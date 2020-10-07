«Тайфун» дважды победил в дерби Первый сдвоенный успех пришел к приморской команде «Тайфун» в стартовавшем в конце сентября чемпионате Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) России. На минувшей неделе наши юные земляки провели два матча в Хабаровске с «Амурскими тиграми». И дважды выиграли.

К дальневосточному дерби оба коллектива подошли в роли аутсайдеров первенства. Из восьми стартовых матчей приморцы выиграли лишь в одном поединке, а хабаровчане праздновали победу пока только дважды. Очки позарез были нужны каждому из соперников, чтобы покинуть дно турнирной таблицы. Поэтому битвы в Хабаровске шли, как говорится, не на жизнь, а…

Первая встреча началась не в пользу приморцев. «Тайфун» заработал несколько удалений. Хотя в атаке гости смотрелись очень даже неплохо. Выстояв два момента в меньшинстве, наши земляки следом реализовали свое первое численное преимущество. Гол забил Илья Овечкин, ему помогли Даниил Молодцов и Игорь Тютюнников.

Второй период «тайфуновцы» тоже начинали в большинстве, но удвоить преимущество получилось только ближе к середине отрезка в равных составах. С передачи Дмитрия Козлова шайбу забросил Иван Хрунин – 0:2. Впереди было еще шесть минут в большинстве, отличная игра Юрия Черкашина не позволяла сделать отрыв от «тигров» более существенным. За вторую 20-минутку приморцы перебросали хозяев в два раза – 18:9.

В заключительном периоде «Тайфун» вновь реализовал лишнего, дубль оформил Иван Хрунин, в помощниках были Захар Пульченко и Данила Барабаш – 0:3. А вот концовка оказалась немного нервной: около минуты гостям пришлось играть в формате «три на пять». Оборона «Тайфуна» выдержала. Поздравляем голкипера команды Дмитрия Шарова с первой игрой «на ноль» в этом сезоне! Гости отпраздновали «сухую» победу – 0:3.

Повторный поединок будущее пополнение «Адмирала» провело уже более уверенно. Порой казалось, что именно они являются хозяевами «Платинум-арены». А вот «Амурские тигры» на родном льду посыпались. Новая победа была вырвана со счетом 2:6. В нашей команде голы забили Ян Копылов, Павел Елизаров, дважды Данила Барабаш, Игорь Тютюнников и Кирилл Басов.

Этот успех позволил «Тайфуну» переместиться с последнего, 17-го места на 12-ю позицию в своей конференции МХЛ.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта vk.com/mhc_tayfun