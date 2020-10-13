Экологический марафон завершил свой сезон на Щитовой Заключительная в этом году акция экологического марафона «Чистый берег бухты Щитовой» прошла в минувший четверг, 8 октября. На этот раз на уборку побережья популярного места отдыха вышли старшеклассники и учителя школы № 8.

За несколько часов работы с прибрежной зоны отдыха было вывезено свыше пяти кубометров мусора. В завершение субботника всем участникам акции вручили благодарности.

Экологический марафон прошел при поддержке административно-террито-риального управления Ленинского района городской администрации.

«В этом сезоне в бухте Щитовой состоялись три экологические акции. Участие в них принимали представители лиги ходьбы «Женьшень» и организации «Серебряные волонтеры», студенческие отряды, жители улицы Щитовой, – рассказали специалисты АТУ Ленинского района. – Мы выражаем благодарность каждому участнику и просим отдыхающих бережно относиться к уникальной природе нашего города и края».

Отметим, что ежедневно убирают мусор и вывозят несанкционированные свалки с прибрежных территорий, частного сектора, лесополосы и других районов Владивостока бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ).

«В уборке масштабных свалок задействуют технику, в труднодоступных местах рабочие вынуждены собирать мусор вручную, пакетировать и грузить в самосвалы. Порой на ликвидацию одной свалки уходит несколько дней», – отмечают сотрудники СГТ.

Городские власти призывают горожан соблюдать чистоту и не сбрасывать мусор в неположенных местах. Если вы стали свидетелем правонарушения, необходимо зафиксировать это на фото или видео и направить в мэрию. Это поможет привлечь нарушителей к административной ответственности. Направить обращение можно через интернет-приемную или «Почтой России» по адресу: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20.

Отдел новостей «В»

Фото АТУ Ленинского района /www.vlc.ru