Мы родом из самбо Четырехкратный чемпион мира Александр Аксенов убежден: фирменные броски не для криминальных разборок

Совсем недавно незаметно промелькнула одна любопытная дата в истории спорта Владивостока. А ведь за ней целая эпоха. 35 лет назад, 20 сентября 1985 года, в испанском Сан-Себастьяне свою первую золотую медаль чемпиона мира по самбо завоевал наш выдающийся земляк Александр Аксенов. Это юбилей, которым Приморью следует гордиться.

После той победы Аксенову присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР (ранее он получил звание мастера спорта международного класса за победу на чемпионате Европы в 1994 году в Бильбао), а в дальнейшем Александр Валентинович стал самым титулованным спортсменом в азиатской части нашей страны. Четыре золота чемпионатов мира, два – Европы, шестикратный чемпион СССР. Не говоря уже о победах на Спартакиаде народов СССР, представительных международных турнирах «Дружба» и десятках других соревнований высокого ранга. Такой груз медалей под силу только уникальным личностям мирового спорта.

Эстафета чемпионов

Последние 16 лет Александр Аксенов с неменьшей отдачей возглавляет федеральное образовательное учреждение «Приморское государственное училище олимпийского резерва». Сохраняет и приумножает спортивные традиции Владивостока и всего нашего региона. 5 октября у заслуженного тренера России Аксенова был день рождения, вот и еще один повод для беседы.

– Таких училищ, как наше, в стране всего 12, – рассказывает прославленный спортсмен и тренер. – И это накладывает на весь наш тренерско-педагогический коллектив огромную ответственность. Ведь мы растим чемпионов, славу приморского и российского спорта. И это не просто высокие слова.

Перечислю только некоторые имена. Призер Олимпийских игр в гребле на каноэ, многократный чемпион мира, Европы и России Иван Штыль. Двенадцатикратный чемпион Сурдлимпийских игр, неоднократный чемпион мира, Европы и страны по плаванию Виталий Оботин. Чемпионы мира Елена Литвинова (бокс), Екатерина Цыберт (самбо), Максим Шейко (бокс), Владислав Блинцов и Артем Кузахметов (гребля на байдарках и каноэ). Чемпионы Европы Наталья Подольская (гребля на байдарках и каноэ), Лада Латушкина и Давид Беджанян (тяжелая атлетика). Участники Олимпийских игр 2008-го, 2012-го и 2016 годов в составе сборных команд России Станислав Пухов (бадминтон), Дарья и Богдан Пищальниковы, Алексей Дремин, Максим Сидоров, Сослан Цирихов, Александр Шустов (легкая атлетика), Юлия Качалова, Кира Степанова, Андрей Крайтор (гребля на байдарках и каноэ). И еще десятки призеров чемпионатов мира, Европы, России, члены юношеских, молодежных и взрослых сборных команд России…

Все это – выпускники и студенты нашего училища олимпийского резерва. Конечно, мы гордимся ими. Но не менее важно и то, что благодаря одновременной спортивной и образовательной подготовке у нас получают путевку в жизнь еще сотни, если так можно выразиться, правильных ребят и девушек. Они защищают дипломы тренеров и преподавателей и уже сами воспитывают новую смену. Вот такая получается эстафета. Из поколения в поколение.

Ученье – свет. В спорте – особенно

– То есть училище олимпийского резерва имеет помимо чисто спортивного еще и образовательный статус?

– Так и есть. 7 сентября в нашем училище начался новый учебный год для 125 ребят. Они ведут полноценный тренировочный процесс по своим видам спорта, регулярно участвуют в соревнованиях и одновременно занимаются по полной школьной программе старших классов, с 9-го по 11-й. Из них 45 иногородних, ведь мы набираем талантливых спортсменов со всего Дальнего Востока, им предоставляется общежитие и питание. А с нынешнего года мы получили право вести еще и внебюджетную деятельность и приняли на полное учебно-тренировочное обучение еще 180 ребят, начиная уже с пятого класса, за вполне посильную для их родителей плату.

Важно и то, что после получения в нашем училище аттестатов об окончании школы выпускники не остаются без нашей помощи и опеки. Ведь у нас заключен договор о продолжении их образования с ВГУЭС, где недавно была открыта кафедра физвоспитания. Выходит, что, начав заниматься в нашем училище, ребята в течение нескольких лет не только постоянно повышают свой спортивный уровень, но и получают возможность получить дипломы магистров и бакалавров по специальности «тренер физической культуры и спорта».

При этом несколько наших выпускников успешно защитили свои дипломы дистанционно, онлайн. И коронавирус здесь ни при чем, ведь состоялись такие онлайн-заседания комиссии по приему выпускных работ еще до пандемии. Дело в том, что некоторые ребята, как действующие спортсмены, в период защиты участвовали в обязательных календарных турнирах на территории разных стран: в Арабских Эмиратах, США – так совпало. С инициативой о внедрении заочного опыта защиты дипломов мы вышли на Министерство спорта РФ и получили одобрение.

Десять главных дорог

– Какие спортивные дисциплины в вашем училище считаются приоритетными?

– Они строго определены документами Минспорта России, в чьем ведомстве и финансировании находится наше училище. Это девять видов: гребля на байдарках и каноэ, парусный спорт, легкая атлетика, бадминтон, тяжелая атлетика, бокс, плавание, дзюдо и тхэквондо.

– А как же самбо – фирменный, можно сказать, и «медалеемкий» вид спорта для Владивостока?

– Вот поэтому по нашей инициативе с нынешнего года училище наконец-то получило право открыть еще и отделение самбо. Большую помощь в принятии этого решения на уровне министерства нам оказали президент Международной федерации самбо депутат Государственной думы РФ Василий Борисович Шестаков и президент Всероссийской и Евразийской федераций самбо Сергей Елисеев. Они при этом огромные силы прилагают к тому, чтобы включить самбо в программу летних Олимпийских игр, и с 2018 года этот вид единоборств уже получил статус олимпийского вида спорта.

– Значит, теперь самбо Владивостока и Приморья сможет наконец вернуться к былым спортивным вершинам? Ведь в последние годы что-то не слышно о наших мужчинах-самбистах – новых чемпионах мира…

– Традиции и высокий уровень самбо во Владивостоке были и остаются. Тем более что в нашем городе они дополнены стабильными достижениями женского самбо. Во всем спортивном мире уже более 30 лет известен клуб «Амазонка». Его основателем является Юрий Леонтьев – заслуженный тренер России, арбитр международной категории экстра-класса, вице-президент Международной федерации самбо Азии, почетный гражданин Приморского края. Он подготовил пять чемпионок мира, двух заслуженных мастеров спорта, 15 мастеров спорта международного класса, 85 мастеров спорта России. Так что Владивосток не сдает лидирующих позиций в самбо. А задача нашего училища – укреплять и развивать их.

В спорте тоже есть авторское право

– Самое время вспомнить о Викторе Сорванове – таком же, как Леонтьев, подвижнике и, можно сказать, родоначальнике профессионального спортивного самбо Владивостока. Ведь он был и вашим тренером?

– Не только и не столько тренером, он был настоящим учителем, наставником – и в спорте, и в жизни. Как раз сегодня, 7 октября, будет 8 лет, как Виктора Александровича не стало. Но все наши спортсмены, и не только самбисты, помнят его и продолжат нести светлую память об этом уникальном человеке. Почетном жителе Владивостока, кстати…

Хотя, признаюсь, когда я впервые увидел его – чуть выше меня по росту, немного, казалось, нескладного, в очках с толстыми стеклами, то подумал: какой же это тренер? У меня, тогда еще совсем пацана, было представление о каком-то другом идеале – супермене внешне, на которого нужно было быть похожим, на которого хотелось бы равняться. Типа Брюса Ли, что ли, или Шварценеггера. Но, к счастью, я вовремя успел понять, что дело не во внешних атрибутах, а во внутренней силе, в знаниях, которые необходимо постоянно совершенствовать и применять. Именно это привил мне и всем своим подопечным Сорванов. В итоге не только я, но и все другие самбисты его школы стабильно добивались ярких побед на самом высоком, мировом уровне.

Помню до сих пор и буду помнить всегда главный тренировочный принцип Сорванова, который он прививал нам: «Только в борьбе с сильным и сам станешь сильнее». Ох, как меня, начинающего самбиста, валтузили (били, хватали в тиски. – Прим. авт.) по борцовскому ковру тогдашние наши чемпионы: Халанский, Гуляев, Еремин! Но я, как учил Сорванов, сжимал зубы, старался брать от каждого своего соперника-победителя что-то особенное, какой-то новый, необычный прием. Чтобы развить его, усовершенствовать, добавить свое и применить затем в схватке.

– В итоге именно вас почти 10 лет признавали самым техничным самбистом на чемпионатах мира, Европы, страны…

– Да, так и было. Не сочтите за хвастовство, но до сих пор мой коронный прием – бросок через грудь – никто не может полностью повторить. На него, можно в шутку сказать, мое авторское право закреплено. Вроде бы все мои соперники тогда знали, что я обязательно в схватке применю его, но не угадывали, когда именно. А ведь я уже целых 29 лет назад закончил с активным спортом. Кстати, знаете, что в самбо используется более 200 борцовских приемов? И десять из них – мои, фирменные…

– Насколько мне помнится, один из них вы применили, когда победили на втором вашем чемпионате мира.

– Это было во французском городе По в 1986 году. Прием-то свой я, конечно, применил и уложил в финале соперника из Японии на ковер. Но зал был полон – шум, крик. А я удерживаю японца – уже на болевом приеме. Секунд десять, двадцать, тридцать. Тот уже кричит от боли, а я все равно держу: сигнала об окончании схватки ведь нет. А оказалось, что я просто не слышал его. И тут вдруг арбитр (болгарин, знавший русский язык, к счастью японца) кричит мне: «Да отпусти же его наконец! Поединок закончен досрочно!» Знаю, что после той нашей схватки мой соперник из Японии вообще закончил со спортом… А я еще почти 10 лет продолжал бороться. И за себя, и за Владивосток, и за страну.

Мы бывшие спортсмены, но не рэкетмены

– Вы сказали, что ушли из большого спорта 29 лет назад. Это ведь как раз начало 90-х. Тех самых лет, когда у нас зародились жестокие криминальные группировки, в том числе и из бывших спортсменов. Владивосток в этом плане из-за постоянных разборок, рэкета, заказных убийств, взрывов гремел тогда на всю страну…

– Да, была и такая страница в истории нашего города, ее не вычеркнешь. А я вот сейчас, кстати, вспомнил: в 1991 году, чтобы поехать на чемпионат мира по самбо в Монреаль, мы, претенденты из переставшей уже существовать страны СССР, даже спички тянули – кому повезет. И не только. Ведь еще и спонсора себе найти нужно было, чтобы оплатить эту поездку в Канаду. Хотя, согласитесь, поездка – это не та формулировка для участия в чемпионате мира, не туризм же. Где мы, несмотря ни на какие политические передряги, защищали честь страны. Родины нашей. И там я стал чемпионом – в четвертый раз.

Возвращаясь к 90-м годам, могу сказать: спорт (профессиональный спорт, конечно) оказался тогда на обочине жизни. И я, уже неоднократный к тому времени чемпион мира, Европы и страны, не мог представить себе, как сложится моя дальнейшая жизнь. А у меня тогда ведь уже была семья, двое детей – сын и дочь. Как, где и ради чего жить? Вот я и пришел к одному из тогдашних руководителей края (не хочу до сих пор называть его имя), попросил помочь. И услышал такое, дословно: «Я что, заставлял тебя заниматься спортом? Вот и иди к своим тренерам. А твои медали никому не нужны»…

Но даже тогда мы, самбисты, не доходили до криминала. Можете взять для подтверждения справки в УВД и прокуратуре. Бизнесом стали заниматься, это да. Машины из Японии привозили и продавали. Это ведь было в рамках тогдашних законов страны. Поэтому не надо связывать самбистов Владивостока с криминалом 90-х. Настоящих, конечно, самбистов. Тех, кто добивался больших побед. И полностью отдавался именно спорту, а не «решалам». У нас криминала не было, нет и не будет. За себя отвечаю полностью.

Отправная точка – Владивосток

– Прямо по Булгакову: никогда не проси ничего у власть имущих…

– Да, так и вышло. Я стал и после окончания спортивной карьеры рассчитывать на себя. Как в борцовской схватке. И на друзей по самбо, конечно.

Таких, как неоднократный чемпион мира Владимир Япринцев. Он организовал ассоциацию спортсменов «Мы родом из самбо». Международную, подчеркну, ассоциацию. В которую сейчас уже входят десятки стран. Ведь раньше не существовало такого ресурса самбо. И эта наша ассоциация стала первым и единственным порталом, где собрались самые известные и титулованные самбисты, которые делятся своим опытом и навыками, привлекают к спорту молодежь.

Благодаря ему мы, можно сказать, нашли друг друга и с нынешним президентом Монголии, чемпионом мира по самбо 1983 года Халтмаагийном Баттулгой. Теперь общаемся регулярно и даже встречаемся периодически.

А ведь самбо – это уникальное единоборство, разработанное в деталях Анатолием Харлампиевым больше 80 лет назад в нашей стране. А родоначальником этого вида спорта в 20-30-е годы прошлого века стал наш прославленный земляк разведчик Василий Ощепков. И именно из Владивостока самбо в итоге завоевало весь спортивный мир.

Поэтому для меня особенно важно развивать эти традиции. Для этого наше дальневосточное отделение ассоциации «Мы родом из самбо» заключило соглашение о сотрудничестве с Всероссийским детским центром «Океан». А сейчас мы взяли на себя и такое важное направление, как адаптивное самбо, где занимаются ребята с ДЦП и другими заболеваниями, травмами. Этот проект был разработан в Сочи, его патронирует Владимир Путин. И теперь нашему, дальневосточному отделению ассоциации доверено осуществлять его практическое внедрение и развитие. Подчеркну: адаптивное самбо – социальный проект. Семьям этих ребят занятия и экипировка не стоят ни копейки. И в наших планах проведение уже такой семейной Самбониады. Ведь самбо сближает людей, объединяет. И делает их крепче, сильнее.

Евгений КОЗУБ, специально для «В»

Фото из архива Александра АКСЕНОВА