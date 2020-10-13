Со сцены звучали произведения под номером пять В приморской столице продолжается XXIX фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» (6+). В ее программе значился концерт «Великий Бетховен», посвященный 250-летию со дня рождения прославленного немецкого композитора и музыканта. Он состоялся в минувшую пятницу в Большом зале Приморской филармонии.

Впервые во Владивостоке были исполнены симфония № 5 (с главным мотивом – «Так судьба стучится в дверь», посвященная российскому дипломату графу Андрею Разумовскому) и концерт № 5 под названием «Император». На сцене играл Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера заслуженного артиста РФ Анатолия Смирнова. Солисткой выступила прилетевшая на Дальний Восток из Москвы – только ради одного выступления! – заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина.

О ней стоит рассказать особо. Она одна из самых ярких звезд нового поколения российских музыкантов и блистательная пианистка, выступает с лучшими коллективами России и Европы, дает сольные концерты по всему миру. Уже не счесть золотых медалей и первых премий на всевозможных международных конкурсах по всему свету, но в числе прочего она является обладателем премии президента России для одаренных деятелей культуры. Девушка солировала в выступлениях филармонических и национальных оркестров под управлением таких мэтров, как Мстислав Ростропович, Владимир Спиваков и Павел Коган. А Родион Щедрин доверил ей премьерное исполнение своего шестого фортепианного концерта. Несмотря на молодой возраст, она уже преподает в Московской консерватории и является организатором ряда музыкальных фестивалей и проектов.

С известной пианисткой пообщался корреспондент «В».

– Екатерина Васильевна, чем обусловлен ваш выбор для исполнения произведений Бетховена?

– Эта программа должна была прозвучать во Владивостоке еще 25 марта. А готовиться к ней мы начали за полгода до концерта. Выходит, что прошел уже год. Прошлой осенью концерт № 5 появился в моем репертуаре, помню, что эту работу делала с большим наслаждением. Его исполнение приурочено к юбилею великого композитора. Поэтому с радостью приняла приглашение Приморской филармонии. Выступление на вашей сцене для меня первое с момента коронавирусной пандемии. Скрывать не буду: я испытываю счастье от исполнения музыки Бетховена. Но и вне даты его играть всегда уместно. Кстати, дети в музыкальных школах активно приобщаются к венской классической школе. А сонаты Бетховена положено играть на экзаменах. Но ведь он написал много разнообразной музыки в разные годы своего творчества – симфоний, сонат, опусов, концертов. Слава богу, пианистов композитор не обидел. И всей жизни не хватит, чтобы освоить весь репертуар. К примеру, я играю три из пяти концертов, несколько сочинений для дуэтов, множество сонат. Время еще есть для открытия новых вершин. С годами приходит понимание величия этой музыки и значимости автора. А уже вслед за этим, извините за пафосный слог, наступает обожание и даже какой-то трепет перед самим именем и его творениями.

– Вы преподаете в Московской консерватории. Что считаете важным в освоении мастерства исполнителя и чего хотите добиться от своих учеников?

– Во-первых, чтобы музыкант был раскрепощен. Если человек зажат, то он не покажет свой внутренний мир и мир исполняемого произведения. А во-вторых, профессионализма. Это, безусловно, святое. При его отсутствии нет смысла дальнейшей работы. При наличии двух обязательных составляющих уже можно лепить из студента исполнителя, стремящегося к совершенству и желающего показать свою личность.

– Судя по количеству визитов к нам, Владивосток для вас стал родным городом?

– Это правда. Я уже дважды выступала с оркестром в Большом зале Приморской сцены Мариинского театра, играла в камерном зале сольный концерт произведения Мориса Равеля и Сергея Рахманинова. Однако хочу напомнить, что мой первый визит во Владивосток состоялся более 10 лет назад и связан он был именно с фестивалем классической музыки «Дальневосточная весна». Играла прелюдии Рахманинова – очень серьезная работа и интересные по звучанию произведения. Ведь даже сам Рахманинов признавался, что ему было сложно сочинять миниатюрные произведения. С момента последнего визита я изменилась, знающий меня слушатель это почувствует.

Но долгие перерывы ни к чему. Чем больше музыки, тем лучше. И не только в таких крупных городах, как Москва, Владивосток, Самара или Сургут (в двух последних у меня есть собственные проекты). Музыку должны слышать и в сельских Домах культуры. К примеру, Святослав Рихтер играл в любых красных уголках, где имелось пианино.

Наша страна огромная. И хочется донести музыку для максимально большого числа ее любителей. У нас собралась группа единомышленников – струнные, духовые, клавишные инструменты. Что касается, пианистов, то появился электронный инструмент весом 100 кг (то есть удобен в транспортировке), который передает звучание концертного рояля. Наши выступления начались в селах Поволжья, надеюсь, что доберемся и до приморской глубинки.

О вашем фестивале хочется сказать, что, конечно, приморцы молодцы – проводить его почти четверть века – это дорогого стоит. Первые поколения слушателей-меломанов сейчас приходят на концерты со своими детьми.

– Что вы любите исполнять на бис?

– Хороший вопрос. Традиционно исполняются произведения, связанные с программой или автором, с датой или событием. И у меня всегда есть тайные заготовки. О них публика узнает в завершение каждого концерта.

Николай КУТЕНКИХ

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