Если вам нечем питаться, вы потеряете независимость День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечали в нашей стране в минувшее воскресенье.

В Приморскстате, подбирая информацию к профессиональному празднику для всех тружеников полей, ученых-аграриев и работников перерабатывающей индустрии, отметили важность этой сферы экономики цитатой Жан Жака Руссо: «Единственное средство удержать государство в состоянии независимости от кого либо – это сельское хозяйство. Обладай вы хоть всеми богатствами мира, если вам нечем питаться – вы зависите от других…» И впрямь, точнее не скажешь. Минувшей зимой, когда из-за разыгравшейся пандемии поступление в край импортных овощей резко сократилось, приморцы тут же столкнулись с опустевшими прилавками и взлетом цен на ставшие разом дефицитом некоторые продукты.

В Приморье в 2019 году, по данным Приморскстата, сельским хозяйством профессионально занимались почти 49 тыс. человек, то есть 5 % занятого населения края. Из них 23 % трудоустроено в организациях, 37 % заняты индивидуальным трудом или работают по найму у граждан, 36 % заняты в домашнем хозяйстве производством продукции для реализации, 4 % – иностранцы, временно работающие на территории края (без оформления трудовых отношений).

Аграрный сектор, к сожалению, никогда не отличался высокими заработками. Несмотря на столь тяжелый труд, средняя заработная плата в сельском хозяйстве в 2019 году была в полтора раза ниже среднекраевой и сложилась в размере 34 тыс. рублей. В 2019 году посевная площадь сельскохозяйственных культур края составила 485 тыс. гектаров. Наибольшая их доля (61 %) обрабатывалась организациями, треть – фермерами и индивидуальными предпринимателями (34 %), на долю хозяйств населения приходилось лишь 5 %.

Традиционно одной из основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Приморье, является соя, под нее занято около 70 % посевной площади края.

Сельскохозяйственные организации являются основными производителями бобов соевых и зерна в крае, выращиванием же картофеля и овощей занимаются преимущественно население и фермеры.

В крае в 2019 году выращено: зерна – 377 тыс. тонн, бобов соевых – 392, овощей открытого грунта – 92, картофеля – 199. Лидирующее место в структуре производства зерна занимает кукуруза, среди овощей – капуста, огурцы и помидоры.

На начало этого года в хозяйствах Приморья насчитывалось 62 тыс. голов крупного рогатого скота, 88 тыс. свиней, 29 тыс. овец и коз, 1729 тыс. голов птицы. И если поголовье крупного рогатого скота осталось на уровне прошлого года, то поголовье свиней сократилось в 1,8 раза, а птицы – в 1,6 раза.

В аграрных организациях находилось 23 % краевого поголовья крупного рогатого скота, 69 % – свиней, 59 % – птицы. Остальное – в хозяйствах населения.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»