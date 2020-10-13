Спидвеисты «Востока» одержали победу над «Башкирией» Владивостокская команда «Восток» со счетом 55:35 обыграла на треке гостей из Октябрьского – команду «Башкирия». С таким результатом в воскресенье, 11 октября, на стадионе им. С. П. Шевченко в Уссурийске завершилась гонка в рамках командного чемпионата России по спидвею.

У дальневосточников по 13 очков набрали Сергей Логачев, Виталий Котляр и Павел Лагута. У представителей башкирской команды самыми результативными были Марат Гатиятов (10) и Никита Зубарев (8), сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на информацию vk.com/speedway_russia.

Следующая гонка между этими командами состоится в Уссурийске 14 октября.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru