Некрасовский путепровод полностью открыт для движения транспорта В минувшие выходные подрядная организация завершила асфальтирование проезжей части Некрасовского путепровода. Движение на всех участках мостового сооружения открыто, заверили в пресс-службе администрации краевого центра.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, параллельно в выходные дни также производились работы по бетонированию предохранительных полос по направлению в город. На этой неделе специалисты приступят к установке барьерного ограждения, а также замене тротуарных плит на развязке в районе домов № 29а и 30 на проспекте 100 лет Владивостоку.

«В связи с проведением аварийных работ под мостовым переходом движение всех автотранспортных средств в ночное время будет ограничено. Днем движение здесь будет разрешено», – подчеркнули специалисты.

Участки будут перекрываться с 10 по 31 октября с 22.00 до 6.00. В это время будет разрешено движение большегрузного транспорта по Некрасовскому путепроводу.

Автолюбителей Владивостока просят быть внимательными и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.

Специалисты также напоминают, что водители могут воспользоваться объездной дорогой Нефтеветка – Кунгасный. Кроме того, в настоящее время обустроен проезд по грунтовой дороге от Нефтеветки до спортивного клуба ДОСААФ.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА/www.vlc.ru