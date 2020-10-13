Продукция резидента ТОР «Надеждинская» пригодилась в Магадане Первая партия многопустотных плит перекрытия, произведенная предприятием «Домостроительный комбинат Приморье», являющимся резидентом приморской ТОР «Надеждинская», доставлена в Магадан и уже используется в работе, сообщили в пресс-службе края.

Строительный материал применяется в возведении домов для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья. Всего для строительства четырех пятиэтажных домов на 165 квартир инвестор ТОР произведет и девятью партиями направит в Магадан почти полторы тысячи многопустотных плит перекрытия.

«На примере данного проекта мы видим, как проекты резидентов дальневосточных преференциальных режимов развиваются и крепнут, выходя на новые рынки и расширяя географию своего присутствия, – отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин. – Завод, запущенный в работу на ТОР «Надеждинская» в 2018 году, уже инвестировал в производство более 1 миллиарда рублей. В планах предпринимателей – повысить объем вложений до 2,9 миллиарда рублей».

Отметим, что «ДСК Приморье» – самый новый на Дальнем Востоке завод по производству железобетонных изделий для строительства жилой и коммерческой недвижимости. На производстве установлено современное оборудование от мировых лидеров индустрии. Мощность первой очереди завода рассчитана на выпуск до 100 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих площадей в год. В настоящее время ведутся работы по реализации второй очереди проекта: планируется увеличить мощность завода в два раза, а штат сотрудников – со 160 до почти 700 человек.

«Мы впервые обеспечили поставку продукции за пределы Приморья и вышли на рынок Дальнего Востока. Особенно радует то, что продукция используется в социально значимом проекте по строительству домов по программе переселения населения из ветхого и аварийного жилья. Аналогичные задачи для выполнения целей национальных проектов стоят перед всеми регионами страны без исключения, и мы готовы обеспечить поставки необходимого объема железобетонных изделий для таких приоритетных строек, гарантируя качество строительных материалов и жесткое соблюдение сроков поставок. В будущем – с увеличением мощности завода в два раза – сможем обеспечить потребность всего Дальневосточного региона», – заверил Константин Богданенко, совладелец компании, в чью структуру входит завод «ДСК Приморье».

Отдел экономики «В»

Фото АО «КРДВ», DNS Девелопмент/primorsky.ru