержки обязывает врачей быть более внимательными и компетентными к выявлению онкозаболеваний», – отметила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

В ведомстве подчеркнули, что вознаграждение медработники получают за каждый выявленный случай. Диагноз пациента в обязательном порядке должен быть подтвержден врачом-онкологом по месту жительства (межрайонного центра) либо в Приморском краевом онкологическом диспансере.

В числе специалистов, которые нацелены на онконастороженность, – терапевты, педиатры, врачи общей практики, акушеры-гинекологи, гастроэнтерологи, дерматовенерологи, кардиологи, неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, пульмонологи, врачи по медицинской профилактике, а также ревматологи, рентгенологи, стоматологи, травматологи-ортопеды, специалисты ультразвуковой диагностики, урологи, хирурги, эндокринологи, эндоскописты и фельдшеры.

С начала года специалисты только Владивостокской поликлиники № 1 выявили раковые новообразования у 70 пациентов.

«Сегодня у наших пациентов чаще всего встречаются ранние раки молочной и щитовидной желез, кожи, ободочной кишки. Возраст пациентов имеет большой разброс – от 27 до 70 лет. Часть таких раков выявляется на диспансеризации, часть – благодаря самообращению. Например, люди начали замечать какие-то подозрительные новообразования на коже, уплотнения в молочных железах (при самоосмотре), следы крови в стуле, в связи с чем уже обращаются к нам за медицинской помощью. Большим подспорьем в выявлении ранних раков стала диспансеризация», – отметил онколог поликлиники № 1 Максим Зайцев.

Задача специалистов – максимально дообследовать каждого пациента с подозрением на злокачественное новообразование, используя современные инструментальные методы (УЗИ, ФКС, ЭГДС, фибробронхоскопию, МРТ, КТ, сцинтиграфию) на этапе обследования уровня поликлиники. В зависимости от полученного результата пациент направляется на второй этап для лечения в специализированные лечебные учреждения.

Отдел новостей «В»

Фото:

Александра Сафронова/ www.primorsky.ru, с сайта pixabay.com