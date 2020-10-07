Что у вас на ужин: в Приморье внедряется система мониторинга за питанием населения Информационная кампания, направленная на формирование у приморцев осознанного подхода к вопросам питания, стартовала в октябре. Бесплатные программы обучения предусмотрели для граждан всех возрастов. Помимо этого, в рамках проекта ведется исследование пищевой продукции, представленной в торговых сетях края.

Об этом рассказала в ходе брифинга начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Ольга Шорникова.

Образовательные программы по вопросам здорового питания – это одно из мероприятий программы «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», уточняет пресс-служба регионального правительства.

– Приморье является одной из пилотных территорий по реализации мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, профилактику заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием, – пояснила Ольга Шорникова. – Флагманом в реализации проекта выступает территориальное управление Роспотребнадзора в партнерстве с минздравом Приморья.

Предполагается, что благодаря проведению образовательных программ по вопросам здорового питания приморцев обеспечат базой знаний, которые необходимы для профилактики алиментарно-зависимых заболеваний: болезней системы кровообращения, нервной, костно-мышечной, эндокринной, мочеполовой систем, органов пищеварения и новообразований.

Сегодня, как показывают результаты соцопросов населения, о правильном питании не знают 49 % граждан (60,3 % мужчин и 41 % женщин), не соблюдают режим питания 60,7 % (66,8 % мужчин и 56,1 % женщин), принимают обильную пищу перед сном около 19 % населения, 22,6 % едят всухомятку. При этом для большинства людей источником информации о здоровом питании являются СМИ, и только 11,7 % получают информацию от лечащего врача или в центре здоровья, а 29 % вообще не интересуются такой информацией.

– Мы разработали комплексные специализированные программы обучения для разных возрастных категорий: дети, подростки, взрослые и пенсионеры. Все они доступны на сайте Роспотребнадзора, разосланы в учреждения образования, в центры здоровья, куда обращаются люди. Также медики получили всю необходимую информацию для работы с пациентами по этому направлению, профсоюзы смогут распространять ее в коллективах, – отметила доктор Шорникова.

Предусмотрено изучение продуктов, из которых организм усваивает необходимые компоненты для поддержания жизнедеятельности. Есть и программы, которые научат отличать качественные и полезные продукты от небезопасных.

Помимо образовательных программ в рамках нацпроекта внедряется система мониторинга за состоянием питания различных групп населения края. Она основана на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, а также связывает здоровье населения со структурой питания и качеством пищевой продукции.

– Проект начался с января 2020 года с проведения лабораторных исследований отдельных групп пищевых продуктов на потребительском рынке Приморья. Специалисты проверяли продукты на соответствие обязательным требованиям по показателям безопасности и качества. Также проводилось выборочное анкетирование объектов торговли для определения доступности населению отечественной пищевой продукции, способствующей профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, – сообщила представитель ведомства.

Так, в краевом Центре гигиены и эпидемиологии исследовано 514 проб пищевой продукции, проведено более 11 тысяч исследований по показателям качества. В 7,6 % случаев установлено несоответствие заявленным параметрам.

Нестандартные пробы по содержанию жиров, белков, углеводов, витаминов и макроэлементов выявлены в таких группах продуктов, как хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия, фрукты, овощи и продукты их переработки, мясо и мясные продукты, яйца и яйцепродукты, молоко и молочная продукция, масложировая продукция, кондитерские изделия, БАДы.

Из 7389 исследований по показателям безопасности в 0,4 % установлено несоответствие пищевой продукции обязательным нормативным требованиям, в семи случаях выявлено несоответствие по санитарно-химическим показателям, в 23 – по микробиологическим. Такие нарушения встретились в молочной, мясной, рыбной и масложировой продукции.

Напомним, что результатом реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» в 2024 году должно стать увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Одним из показателей является снижение заболеваемости ожирением.

Отдел новостей «В»

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