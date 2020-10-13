Во Владивостоке задержаны подозреваемые в краже автомобильных катализаторов Только за одни сутки в дежурной части краевого центра было зарегистрировано несколько заявлений граждан о краже катализаторов выхлопных систем с иномарок, сообщили в пресс-службе городской полиции.

Очевидцы сообщали, что сначала слышали характерный звук «турбинки», далее наблюдали незнакомую автомашину белого цвета во дворе, после чего обнаруживали пропажу дорогостоящей автозапчасти.

Полицейские быстро установили, что на место преступления злоумышленники приезжали на арендованном автомобиле. Всем наружным нарядам полиции была передана ориентировка на задержание схожей по приметам иномарки. Вскоре стражи порядка обнаружили подходящую автомашину.

По подозрению в совершении преступления были задержаны двое граждан Узбекистана, временно проживающие во Владивостоке. В полиции подозреваемые дали признательные показания, пояснив свои действия желанием быстро заработать. Похищенные катализаторы, содержащие драгоценные металлы, злоумышленники продавали. Общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба превысила 800 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье, санкции которой предусматривают лишение свободы до 5 лет.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы УМВД РФ по Владивостоку