Названы имена победителей приморской литературной премии Заместитель председателя краевого правительства – министр культуры и архивного дела Елена Бронникова поздравила победителей конкурса «Премия имени Матвеевых». Торжественная церемония награждения традиционно стала частью программы Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный двор», сообщили в пресс-службе региона.

В краевом минкультуры подчеркнули, что данная премия учреждена для поощрения авторов или авторских коллективов, художников-иллюстраторов краеведческих изданий, а также лучших издательских проектов года и лучших просветительских проектов библиотек.

Лучшим автором конкурса признали Александра Урманова из Благовещенска за монографию «Мы твердо стояли на Амуре…». Лучшим издательским проектом названа книга «Верой и правдой служа Отечеству. Офицеры Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих войск. 1851-1920-е» от ЗАО «Амурская ярмарка». Звание лучшего художника-иллюстратора краеведческой книги присудили Дмитрию Проскурякову из Владивостока. Лучшим просветительским проектом, в свою очередь, стал библиографический справочник «Писатели Якутии» Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).

«Премию впервые вручили в 2015 году, когда отмечалось 150-летие со дня рождения известного на Дальнем Востоке издателя, общественного деятеля Николая Матвеева. Он – основатель уникальной династии. Его дети и внуки внесли весомый вклад в развитие литературы журналистики, библиографии Дальнего Востока и ближнего зарубежья, среди них – поэт Венедикт Март, краевед Николай Матвеев-Бодрый, библиограф и востоковед Зотик Матвеев, поэт-переводчик Иван Елагин и бард, драматург, автор стихов Новелла Матвеева. Поэтому для меня особая честь стоять здесь сегодня и вручать эту награду», – подчеркнула Елена Бронникова.

Отдел новостей «В»

Фото Дианы Шарафулисламовой/primorsky.ru