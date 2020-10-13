Заменой труб дело не обошлось Специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) завершают капитальный ремонт на сетях теплоснабжения в районе остановки общественного транспорта «Школьная», сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом районе тепловики производят замену 140 метров трубопровода. По словам заместителя директора по эксплуатации тепловых сетей ВПЭС Данила Певцова, на данном объекте грунтовые воды попадали в канал, где находится горячий трубопровод, и происходило парение над землей. Причиной тому – изношенные сети. Поэтому специалисты решили не просто заменить трубы, а провести реконструкцию участка.

«Тепловики ВПЭС усилили дренаж и приподняли паротрассу на 30 см. Кроме того, они сделали двойную теплоизоляцию трубы и дополнительно произвели оклеечную гидроизоляцию лотков, чтобы вода не попадала в канал паротрассы», – пояснил Данил Певцов.

В связи с завершением ремонтных работ в районе остановки «Школьная» подачу горячего водоснабжения обещают возобновить 15 октября по следующим улицам:

Связи, 3, 5;

Марии Расковой, 1-7, 9, 2а;

Гризодубовой, 50, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

Часовитина, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27;

Героев Хасана, 4, 6, 7, 10, 12;

Никифорова, 37, 53, 55, 57;

Сафонова, 18, 20, 24, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39.

После подачи теплоносителя специалисты ВПЭС приступят к благоустройству территории. Срок сдачи объекта – до 30 октября.

Отдел новостей «В»

Фото МУПВ «ВПЭС»/ www.vlc.ru