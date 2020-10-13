Горожане пожелали здоровья, любви и процветания «Жемчужная годовщина»: Россия и Корея отметили юбилей дипломатических отношений

Южная Корея уже много лет добрый друг и партнер России. Для Приморья корейский полуостров давно стал и курортом, и лечебницей, а завезенные оттуда «Милкис», майонез «Оттоги», лапша быстрого приготовления «Доширак» стали гастрономическими символами приморской столицы.

В сентябре исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Южной Кореей и РФ. В честь юбилея в прошедшую субботу на центральной площади Владивостока состоялся «Первый день Кореи».

Поздравить жителей Приморья и Республики Корея пришли депутаты края, представители МИД России во Владивостоке и дипломатического корпуса.

Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке господин О Сунг Хван подчеркнул, что Приморье не только географически близкий регион, но и исторически связано с Кореей, – первое в ее истории зарубежное переселение в 1864 году состоялось именно в нашем крае.

«В Корее говорят, что Приморье – самый близкий сосед и самая близкая Европа. Только в прошлом году ваш регион посетили 300 тысяч туристов из нашего государства, за четыре года эта цифра выросла в 10 раз. Мы продолжим развивать наши взаимоотношения, и я лично приложу все усилия, чтобы наши страны стали самыми близкими друзьями», – приводит слова генконсула пресс-служба региона.

Генеральное консульство Республики Корея подготовило для всех желающих различные тематические площадки, каждая из которых помогала жителям города прикоснуться к самобытной азиатской культуре. А местные коллективы, принявшие участие в празднике, уже много лет чтят традиции наших южных соседей.

К 12 часам дня площадь наполнилась зрителями. Встретили их выступления ансамбля барабанщиков «Хэдон» и Приморского национального хореографического ансамбля «Ариран». С первыми ударами в барабаны начали свою работу и тематические шатры. К ним тут же выстроились очереди, растянувшиеся на всю площадь.

Возле шатра с бесплатными толстовками расположилась еще одна тематическая зона. За небольшим столиком девушка в традиционном корейском костюме расписывала каллиграфией открытки. Гости фестиваля чаще всего просили оставить на глянцевых листах пожелания здоровья, любви и процветания.

Интересно, что многие из пришедших на праздник уже давно изучают корейскую культуру.

«В честь праздника генеральное консульство Кореи разыгрывает толстовки с символикой фестиваля, а также корейскую еду, – рассказывает жительница города Ирина, – мы тоже решили поучаствовать. Тем более для получения приза нужно просто выложить свою фотографию с мероприятия в «Инстаграм». Я уже несколько лет увлекаюсь корейской культурой, изучаю язык. Даже ездила туда в отпуск. День Кореи заряжает положительными эмоциями, впечатлил танец девушек с веерами. Это очень красиво».

«Я довольно сильно увлекаюсь Кореей уже около 20 лет. Вначале это были дорама (общее название для телесериалов, выпускаемых в Восточной Азии. – Прим. ред.), затем корейская кухня, а теперь BTS (южнокорейский бойсбенд), – рассказывает еще одна гостья праздника студентка Эльнура. – У меня есть мечта: учиться в Южной Корее и, может быть, остаться там жить. Мне нравится, что корейцы очень ценят свою культуру, заботятся о памяти поколений, традициях. Это мероприятие помогает познакомиться с культурой соседнего государства. Ты не только можешь посмотреть представление, но и узнаешь что-то новое, получаешь призы, что тоже очень здорово. Корея для меня – это уважение, толерантность и безопасность».

Не обошлось на фестивале и без соревновательного духа. С июля по август 80 команд со всего Дальнего Востока участвовали онлайн в отборочном этапе конкурса K-POP Cover Dance. Сам финал прошел офлайн на главной сцене праздника «Первый день Кореи». За призовые места боролись 15 танцевальных коллективов из Владивостока, Якутии, Забайкальского края, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Коллектив – победитель конкурса получит возможность выступить в Корее на открытии премии Korean music awards – 2021.

На празднике зрители – в основном молодежь – с первых нот узнавали сопровождающие хореографические номера мелодии, пританцовывали и подпевали. Танцоры продумали не только каждое движение в номере, но и свой сценический образ. Яркий макияж, разноцветные парики и броская, экстравагантная одежда – такой внешний вид привлечет даже самого равнодушного прохожего.

Виктория, участница танцевального коллектива Universe, уже несколько лет занимается K-POP танцами. «Культура Кореи мне очень интересна, привлекают их национальные костюмы, музыка, – делится впечатлениями девушка. – Сначала посещение хореографических кружков было маминой инициативой, но позже сама заинтересовалась этим танцевальным направлением и уже начала с радостью ходить на занятия. Мы довольно долго готовили танец, репетировали и вот оказались в финале. Выступать не страшно – меня поддерживают родные, да и публика очень благодарная».

«Первый день Кореи» был наполнен различными мероприятиями. Всех желающих учили правильно наносить макияж в корейском стиле, готовить традиционные блюда. Боевые приемы продемонстрировали спортсмены во время показательных выступлений по тхэквондо. Вечером жителей города ждали проекционное шоу и праздничный фейерверк.

Марина ЗУБКО

Фото:

Анастасии Котляровой/vlc.ru, Алексея ВОРОНИНА