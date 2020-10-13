Каковы шансы стать успешным бизнесменом, покажет тест Жители Приморья могут проверить свои предпринимательские способности и профессиональные склонности. Чтобы пройти бесплатное тестирование онлайн, необходимо подать заявку на сайте регионального центра «Мой бизнес» по специальной форме, сообщили в пресс-службе края.

Комплексный тест совмещает анализ мотивационной сферы, личностных качеств и интеллектуальных способностей, раскрытие их потенциала в качестве специалистов или управленцев, пояснили специалисты центра.

Первый блок поможет ответить на вопрос: «Способны ли вы организовать и вести бизнес?» В нем собраны вопросы, которые помогут понять, насколько человек готов заниматься предпринимательской деятельностью: как контролирует эмоции, умеет ли разрешать споры и конфликты. Также приведены примеры различных ситуаций, в которых за руководителем последнее слово, и предложены варианты решений.

Второй тест поможет самозанятым и жителям края проверить знания в области предпринимательства и разобраться лучше в такой сфере, как онлайн-маркетинг, а также в особенностях презентации продукции и принципах кадровой политики.

«Начало своего дела – волнительный шаг. Определиться с тем, насколько вы к этому готовы, помогут профориентационные тестирования. Они помогут просчитать, как человеку лучше работать – в команде или одному, его увлекает только результат или рабочий процесс. Самозанятые смогут лучше понять, как вести себя в сложных ситуациях, понять, в каких сферах им нужно подтянуть знания. Наши специалисты помогут в этом на отдельном курсе «Наставничество для самозанятых», – рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес») Ольга Кудинова.

По результатам тестирования каждый участник получит ответное письмо с расшифровкой результатов и рекомендациями по развитию своих навыков и компетенций. Общие итоги тестирования также позволят выявить уровень предпринимательского потенциала в регионе, скорректировать и усовершенствовать предложенные программы по популяризации предпринимательства.

Подробности участия в тестировании можно уточнить по телефону 8 (423) 279-59-09.

Отдел экономики «В»