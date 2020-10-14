Дорога к лотосам сквозь колючую проволоку Острова южного Приморья поражают шедеврами природы и рукотворными ранами, оставленными историей

Два месяца назад мы познакомили вас, уважаемые читатели, с творчеством краеведа и фотопутешественника Владимира Маратканова, живущего в Находке. Его очерк «Тайные тропы для самых отважных» был опубликован в номере «В» за 12 августа и повествовал о том, сколько открытий чудных дается людям, отважившимся на путешествие по приморским северам.

Владимир Сергеевич совершил это путешествие в компании таких же неутомимых и легких на подъем храбрых женщин, между прочим, пенсионерок. Все вместе они любят родное Приморье и всегда готовы исследовать еще не изведанные его природные красоты и тайны.

Прошло время, и наши любители приключений вновь отправились в путь. На этот раз в противоположном направлении – на юг Приморского края, к обитаемым и необитаемым островам залива Петра Великого. Помимо того что эти осколки древних геологических сдвигов планеты необыкновенно живописны, они еще хранят следы пребывания здесь людей других эпох. Следы разной исторической ценности, но всегда удивительные, а порой и трагические. И, безусловно, интересные с туристической точки зрения.

С разрешения автора представляем сегодня вашему вниманию новый очерк Владимира Маратканова. Он, напомним, член Союза фотохудожников России, Российского Союза писателей, Русского географического общества – Общества изучения Амурского края.

Остров Лисий: памятник природы и человеческого страха

Вечером звонок. Бодрый голос Зои Николаевны:

– Владимир Сергеевич, вы хотели пофотографировать уток на острове Лисьем. Мы завтра едем. Есть одно место. Поедете?

– Конечно, еду. Спасибо!

Да, я мечтал поснимать бакланов хорошим фотоаппаратом. На острове Лисьем этих уток большая колония. А еще там обитают орланы-белохвосты и голубые сороки, колонии чаек и голуби, морские котики, около 300 видов насекомых. Летом много бабочек, в том числе и реликтовых, которых не встретить на полуострове Трудном (полуостров, на котором расположена Находка; Лисий остров находится как раз напротив его южной оконечности).

На Лисьем встречается 220 видов растений, в том числе десятки занесенных в Красную книгу. Находится этот необитаемый остров в заливе Находка – в одном километре от материка – и входит в административно-территориальные границы города Находки. Открыт был в 1859 году экипажем корвета «Америка» и назван в честь члена экипажа Облызина (позже название изменили). Судьба его неизвестна…

Автобус подвез группу желающих посетить остров на пирс НЗЖБК – бывшего Находкинского завода по изготовлению железобетонных конструкций. Не работает с исчезновением Советского Союза: пришедшая новая власть строить ничего не собиралась. На месте, где хранились готовые конструкции, складирован лесоматериал для отправки в соседние страны. Что находится в цехах, неизвестно. Но, судя по деревьям, выросшим на крышах этих цехов, и по разбитым стеклам в оконных рамах, в помещениях гуляет лишь ветер…

Капитан катера объявил, что повезет народ двумя рейсами. Я отправился первым – мне, как фотографу, предстояло много побегать по острову.

Через полчаса причаливаем. Выпрыгнув на берег, тут же поднимаюсь по крутому склону к вершине хребта, который разделяет остров пополам.

Выхожу на ровную площадку. На ней с 1937-го по 1941 год находился женский лагерь для политзаключенных. Всего там содержалось от 150 до 200 женщин в возрасте от 20 до 30 лет, бывших работниц советских учреждений, торговли и сберкасс, врачей. Они занимались обработкой рыбы. Засолочный цех существовал до 1946 года. Куда потом увезли женщин из лагеря, установить до сих пор невозможно.

На берегу стояло 50 засолочных чанов. А на верхней площадке размещались бараки, склады, баня, кухня, столовая, медпункт, ясли для детей заключенных, клуб, в котором во время праздников зэка ставили спектакли. Где–то был еще и колодец.

Зона была огорожена колючей проволокой, стояли вышки. Как все это помещалось на такой небольшой площади? Да и зачем надо было городить лагерь колючкой, ставить вышки? Как можно было совершить побег с острова, где до материка расстояние больше километра и сильное течение? Для пущего страха, наверное…

От зоны остались фрагменты фундаментов зданий и полуразрушенный карцер. Странно, что от всех бывших лагерей, которые мне довелось посетить, остались только карцеры. Тюрьма в тюрьме. Например, в Кодаре (это в Забайкалье), где зимой морозы достигают 50 градусов, карцер не отапливался – в нем не было печи. Так же как и в карцере лагеря, который находился в бухте Цукановой в Приморье. Была ли печь в карцере на Лисьем, установить не удалось…

После 1950 года остров стал заповедником, от посещения его охранял пограничный отряд. В 1994-м Лисий объявлен памятником природы.

«В немом восторге гляжу…»

Покидаю это мрачное место и вновь лезу к вершине хребта. В лесу много травы, но цветов нет. Следовательно, нет и бабочек. Нет никаких грибов. Даже поганок. Странно это. Дождей было много, после них стоит жаркая погода. Сейчас начало августа. Должны быть грибы, но их нет!

Вот и вершина. Самое высокое место на Лисьем в северной его части – 124 метра. Протяженность всего острова – 1,6 км, ширина – лишь 470 метров. Из растительного мира вижу деревья – клены, грабы, дубы, липы.

По вершине хребта идет тропа. Она набита туристами и начинается с самого берега. Сделана в 2012 году и названа Тропой здоровья.

Тропа ведет к кресту, поставленному в честь 1000-летия принятия христианства на Руси и 140-летия открытия залива Америка. Церемония открытия креста состоялась 27 сентября 2012 года, в праздник Воздвижения Креста Господня.

Иду к южной части острова, к мысу Ержиковича. Именно там находится скальный район, где обитают бакланы. Кроме уток и ворон больше никакие пернатые в этот день на птичий базар не прилетели, а жаль.

Вот и мыс. На нем установлено небольшое сооружение – Светящийся знак, маяк. Сам мыс – это древние оригинальной формы останцы, покрытые белым налетом птичьего помета. Вообще, весь остров – останец древнего затопленного горного хребта, который отделился от материка 10-12 тысяч лет назад в результате погружения суши и наступления моря в период образования шельфа залива Петра Великого.

На скалах – десятки бакланов. Подпускают метров на десять. Начинаю фотографировать. Тороплюсь: как бы не улетели. Но они не улетают. Позируют. Отсняв уток, собравшихся на «фотосессию» возле Светящегося знака, спускаюсь по отлогому склону на южную сторону острова. Там на скалах бакланов еще больше! Подпускают даже ближе. Сделав пару десятков снимков, вновь поднимаюсь к знаку. Все, можно отдохнуть, подождать остальных туристов.

Рассматривая находящиеся напротив берег полуострова Трудного и нефтебазу на нем, вспомнил стихотворение Павла Гомзякова:

На холм, увенчанный дубками

И весь окутанный плющом,

Взобрался я. В немом восторге

Гляжу я с жадностью кругом.

Передо мной равниной синей,

Покрытой рябью золотой,

Встает залив между горами

Под фиолетовой фатой.

Над Лисьим островом, белея,

Сбирались чайки на ночлег,

Готовя к утру свой обычный

На рыб разбойничий набег…

Интересно, с какого холма поэт смотрел на остров Лисий?

Посидев с полчаса, понял, что что-то случилось. Надо идти навстречу. Метрах в ста от креста вижу Зою Николаевну и еще нескольких женщин.

– Почему не идете к маяку?

– Женщины отказались, – разводит руками Зоя Николаевна. – Несколько человек еще не поднялись.

– Вот так туристы! Как можно отказаться посмотреть самое красивое место на острове?

Делаю несколько обзорных снимков. Затем фотографирую крест. Он огромен – 14 метров высотой. Покрыт нержавеющей сталью (изготовлен, кстати, на Приморском заводе). Здесь самое высокое место острова. Отсюда хорошо просматриваются сопка Сестра и поселок Врангель.

Так и не дождавшись остальных, решил спуститься к берегу по Тропе здоровья. Она еще в хорошем состоянии. Сделана лестница. Перила из толстых канатов. Странно, почему Зоя Николаевна повела женщин к кресту не этой тропой, а по лесу, да еще по крутому склону?

Через час прибывает катер, и наша группа возвращается к пирсу НЗЖБК. Встреча с островом Лисьим вышла удачной…

Остров Путятина

Вечером снова звонок. На этот раз слышу знакомую любительницу туризма Ольгу:

– Не хотите с нами съездить завтра на остров Путятина? Говорят, лотосы начали расцветать.

Без раздумья согласился.

– Только мы выезжаем в шесть утра. Надо успеть на первый паром. Встречаемся на площади!

Несмотря на то что выехали рано, за селом Душкино уже начались пробки: идет ремонт дороги. Но к парому успеваем. А в кассе талоны на проезд выдают только местным жителям. Кассир выдала пять талонов и объявила, что мест больше нет. Удрученные, мы подошли к причалу. Капитан парома махнул рукой стоящим на берегу людям. На борт поднялось еще человек 20 помимо местных. Есть же в России добрые люди! Доехали до Путятина бесплатно. Это ли не удача!

Идем к озеру Гусиному. Дорога грязная после дождей. Сворот к лотосовому озеру просмотрел.

– Не беда! – говорю женщинам. – Свожу вас к интересному месту. О нем мало кто знает. Находится у мыса Родионова на западной стороне острова. Пляж там каменистый, и на нем встречаются обкатанные волнами мраморные камни, на которых написаны китайские иероглифы.

Женщины засомневались:

– Такого не бывает!

– Конечно, это не иероглифы, – улыбаюсь я. – Это работа водорослей. Но на некоторых китаеведы увидели вполне читаемые иероглифы.

Прошли мимо пляжа, забитого палатками и автомобилями. За ним – высокая скала, а уже за ней – нужный нам пляж. Добравшись, и там видим большую палатку. Рядом загорелый мужчина. Спустились к нему, познакомились. Николай охраняет плантацию, на которой выращиваются морепродукты. Видимо, гребешки: около палатки сотни пустых раковин.

Показал женщинам первую попавшуюся на глаза гальку, на которой действительно было синее изображение в виде иероглифов. Женщины вслед за мной тут же принялись собирать эти камни. Я, увлекшись сбором, дошел до мыса. У скалы обнаружил диковину: на одном из кусков камня, отвалившегося от скалы, отчетливо видно изображение древнего растения размером около 10 см. Раньше, сколько ни ходил на этот пляж, ничего подобного не находил. Удача!

Вернувшись, показал находку своим спутницам и Николаю. Они были удивлены не меньше меня.

Николай пригласил на чай. Во время чаепития я достал из рюкзака листок с текстом – краткой историей острова Путятина, составленной мною для книги «Природная держава Приморья». Предложил собравшимся послушать, они с охотой согласились:

Мимо него на закате

Снова плывут корабли.

Маленький остров Путятин

Возле великой земли.

Это стихи Юрия Визбора, если кто не знает.

Символ воплощения человека

«Для всех путешественников, туристов и просто отдыхающих остров Путятина ассоциируется с озером лотосов и красивыми бухтами, в которых еще можно искупаться в чистой воде. Но когда-то этот остров был связан с именем удивительнейшего человека – Алексея Старцева.

В 1891 году он первым поселился на этом необитаемом острове и построил имение Родное. Сначала стал разводить лошадей. И не каких-нибудь, а редких, породистых. Поголовье дошло почти до 170 лошадей. Затем появился крупный рогатый скот. Тоже более сотни голов. Стада свиней, овец. Птицы было без счету. Но и это его не удовлетворило. Посадил большой сад. Завел пчел. Стал сеять овес, ячмень, рожь. Завел редких шотландских овчарок. Позднее остров украсили 200 пятнистых оленей.

Но и этих достижений Старцеву казалось мало. В 1899-м построил кирпичный завод. Появился фирменный кирпич. Позже – фарфоровая посуда. Следом появились художники и скульпторы. Скульптурные работы были по достоинству оценены на выставках. Всего на острове работало 700 с лишним человек.

К сожалению, в 1900 году Алексея Дмитриевича не стало. Когда он узнал, что китайские войска обстреляли Таньцзин (город, в котором у него было имение и который он очень любил), в результате чего был разрушен и сгорел его дом, где хранились редкие экспонаты и книги, сердце его не выдержало. Похоронен Алексей Старцев на острове Путятина.

Дело его продолжили сыновья. Но потом пришла советская власть, а вместе с ней ненависть к богачам и предпринимателям. Все рухнуло…

Озеро лотосов находится в центре острова. От парома меньше часа ходьбы. Увидеть такое количество цветущих лотосов – все равно что лицезреть чудо. Это сказка! Не потому ли люди так восхищаются при виде лотоса, что это растение – символ воплощения человека, очень ярко иллюстрирующий роль всех трех тел: физического, тонкого и огненного? Корнями лотос уходит в вязкий, темный, грязный ил, черпая из него питательные вещества. По мере роста стеблями он пронизывает мутные холодные воды и поднимает к солнцу свои листья и прекрасные цветы, на которых не может удержаться ни грязь, ни вода. Лепесток лотоса – это результат воплощения личности…

Сам остров нанесен на карту в 1859 году и назван экипажем клипера «Стрелок» в честь адмирала Евфимия Васильевича Путятина. Он совершил кругосветное путешествие на фрегате «Крейсер». В 1853 году на фрегате «Паллада» пришел в Китай и Японию для заключения с этими странами торговых отношений. В 1854-м осуществил опись берегов Восточной Кореи и залива Посьет. Им были открыты залив Ольга и острова Римского-Корсакова. В 1858 году заключил Тяньцзинский договор с Китаем и Симодский договор с Японией…

С последней южной вершины острова Путятина хорошо просматриваются кекуры Пять пальцев, остров Аскольд и небольшие островки – Камни Унковского. Отсюда же видны бухта Мраморная и весь остров до горы Старцева. На вершине – остатки маяка и развалины разных сооружений. Под вершиной в лесу сохранилась солдатская казарма».

– Да, это очень интересная информация, – сказал Николай, когда я закончил чтение. – Подарите мне этот листок. Всем буду читать, кто придет в гости!

Я с радостью передал ему листок.

С юга надвинулась темная туча. Началась морось. Попрощавшись с гостеприимным Николаем, пошли к озеру Гусиному. На этот раз я был более внимателен и сворот к озеру не просмотрел. Цветы лотосов увидели издалека. Их было немного, но для фотосессии достаточно. Сделал снимки женщин с лотосами.

Далее по плану у нас было посещение бухты, в которой находится оригинальная скала Петух. Но никто из нас не знал дороги к ней. Решили идти к поселку, обошли его мимо кладбища. Вышли на дорогу, которая вела к вершине хребта. Навстречу шла женщина с полным ведром сыроежек. Спросили у нее дорогу к скале Петух. Ответила, что идти еще около трех километров. Пошли дальше. Встретили автомобиль, водитель остановился и огорошил: оказывается, мы идем не той дорогой. Кроме того, сейчас в бухтах туман и морось, мы ничего не увидим.

Зная, что в два часа от острова отходит паром, я предложил спутницам возвращаться домой. Что ж, сфотографируем Петуха в следующий раз…

Продолжение следует…

Фото автора