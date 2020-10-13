У клиентов – золотая лихорадка Российские банки на фоне потрясений на финансовых рынках и снижения привлекательности банковских вкладов фиксируют у своих клиентов всплеск интереса к золоту, приводит данные экспертов, опрошенных РИА Новости, агентство «Прайм».

У массового инвестора востребованными оказались не только металлические счета, но и золотые монеты, а более состоятельные клиенты наращивают вложения в золотые ETF (бумаги биржевых инвестиционных фондов) и акции золотодобывающих компаний, рассказали РИА Новости представители банков.

Золото в III квартале подорожало на 3,9 %. За это время стоимость металла впервые преодолела отметку в 2 тыс. долларов за унцию, побив в начале августа исторический рекорд – 2089,2 тыс. доллара за унцию. Затем цена на золото немного откатилась вниз. Сейчас металл торгуется чуть ниже 1900 долларов за унцию.

«За последние несколько месяцев мы видим колоссальный интерес к золоту. Это вызвано общим ухудшением состояния мировой экономики, кризисными ожиданиями, пандемией, напряженностью отношений на геополитической арене», – говорит руководитель направления драгоценных металлов Московского Кредитного Банка Арина Самохина.

Спросом у рядового инвестора пользуются металлические счета и другие альтернативы вложений в драгоценные металлы, например золотые монеты.

«В весенне-летний период на фоне напряженной геополитической обстановки и ожиданий мировой рецессии цены на золото и серебро начали активно расти, что вызвало всплеск интереса к банковским счетам в драгоценных металлах. Так, в нашем банке приток на эти счета увеличился примерно на 15 %, а спрос на монеты из драгоценных металлов вырос на 20 %», – рассказали в Промсвязьбанке.

У Московского Индустриального Банка с начала года спрос на монеты из драгоценных металлов увеличился почти на 70 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Наиболее существенное увеличение наблюдается в продажах инвестиционных монет, как золотых, так и серебряных (прирост составил 114 %). А потребность в инвестиционных монетах в 2020 году увеличилась более чем вдвое.

Фокус состоятельных клиентов смещается с обезличенных металлических счетов в сторону таких рыночных инструментов, как ETF на золото, говорит старший вице-президент одного из крупнейших банков страны Дмитрий Енуков.

«Мы также видим спрос на акции, цена которых зависит от динамики цен на драгоценные металлы, таких, например, как акции крупнейших золотодобытчиков», – рассказал Енуков.

Вместе с тем эксперты предупреждают: как в дальнейшем поведут себя цены на золото, предсказать сложно. Вместе с тем аналитики склоняются к тому, что цены еще продолжат расти. Так, начальник управления консультирования банка «Уралсиб» Наталья Ларина считает значительно более вероятным рост котировок еще на 20 %, чем их падение. «В целом мы ожидаем доходности вложений в драгметаллы на уровне 10 % в год на протяжении предстоящих трех лет», – прогнозирует она. Самохина также предполагает, что цены на драгметаллы продолжат расти, поскольку геополитическая напряженность в мире сохраняется, а экономика в условиях продолжающейся пандемии восстанавливается медленно.

Отдел новостей «В»