Пассажиров на ДВЖД становится все меньше В сентябре 2020 года по Дальневосточной железной дороге было перевезено 761,4 тыс. человек, что на 18,2 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них в пригородном сообщении отправлено 524 тыс. пассажиров (-15,8 %), в дальнем следовании – 237,4 тыс. (-23,2 %).

Всего за девять месяцев 2020 года со станций ДВЖД было отправлено 6,134 млн человек (-19,6 % к аналогичному периоду прошлого года). Из них в пригородных поездах – 4,127 млн человек (-14,7 %), в поездах дальнего следования чуть более 2 млн человек (-28 %).

Отдел экономики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА