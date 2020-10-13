Приморцев без масок не будут пускать в магазины и автобусы Жесткие меры грозят принять по отношению к транспортным компаниям и предприятиям, допускающим на своих объектах нарушения санитарно-эпидемиологических мер, сообщили в пресс-службе региона.

О подготовке соответствующего изменения в краевое постановление губернатора Приморья стало известно на заседании оперативного штаба, прошедшего в понедельник, 12 октября.

Как стало известно на заседании оперштаба, после принятия документа предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров, официально запретят работать в случае нарушения масочного режима водителями или пассажирами.

«Нахождение пассажиров в транспортных средствах при отсутствии у них средств индивидуальной защиты органов дыхания – масок, респираторов и так далее – должно быть исключено», – подчеркнули на оперштабе.

В случае несоблюдения законных требований транспортные средства будут снимать с маршрута, а в случае многократных нарушений запретят выходить на линию. Следить за соблюдением правил будут не только административные комиссии, но и представители УМВД Приморья.

«Должно быть понимание и у руководителей автотранспортных предприятий, и у пассажиров, что ни в такси, ни в автобусе, ни в электричке без маски находиться нельзя. Лучше соблюдать санитарные правила, чем создавать угрозу здоровью тех людей, которые нас окружают», – подчеркнул губернатор Олег Кожемяко.

Помимо требований для автотранспортных предприятий в постановление внесено еще одно ограничение, касающееся предприятий сфер торговли и услуг. Оно официально закрепит запрет на допуск посетителей, нарушающих масочный режим, в торговые объекты и места выполнения работ, а также установит требование не допускать продажу товаров и оказание услуг гражданам при отсутствии у последних средств защиты органов дыхания.

Отдел новостей «В»

Фото Павла ДОРОФЕЕВА/www.vlc.ru