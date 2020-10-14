«Печатный двор» просится на улицу Престижная ярмарка после двухлетнего перерыва утолила книжный голод читающих приморцев

В конце минувшей недели в Пушкинском театре ДВФУ прошла XXI Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный двор» – один из самых популярных книжных форумов в регионе, где наиболее полно продемонстрирована текущая издательская продукция Дальнего Востока. Культурная миссия этого мероприятия – определить все лучшее, что издано на тихоокеанской окраине страны. Кроме того, это площадка для установления деловых контактов авторов, издателей, книготоргующих организаций, библиотекарей и читателей.

Живую связь Интернетом не заменить

В этом году, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, на «Печатный двор» прибыли почти все его участники-завсегдатаи, за исключением издателей из Бурятии и Якутии, где из-за пандемии введено строгое ограничение на передвижение за пределы республик. Тем не менее якуты не остались в стороне от столь важного форума, они поздравили участников и гостей выставки-ярмарки по конференцсвязи.

Интерес к этому событию у представителей книгоиздательской отрасли Дальнего Востока, а также жителей столицы Приморья, кто любит читать книги, был огромный. Без преувеличения. Все три этажа Пушкинского театра были заполнены посетителями за час до официального открытия выставки. И это неудивительно. Как известно, предыдущие два года «Печатный двор» не проводился по экономическим причинам. Традиция ежегодных встреч во Владивостоке была временно нарушена, но тяга к обмену информацией не по Интернету, а вживую осталась.

В этом году на конкурсы лучших печатных изданий в разных номинациях направили свои работы 120 авторов и около 80 компаний со всего Дальнего Востока. Книг, включая электронные издания, поступило более 500. Было представлено много коллективных стендов с печатной продукцией. Например, на стенде книгоиздателей Благовещенска можно было увидеть книги 10 компаний – не все смогли приехать во Владивосток по разным причинам, хотя очень хотели.

– Нынешний «Печатный двор» получился очень насыщенным как участниками, так и гостями. Люди соскучились по общению друг с другом. Им хочется знать, как живут, чем дышат издатели в других регионах Дальнего Востока. Люди хотят показать себя и обсудить совместные проекты. «Печатного двора» не было два года, но связи между книгоиздателями, полиграфистами и авторами не оборвались. Мы видим, что сегодня очень плодотворно подключились к издательской деятельности библиотеки. Например, Центральная библиотека Южно-Сахалинска имеет свое издательство, – рассказала «В» исполнительный директор выставки-ярмарки «Печатный двор – 2020», руководитель информационного центра «Приморская книга» ПКПБ Нина Кузьмина.

КПД от выставки есть

С мнением Натальи Ивановны солидарна представитель издательства «Новая книга» (Петропавловск-Камчатский) Ольга Нобутовская. По ее словам, книгоиздателям на региональной выставке-ярмарке хочется в прямом смысле похвастать своей продукцией, изготовленной за минувшие два года.

– Что лично мне дает общение с коллегами и сам «Печатный двор»? Я, как технический дизайнер, смотрю, как сделаны книги у других издательств, что-то записываю, чтобы потом, возможно, применить в своей работе. К сожалению, у нас нет другой возможности познакомиться с книжными новинками дальневосточных издательств в таком объеме. Разве что поехать в Москву на книжную выставку «Красная площадь», но это далеко и накладно. И туда трудно пробиться, поэтому мы в столицу не ездим. Кроме того, на «Печатном дворе» мы продаем очень много книг. В основном краеведческого направления и по истории Дальнего Востока. У нас есть сайт, на который после выставки поступает много заказов от библиотек, книготоргующих организаций и граждан. Поэтому КПД от «Печатного двора» есть, – резюмирует Ольга Нобутовская.

Не все книги есть в Интернете

Прозаик из Артема Юрий Крутских, автор двухтомника «Камрань, или Невыдуманные приключения подводников во Вьетнаме», также представленного на «Печатном дворе» («В», напомним, знакомил своих читателей с отрывками из него), признается, что был сильно расстроен двухлетним отсутствием книжного форума.

– Для меня посещение выставки было праздником. Это был шанс купить малотиражные книги местных авторов от издательства ДВГУ или «Дальнауки». Эти издания я перечитываю и очень доволен, что когда-то их купил. Если бы не было этой ярмарки, они до меня не дошли бы. Поэтому я очень рад, что «Печатный двор» вернулся во Владивосток, – говорит Юрий Крутских.

Кстати, на ярмарке-2020 его первая книга «Камрань…» получила серебряную медаль в жанре «Публицистка».

По словам известного историка, краеведа, сотрудника Владивостокской муниципальной библиотечной сети Сергея Корнилова, предыдущие выставки-ярмарки были менее представительными, чем в этом году. Потому что казались делом обыденным.

– Но пандемия показала, что не все так просто в этом мире. Из-за нее подобные мероприятия были под большим вопросом. Когда же выяснилось, что «Печатный двор» все-таки состоится, все обрадовались и приехали. Это отличная возможность встретиться и поговорить после длительной самоизоляции, познакомиться с книжными новинками. У нас на Дальнем Востоке отличные издательства, которые выпускают шикарные книги. И бумажная литература не умирает, как думали некоторые еще лет десять назад. Напротив, бумажная литература живет. Более того, на «Печатном дворе» представлена масса книг, которых в Интернете не найдешь. Лично для меня здесь все крайне интересно. Но, к сожалению, я не смогу купить все, что меня интересует, – признался Сергей Корнилов.

Надо выходить в народ

Издательство «Ворон» из Магадана представило только новые книги, чтобы показать участникам и гостям «Печатного двора», как далеко ушло предприятие за последние два года и как качественно изменилась их продукция. Разумеется, в лучшую сторону. Но в разговоре с корреспондентом «В» сотрудник «Ворона» Павел Жданов прежде всего отметил новую площадку форума в центре Владивостока (этого момента касались многие участники и гости выставки, с которыми я общался).

Напомним, что в прежние годы «Печатный двор», не имея собственного помещения, кочевал по всему городу: проводился в цирке, в учебном корпусе ДВФУ на Пограничной, в спорткомплексе «Чемпион» ВГУЭС, в выставочном комплексе «Спартак» на Батарейной (где, к слову, был ближе к народу, обеспечив высокую посещаемость и финансовую отдачу для издателей).

По мнению же Павла Жданова, «Печатный двор» лучше проводить не в здании, а на улице, в шатрах, например, на главной площади Владивостока или в Адмиральском сквере (там в конце сентября проходили мероприятия литературного фестиваля «ЛиТР»).

– Надо выбираться из варения в собственном соку и выходить в народ. Тогда «Печатный двор» станет книжной ярмаркой, доступной абсолютно каждому жителю и гостю Владивостока. Я понимаю, что это сложнее организовать, зато мероприятие станет более эффективным, – убежден Павел Юрьевич.

Состоится ли «Печатный двор – 2021»? На этот вопрос ответ может быть только утвердительный. Если не случится чего-нибудь из ряда вон. Не зря ведь выставка имеет статус ежегодной. Кстати, на будущий книжный форум магаданский издатель Павел Жданов пообещал привезти книгу камчатского писателя Александра Смышляева с романтичным названием «Время полярных бродяг». Этот труд посвящен людям, которые осваивали Север, Колыму, Чукотку, – геологу и писателю Олегу Куваеву, прозаику, журналисту, геологу Альберту Мифтахутдинову.

Справка «В»

Организаторы нынешнего, 21-го по счету (основан в 1997 году) «Печатного двора» – министерство культуры и архивного дела Приморского края, Приморская краевая публичная библиотека (ПКПБ) имени Горького, Дальневосточный федеральный университет, Дальневосточный региональный учебно-методический центр, Пушкинский театр ДВФУ, издательство «Русский остров» (Владивосток). За все годы работы «Печатный двор» представил более 450 книжных компаний Дальнего Востока.

Мнение

Татьяна Таран, писатель, журналист (Владивосток):

– Книжная выставка-ярмарка «Печатный двор» – мероприятие из двух составляющих: ярмарка означает торговлю, а выставка – конкурс издателей и авторов. Книги дальневосточных авторов прошли через фильтр компетентного жюри в различных номинациях. Прозаикам и поэтам был интересен конкурс «Литературный» – это престижно, это волнующе, и это дает некоторую удовлетворенность творческим процессом. Для меня совсем небезразличен диплом в номинации «Проза», врученный мне за роман «Дорога на Горностай».

Кроме того, на ярмарке во второй раз была организована «Литературная гостиная». Как ее хозяйка могу сказать, что это мероприятие оказалось очень востребованным как у авторов (за три дня выступили более 20 писателей), так и у посетителей «Печатного двора».

Сергей КОЖИН

Фото:

автора, Николая Кутенких, Алексея ВОРОНИНА, Марии Зинатуллиной