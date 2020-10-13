Фестиваль приморских овощей привлек ассортиментом и ценами Во Владивостоке, на улице Жигура, впервые прошел фестиваль приморских овощей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в нем приняли участие 38 фермеров и индивидуальных предпринимателей.

Открытию торговой площадки на месте бывшего трамвайного кольца предшествовала большая подготовительная работа.

«В первую очередь территория была освобождена от автотранспорта, затем отсюда вывезли старые рельсы, – пояснили в управлении. – Затем за работу взялись специалисты «ВПЭС», которым требовалось провести уличное освещение, а перед этим заменить опоры. В итоге свет на площадке обеспечивает новая воздушная линия электропередачи. После этого площадку выровняли, заасфальтировали и установили по периметру леерное ограждение».

Посетителями торговой площадки стали сотни жителей микрорайона 3-я Рабочая.

На фестивале в широком ассортименте была представлена продукция приморских производителей – хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, мясо, колбасы, рыба и рыбопродукция, яйцо куриное, дикоросы, продукция пчеловодства. Также на прилавках можно было найти свежие ягоды и фрукты, зелень и овощи.

«Конечно, мы не обделены торговыми точками, у нас в районе есть небольшой рынок и продуктовые павильоны, – признается Федор Потапенко, проживающий на улице Жигура. – Но, сравнивая цену на рыбу, например, я обнаружил, что здесь она значительно дешевле. И, безусловно, большой выбор, а это тоже привлекает».

Следующий фестиваль приморских овощей состоится в ближайшие выходные, 17 и 18 октября. Он пройдет на центральной площади. Время работы – с 9 до 18 часов. Все продавцы проинформированы о необходимости соблюдать масочный режим, держать социальную дистанцию и иметь в своем распоряжении средства для санитарной обработки рук.

Отдел новостей «В»