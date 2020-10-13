Новую теплотрассу протянули к строящимся домам

Трубопровод проложили в микрорайоне Снеговая Падь, комплекс Д, где строятся панельные и монолитные многоэтажные дома.

13 окт. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4747 (6452) от 13 окт. 2020
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«В связи со строительством новых высоток увеличится нагрузка на тепловые сети. Поэтому принято решение заменить трубу на больший диаметр. Это позволит подключить дополнительных потребителей и надежно пройти отопительный сезон», – пояснил начальник ремонтно-строительного управления ВПЭС Александр Кунгурцев. 

Участок теплосети, который заменили, составил около 500 метров, уточнили в пресс-службе администрации Владивостока.

Также в микрорайоне Снеговая Падь в районе улицы Анны Щетининой, 22 специалисты ВПЭС завершили строительство тепловой трассы для подключения детского сада № 5 к теплоснабжению. Протяженность данного участка составила 100 метров.

Отдел новостей «В»

Фото МУПВ «ВПЭС»/ www.vlc.ru