Школьников знакомят с профессиями Первые очные профессиональные пробы по проекту «Билет в будущее» прошли в Приморье на базе Находкинского государственного гуманитарно-технического колледжа. В них приняли участие учащиеся 6-11-х классов, сообщили в пресс-службе региона.

Приморье в 2020 году вновь стало участником проекта «Билет в будущее», реализующегося в рамках национального проекта «Образование», уточнили в краевом министерстве образования. Занятия для детей проводятся за счет государственной субсидии, а потому бесплатны для детей и родителей.

Участие в проекте «Билет в будущее» включает онлайн-диагностику, профориентационные мероприятия, а также выдачу рекомендаций по построению индивидуальной профессиональной траектории для каждого ребенка. Онлайн-диагностика подразумевает тесты, которые призваны помочь школьникам определить профессиональные интересы, склонности, узнать больше о существующих в мире профессиях, выявить свои сильные стороны и определить зоны развития.

Практические занятия – это профессиональные пробы, где дети под руководством опытных наставников могут познакомиться с интересующей их профессией и даже выполнить задания, с которыми специалисты сталкиваются в своей повседневной трудовой деятельности. К примеру, школьники учатся вытачивать различные детали на станках, печатать макеты на 3D-принтерах, писать коды для компьютерных программ и готовить десерты.

Важным новшеством текущего года стало то, что для реализации проекта «Билет в будущее» в крае задействовали площадки крупных учебных заведений, в том числе Дальневосточного федерального университета, Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, Спасского политехнического колледжа, Находкинского государственного гуманитарно-технического колледжа, Регионального технологического колледжа, Колледжа технологии и сервиса, Дальневосточного судостроительного колледжа и других.

«В Находкинском государственном гуманитарно-политехническом колледже участники первых профессиональных проб познакомились с профессиями электромонтажника, разработчика программного обеспечения, разработчика и дизайнера сайтов», – уточнила региональный министр образования Наталья Бондаренко. Она подчеркнула, что на всех пробах соблюдалась социальная дистанция, обучающиеся были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

А взрослые приморцы могут проверить свои способности в организации и ведении бизнеса.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы администрации Находкинского ГО /primorsky.ru