Ремонт «тысячекоечной» больницы в столице Приморья завершат до Нового года В первом корпусе детского инфекционного отделения Владивостокской клинической больницы № 2, известной как «тысячекоечная», продолжается капитальный ремонт. На эти цели направлено более 150 миллионов рублей из краевого бюджета. Работы внутри самого помещения и по фасаду здания завершатся до Нового года, заверили в пресс-службе региона.

В настоящее время близится к финишу ремонт половины корпуса.

«Чтобы на время ремонта детское инфекционное отделение не останавливало свою деятельность и продолжало оказывать медицинскую помощь маленьким пациентам, было решено проводить капитальный ремонт частями. Сейчас в работе полностью левое крыло больницы. Впервые за 45 лет появилась возможность капитального ремонта и переоборудования помещения согласно потребностям детского инфекционного отделения», – отметил главный врач Владивостокской клинической больницы № 2 Вячеслав Глушко.

Второй корпус детского инфекционного отделения в апреле 2020 года был переоборудован под ковидный госпиталь. После улучшения эпидситуации он вернется к прежней деятельности по оказанию медпомощи пациентам с воздушно-капельной инфекцией.

Помимо первого корпуса детского инфекционного отделения в «тысячекоечной» ремонтируют отделения травматологии, гинекологии, нефрологии и пищеблок с заменой мебели. Весной выполнили реконструкцию кровли на пяти зданиях больницы: на главном корпусе, отдельно стоящих зданиях детского инфекционного отделения, корпусе пищеблока и патологоанатомическом отделении. В начале октября завершился ремонт в двух нейрохирургических отделениях больницы.

Справка «В»

Владивостокская клиническая больница № 2 – медучреждение, которое оказывает специализированную медицинскую помощь по экстренным и неотложным показаниям ежедневно круглосуточно по нейрохирургии, травматологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии, гинекологии, токсикологии, анестезиологии-реанимации, детским инфекционным болезням, нефрологии, а также плановую помощь по онкологии, онкоурологии. Больница является единственным в Приморском крае травмоцентром первого уровня.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено медучреждением/primorsky.ru