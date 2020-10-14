На экономике экономить не будем Как пандемия отразилась на производстве в Приморье

Хватка коронавируса в Приморье не ослабевает, а потому так пристально обращают внимание руководители региональной власти и бизнеса на восстановление экономики. Рассказать об этом наш корреспондент попросил губернатора края Олега Кожемяко.

Более всего пострадал малый бизнес

– Олег Николаевич, как сильно просела наша экономика? Какие отрасли особо пострадали и где зафиксирован наименьший ущерб? Каков уровень безработицы и что предпринимает власть для создания новых рабочих мест? В каких отраслях и сферах Приморье наращивает производство и объемы выпускаемой продукции?

– Сильнее всего на экономику повлияло, конечно, закрытие границ и снижение спроса на внешнем рынке. Причем Приморский край испытал влияние пандемии одним из первых в стране. Первые закрытия границ с нашими соседями привели к резкому сокращению числа туристов, усложнению процессов во внешней торговле, что, в свою очередь, повлияло на работу таких отраслей, как туризм и транспорт.

Введенные весной и летом меры по ограничению работы негативно сказались и на малом бизнесе. Но нам удалось избежать закрытия крупных системообразующих предприятий, остановки реализации инвестиционных проектов, а также минимизировать последствия для 80 % экономики.

Более того, мы пошли на существенные шаги по снижению нагрузки на бизнес: снизили для его значительной части региональные налоги, отменили на кризисный период арендные платежи за государственное имущество, ввели мораторий на расторжение в текущем году договоров аренды. Весь объем предоставленной поддержки из регионального бюджета оценивается более чем в 5 млрд рублей. Это, наверное, абсолютный рекорд для Приморского края. На встречах представители бизнеса отмечают, что совместная работа позволила принимать решения оперативно и без задержек.

Нужно отметить, что многие предприниматели воспользовались новыми открывшимися возможностями и стали активно развивать такие направления, как электронная торговля, дистанционная работа с клиентами. Это позволило им не только сохранить объемы продаж, но и сократить собственные расходы. Краевой центр «Мой бизнес» также перестроил свою работу и предложил помощь бизнесу по развитию электронной торговли в крае, по России, а также на экспорт. В непростой период они запустили новый сервис – продажу товаров в КНР через социальную сеть WeChat.

В целом всем спектром мер поддержки – как федеральных, так и региональных – в период эпидемии воспользовались почти 25 тысяч предпринимателей.

Последствия пандемии для экономики не могли не сказаться на занятости, и мы видим рост числа безработных граждан. С 1 марта этого года их количество увеличилось в 3,3 раза и составило к августу 34 тысячи человек (на 1 марта их было 10,4 тысячи человек). Конечно, это существенно повлияло на уровень регистрируемой безработицы. Сегодня он оценивается в 3,2 %, но мы все еще держимся ниже среднего уровня этого показателя по РФ.

Наряду с принятыми на федеральном уровне мерами по повышению размеров пособий, стимулированию работодателей к сохранению рабочих мест мы принимали в крае и собственные дополнительные меры.

В частности, для стимулирования граждан к участию во временных и общественных работах увеличен размер материальной поддержки (с 2040 рублей до 12130 рублей в месяц) для граждан, которые признаны в установленном порядке безработными после 18 марта 2020 года и трудоустроены на общественные или временные работы. По состоянию на конец лета участие во временных и общественных работах с выплатой материальной поддержки в увеличенном размере приняли сотни жителей края. В краевом бюджете на данную меру предусмотрено 24,26 млн рублей.

Инвестиционный рейтинг – это в первую очередь срез мнения бизнеса о ситуации в экономике региона. Но точно не повод остановиться и сказать: у нас все хорошо. Считаю, что правительству края, органам местного самоуправления во взаимодействии с предпринимательским сообществом вполне по силам войти в число 30 лучших регионов страны по уровню инвестиционного климата. Мы видим свои слабые места: обеспечение кадрами, уровень административного давления, блок вопросов, связанных со строительством. В этих направлениях нам необходимо принять меры по улучшению ситуации, и мы точно будем это делать. Инвесторам должно быть еще удобнее работать в Приморье.

Планы по жилищному строительству

– Президент России Владимир Путин обозначил возможность получения жилья для широких слоев населения. Сможет ли наш край справиться с поставленной задачей?

– Правительство Приморья разрабатывает комплекс мер по сдерживанию и снижению стоимости квадратного метра жилья и развитию жилищного строительства во всех муниципальных образованиях края.

Основной проблемой в строительстве жилья была и остается необеспеченность инженерными сетями земельных участков, предназначенных для строительства жилой недвижимости. Правительство края разрабатывает комплекс мер по заблаговременному обеспечению подвода к участкам инженерных сетей и транспортной инфраструктуры к границам участков строительства, тем самым снимая нагрузку по затратам на прокладку сетей и инфраструктуры с застройщика. Это поспособствует снижению стоимости квадратного метра.

Другая задача – необходимо поднять объем строительства многоквартирных домов (МКД) минимум в два раза, что также будет способствовать снижению стоимости квадратного метра из-за большого объема предложения на рынке. Для этого ведется разработка новых земель во Владивостокской агломерации для строительства малоэтажного жилья и МКД, ведется работа по освоению промышленных территорий в столице края и перевода их под жилищное строительство, прорабатываются варианты освоения застроенных территорий. Ко всему строящемуся жилью будут применены единые стандарты качества отделки, обеспечения системами «Умный дом – Умный город».

Проработаны мероприятия по привлечению федеральных средств для развития жилищного строительства и инфраструктуры, ведем работу по привлечению инвесторов в строительную отрасль. При реализации всех этих мероприятий учитываем принципиальную возможность каждого приобрести жилье, необходимое по нормативам, которые установлены президентом к 2024 году.

Поставленную Владимиром Владимировичем Путиным задачу Приморский край выполнит.

Квоты – под новый флот

– Олег Николаевич, в период СССР рыбная промышленность являлась локомотивом экономики края. Как обстоят дела в «главном рыбном цехе страны» в настоящее время?

– Рыбная промышленность и сегодня в числе ведущих отраслей приморской экономики. По итогам прошлого года наш край занимает второе место в регионе по добыче рыбы после Камчатки.

В 2019 году товарооборот рыбопромышленных предприятий края составил 71,5 млрд рублей. Показатели растут. Например, почти в 1,5 раза увеличился выпуск живой и охлажденной рыбы – до 56,8 тысячи тонн.

В крае интенсивно развивается аквакультура. Сегодня общая площадь ее плантаций составляет более 60 тысяч гектаров, при этом формируются новые участки. В прошлом году предприятия аквакультуры вырастили водных биоресурсов почти в 2,5 раза больше, чем в 2018-м. И реализовать удалось значительно больше готовой продукции.

При таком развитии неудивительно, что в рыбопромышленной сфере растет инвестиционная активность. В 2019 году инвесторы вложили в развитие рыбохозяйственного комплекса края 9 млрд рублей, это почти в 2,5 раза больше, чем за год до этого.

Сегодня в Приморье реализуется несколько крупных инвестиционных проектов в рамках государственной программы «Квоты в обмен на инвестиции». Это обновление и модернизация флота крупных рыбодобывающих компаний, строительство береговых рыбоперерабатывающих заводов.

Под инвестиционные квоты компания «Рыболовецкий колхоз «Новый мир» построила в Большом Камне рыбоперерабатывающий завод производственной мощностью 110 тонн продукции в сутки. Новое предприятие обеспечило работой больше тысячи человек.

Кроме того, под крабовые инвестиционные квоты приморские промысловые предприятия взяли обязательство построить 15 краболовов. Новые суда будут строиться на дальневосточных верфях, в том числе у нас в Приморье – на «Восточной верфи» и Находкинском судоремонтном заводе.

Что вперед возродится: курица или яйцо?

– Удалось ли нашему сельскому хозяйству преодолеть период двухлетнего спада? Смогут ли наши сельчане – под стать всей стране – накормить жителей края собственной продукцией? Что именно и в каких объемах приморский агропром экспортирует за рубеж?

– В сельском хозяйстве Приморья действительно на протяжении длительного времени отмечался спад производства, вызванный рядом причин.

Тяжелая финансовая ситуация в птицеводстве, сложившаяся в последние годы в крае, привела к закрытию самого мощного на Дальнем Востоке предприятия по производству мяса птицы – ЗАО «Михайловский бройлер». Причин было несколько. Это и недостаточная государственная поддержка из регионального бюджета, и общая тенденция на российском рынке мяса птицы по снижению стоимости продукции. Последним негативным фактором стал вирус птичьего гриппа, что очень подкосило рынок.

Сегодня проводим дополнительные мероприятия по поддержке птицеводства, рассматриваем предложения инвесторов по возможным направлениям, чтобы уже к 2022 году восстановить объемы производства, а в дальнейшем увеличить.

Что касается птицеводческой фабрики яичного направления, то она находится под внешним управлением. За счет принятых мер по частичному закрытию неэффективных затратных корпусов предприятие вышло на безубыточное производство. Рассчитываем в 2021 году прекратить процедуру банкротства, при этом сохранив существующие мощности.

Кроме того, последние четыре года Приморье сильно страдает из-за неблагоприятных погодных условий – тайфунов и циклонов, неся многомиллионные убытки отрасли.

Вместе с тем перед краем в рамках исполнения указа президента России поставлены задачи по развитию сельского хозяйства. К 2025 году в растениеводстве мы должны прирасти в 1,9 раза, в животноводстве – в 1,6 раза и достичь объема экспорта продукции агропромышленного комплекса на сумму 2 млрд 359,1 млн долларов.

Для решения этих задач усилим работу по таким направлениям, как техническая модернизация, ввод залежных земель, проведение культуротехнических работ, внедрение высокоурожайных сортов, увеличим объемы применения минеральных удобрений.

На техническую модернизацию в прошлом году в бюджете было предусмотрено около 1 млрд рублей, что позволило приобрести 101 трактор, 70 комбайнов и более 350 единиц навесного и прицепного оборудования.

Уверен: данные меры по поддержке сельхозпроизводства позволят вывести агропром на необходимые темпы роста, укрепить продовольственную безопасность края.

От винта!

– Какова ситуация на заводе «Прогресс»? Удалось ли авиапредприятию получить новый заказ на модернизацию Ка-52? Когда для Приморья построят новые Ка-62 и кто еще будет покупать эти вертолеты?

– Продукция завода может и должна использоваться на благо края. Мы поддержим «Прогресс», чтобы у нас была возможность обеспечить пассажирские перевозки, авиалесоохрану своими воздушными средствами. Это важно, ведь это рабочие места заводчан, пилотов, инструкторов. Вопрос получения ПАО ААК «Прогресс» заказа на модернизацию Ка-52 находится на рассмотрении в компетентных органах. И, видимо, решается положительно.

Как строили лодки…

– Насколько реально для ССК «Звезда» стать ведущим предприятием страны в судостроении?

– Ответственность за сроки и качество работ у сотрудников судоверфи крайне высокая, но задача интересная. Справиться с ней помогают новое оборудование и станки с высокой степенью автоматизации. Судостроители «Звезды» первые в мире, кто строит одни из самых современных по техническим характеристикам и экологическим нормам объекты водного транспорта.

Нефтеналивные танкеры типа «Афрамакс» – это уникальные в своем роде суда, которые стали не только первыми крупнотоннажными заказами судоверфи, но и первыми экологически чистыми судами, построенными в России. Данные суда могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом виде топлива – сжиженном природном газе. В настоящее время в портфеле заказов ССК «Звезда» серия из 12 танкеров типа «Афрамакс». На сегодняшний день произведена закладка седьмого по счету танкера.

Судостроительный комплекс «Звезда» оснащен всем необходимым передовым оборудованием, позволяющим производить эти технологически сложные крупнотоннажные суда. На верфи применяются высокоточные методы разметки, сварки и резки металла, включая лазерные, а также 3D-моделирование.

Планируется, что к 2024 году здесь будут работать более 7500 человек. Одновременно на нескольких площадках продолжается строительство жилья для работников верфи, новых подъездных путей к предприятию, инфраструктуры в городе.

На сегодняшний день ССК «Звезда» является самой высокотехнологичной верфью, не имеющей аналогов в России, с реальной перспективой сохранять за собой звание ведущего судостроительного предприятия страны долгие годы.

И себя показать

– У Приморья с нашей уникальной природой есть все шансы и возможности стать мировым туристическим центром. Что для этого делается?

– Пандемия рано или поздно закончится, а туристические маршруты останутся. Приморский край бьет рекорды по въездному туризму и входит в топ многих рейтингов, догоняя Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. А по некоторым показателям и вовсе занимает третью позицию после двух столиц. Причем подняться вверх нам помогают не только корейские туристы, которые, как известно, полюбили Владивосток, но и туристы из Японии, Китая, Европы, других стран. Наши соотечественники также открывают для себя Приморье.

В прошлом году прирост туристов составил 21 %. Первое место занимают туристы из Китая – 456295 человек. Республика Корея на втором месте – с туристскими целями приехали 299696 человек. Порадовал прирост туристов из Японии – 70 % по сравнению с 2018 годом. В два раза увеличился поток туристов из Индии, Индонезии, Таиланда, Австралии.

В Приморском крае активно развивается транспортное сообщение со многими городами Азии благодаря международному аэропорту Владивосток. К нам заходят новые авиакомпании, связывая регион с новыми странами и городами Азии прямыми рейсами.

Продвижение порта Владивосток как круизной дестинации (географической территории, имеющей определенные границы, которая может привлекать и удовлетворять потребности достаточно широкой группы туристов. – Прим. авт.) позволило увеличить число судозаходов с 6 в 2016-м до 16 в прошлом году. Впервые к нам зашли лайнеры-гиганты.

Для того чтобы достичь таких показателей, проводится масштабная работа большого количества людей. В работу включаются правительство и администрация Владивостока, конечно, бизнес-сообщество и некоммерческие организации. Рост турпотока отражается на всех.

Мы мотивируем туристов приезжать к нам, проводя событийные мероприятия, главным образом международные. Нашим гостям это интересно. Интересно знакомиться с русской культурой, пробовать дальневосточную кухню на гастрономических фестивалях, участвовать в уникальных марафонах и других спортивных мероприятиях.

Во Владивостоке проходят выставки крупнейших музеев страны. Для продвижения региона ведется масштабная информационная кампания. О Владивостоке и Приморье снимают фильмы и развлекательные телепередачи. К нам приезжают съемочные группы как российские, так и из Азии и Европы. Известные артисты из Японии и Кореи снимают во Владивостоке клипы. Владивосток становится площадкой для съемки фильмов.

Ежегодно мы проводим блогертуры, что является очень важной составляющей нашей концепции продвижения. Большой толчок нам дали туры, которые уже доказали свою эффективность, такая работа по рекламе региона привлекает в Приморье новых туристов из стран АТР. В 2019 году было проведено более десяти ознакомительных туров для представителей иностранных государств.

Для туристов мы формируем комфортную инфраструктуру, устанавливаем знаки туристской навигации, обустраиваем существующие туристские маршруты и создаем новые, облагораживаем пляжи, в ресторанах появляются меню на нескольких языках. Туристам в Приморье должно быть интересно, комфортно и безопасно.

Молодым везде у нас дорога?

– При каких обстоятельствах в нашем крае начнется реальный прирост населения? Что делается для того, чтобы рождаемость превысила смертность?

– Отток населения – это общая проблема для всех субъектов Дальнего Востока. Численность приморцев за последние пять лет уменьшилась на 35,2 тысячи человек, при этом 56 % сокращения обосновано миграционным оттоком.

Мы вкладываем огромные средства в образование молодежи, а потом вынуждены наблюдать за тем, как лучшие ее представители уезжают в другие города или за границу, потому что не имеют возможности реализовать свои идеи здесь.

Нужно понимать, что качественное, конкурентоспособное образование – это еще не все. Где будущие специалисты будут реализовывать себя после окончания обучения? Необходимо донести до наших выпускников те меры поддержки, которые у них есть, но о которых им не сообщили.

Решить проблему могло бы тесное взаимодействие учебных заведений и предприятий, проведение ярмарок вакансий. Не менее важна и просветительская работа, информирование старшеклассников о востребованных профессиях и специальностях.

Сейчас молодые специалисты готовы уезжать даже в менее развитые страны, но более комфортные с точки зрения городской среды, экологии, правильно устроенных городских пространств.

Мы живем на уникальной территории, но недостаточно используем этот ресурс. Вот как, к примеру, облагородили пляж «Юбилейный»: сделали воркаут-зону, небольшие фудкорты, тропу здоровья – и все это у моря. Теперь даже в будние дни мы наблюдаем там большое скопление отдыхающих горожан. Это говорит о востребованности таких пространств у жителей края.

Остается острой проблема обеспечения молодых семей жильем. Владивосток держится на пятом месте среди самых дорогих городов России по стоимости квадратного метра, при этом продукты, предметы быта низкими ценами не отличаются. Мы живем в конкурентной среде, и молодой человек, получив хорошее образование, начинает выбирать, где он сможет найти хорошую работу и жилье, достойное по соотношению «цена-качество». В результате кадры высокого уровня по месту своей регистрации не работают.

В итоге молодые люди постоянно оттягивают процесс получения собственного жилья, находясь в финансовых и психологических рамках. Когда работают оба супруга и половина доходов семьи уходит на аренду жилья, о каком желании завести ребенка, поддержать демографию мы говорим? Поэтому развитие программ жилищного строительства и арендного жилья с возможностью его дальнейшего выкупа с минимальными переплатами так важно. Это же привяжет людей к месту.

Существует и проблема транспортной связанности, так как из-за дороговизны авиа– и железнодорожных билетов жители Дальнего Востока чувствуют себя оторванными от «большой земли». К любой, даже самой дешевой, туристической путевке автоматически прибавляется стоимость перелета до Москвы. А если путешествие из Владивостока на «Горный воздух» на Сахалине обойдется в ту же сумму, что и поездка на горнолыжные трассы Китая, то выбор нашей молодежи очевиден. Здесь необходима разработка механизма хотя бы частичной компенсации оплаты проезда и провоза багажа.

Не хватает целенаправленной молодежной политики, в настоящее время она рассеяна по значительному числу ведомств, которые не всегда могут скоординировать свои действия. Необходимо объединить их в систему, четко обозначить компетенции, создать механизм реализации решений в субъектах.

Сейчас мы должны разработать полноценную государственную программу по молодежной политике, обсудить ее с сообществом, принять, насытить деньгами. И самое главное, тема удержания молодежи в этой программе должна обсуждаться с самой молодежью края, необходим режим диалога.

Вопросы задавал Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта primorsky.ru