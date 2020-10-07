Открыт закрытый форт № 1 Фортификационные объекты стали ближе к народу. Только отшумел, прокатившись мелодиями джаза и классики над островом Русским, фестиваль «Музыкальный пикник», как в следующие выходные жители столицы ДФО снова в массовом порядке потянулись к крепости. Куда? Да вновь на фестиваль!

На этот раз всех желающих ждал также вошедший в состав музея-заповедника «Владивостокская крепость» форт № 1. Еще совсем недавно это была собственность Минобороны, то есть место для нас с вами закрытое.

Экскурсоводы рассказывали посетителям о создании, истории и значении форта № 1 и крепости Владивосток в судьбе не только Дальнего Востока, но и всей России.

Форт № 1, названный в честь первого царя династии Романовых — Михаила Федоровича, расположен на горе Кудрявцева в районе поселка Горностай. Это первый объект Владивостокской крепости, построенный с учетом боевого опыта Русско-японской войны. Толстые защитные стены и военные постройки форта дополняются элементами декора, которые должны были скрасить жизнь людей, проводивших здесь долгие месяцы службы. Гости фестиваля «Владивостокская крепость — 2020» одними из первых смогли увидеть форт № 1 и прогуляться по его территории с экскурсоводами. И это было незабываемо.

Доказательство тому – фотографии от Алексея Воронина. Масштабно? Да. Красиво? Еще бы! (чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. – См. стр. 2.)

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА