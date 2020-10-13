Сосна для нашего города – дерево номер один В минувшую субботу, 10 октября, общественники Владивостока совместно с сотрудниками мэрии высадили липы и сосны на зеленом участке неподалеку от въезда на Золотой мост.

По словам профессионалов, сосна – универсальное дерево для нашего города.

«С мэром Владивостока мы уже обсуждали создание хвойного каркаса города. Сейчас краевой центр смотрится зеленым только летом. А сосны способны придать ему цветущий вид в любой сезон. И создать комфортную городскую среду. Такие деревья – как некая связующая ткань между сопками, морем, мостами. В общем, считаю, что сосна густоцветковая для нашего города – дерево номер один», – говорит представитель Российского экологического общества Юрий Щербак.

Кроме сосен участники акции высадили липы. Это дерево также идеально для озеленения города, так как неприхотливо и способно выдерживать загазованность, отметили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, что этой осенью на улицы города планируют высадить более тысячи деревьев и почти восьми тысяч кустарников. Среди них голубые ели, клены, ясени, спиреи, гортензии. Высадкой уже занимаются специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru