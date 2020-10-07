Эпоха нежной женственности Какие уроки преподнесут нам платья, рожденные в мире, который мы потеряли навсегда

Они воздушные и монументальные одновременно, роскошные и причудливые. В них не влезет ни одна современная женщина, но каждая, пусть даже тайком, мечтает хотя бы раз облачиться в такое…

Платья прелестной и навсегда ушедшей от нас эпохи могут увидеть жители и гости столицы ДФО на выставке «Мода Серебряного века» из коллекции Александра Васильева. Открылась экспозиция в музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева.

И не только платья, заметим, привез в наш город знаменитый коллекционер, историк моды. Шляпки и веера, туфли и другие аксессуары, фотографии – все это ждет на выставке публику, которая, по словам Александра Васильева, любит красоту, женственность и историю.

Поклон Вильгельму Рентгену

– Александр Александрович, вы впервые, несмотря на то что во Владивостоке вы частый гость, привозите нам такую роскошную выставку…

– Да, пожалуй. И это только часть моего собрания моды Серебряного века. Полсотни нарядов и около ста аксессуаров. Я сознательно не стал брать больше, мог бы привезти и 100, и 150 одних только платьев, но зачем? Ведь даже 50 платьев этой эпохи вызывают эффект большого эстетического накала.

Я действительно часто бывал во Владивостоке – устраивал благотворительные балы в доме приемов, проводил выставки, читал лекции во ВГУЭС, нынешний мой визит в ваш город 17-й. Но такого рода выставку, с таким количеством старины и редких вещей, я устраиваю здесь впервые. И очень счастлив!

– Экспозиция явно делится на некие разделы, ведь даже невооруженным взглядом видно, как различаются платья в первом и втором залах…

– Да, потому что Серебряный век – это время с конца XIX века до 20-х годов века XX. И в первом зале представлены платья 1900-х годов. Времени корсетов. А во втором – платья, которые носили уже после 1910-х. Знаете, какая важнейшая веха разделила эти годы? Изобретение рентгеновского аппарата! Одним из первых медики того времени сделали снимок женщины в корсете. И были поражены неправильным расположением внутренних органов женщины при затяжке корсета. А в то время корсет затягивали до размеров талии в 50 сантиметров. И женщина проводила в таком состоянии большую часть своего дня.

Замечу, кстати, что манекены, на которых мы выставляем платья с корсетами, я заказывал в Турции. Потому что только там мне согласились сделать их с талией в 50-55 сантиметров. Все китайские, к примеру, манекены в талии намного больше. И на них эти платья просто не застегиваются, ведь талий таких размеров сегодня у взрослых женщин просто нет. Она нынче считается детской – лет на 12.

Так вот, когда врачи увидели, что творит с организмом корсет, они выступили решительно против такой моды. Ведь женщины носили корсеты даже в состоянии беременности! Снятие корсета было идеей парижского кутюрье Поля Пуаре, который предложил женщинам делать талию под грудью. Это была бомба, скандал! Женщины так долго утягивались в талии, что казалось: это на века. И вдруг в один прекрасный день – переворот, который поддержали многие женские организации, призывавшие освободить женщину от уз корсета, дать ей свободу движений.

Постепенно, в течение десятилетия, платья с корсетом были вытеснены, на смену им пришли платья более свободного силуэта. Отсюда и такая явная разница между нарядами в двух залах.

Также на выставке представлена и пара мужских нарядов, но, замечу, что в те времена мужчины одевались очень консервативно: сюртук, смокинг, фрак, причем все почти всегда черного цвета.

– Чаще всего моду Серебряного века представляют такой… декадентской, что ли…

– Да. Эпоха Александра Вертинского, Анны Ахматовой, Игоря Северянина, Изы Кремер… Но в то же время, замечу, Россия была мощной державой и влияла на умы и, как бы сейчас сказали, тренды. Блеск дягилевских «Сезонов» привел к тому, что русские мотивы в дамских нарядах были весьма актуальны. Балеты «Весна священная», «Петрушка», «Жар-птица», «Золотой петушок» ввели в моду русскую сказку, лубок, фольклор. Одеваться в русском стиле было модно, дамы носили платья с косым воротом, с вышивкой в русском стиле.

Сегодня, к сожалению, культурное влияние России на моду минимально…

И только потом уж – она

– Сколько лет у вас ушло на создание такой коллекции?

– Коллекцию моды Серебряного века я собирал около 30 лет. Замечу, что в основном, увы, в ней представлены платья не из России. Все дело, разумеется, в нашей истории, в революции, когда хозяйки таких платьев думали уже не о том, как сохранить свои наряды, а как выжить… В основном здесь платья из Европы – Франции и Англии, из США. Мода в то время диктовалась Парижем, и только Парижем.

Но все же есть в коллекции пара платьев из России, и их легко узнать по избыточной вышивке и богатству исполнения. У нас в стране всегда отделке уделялось огромное внимание. Русский покупатель всегда, вплоть до сегодняшнего дня, хочет, чтобы невооруженным взглядом было видно, сколько заплачено за вещь. Стиль «недосказанности» в моду в России так и не вошел. По сей день.

Также собирать коллекцию было непросто потому, что сшиты эти наряды из натуральных и очень нежных тканей, которые трудно сохранить. Те же батист, муслин, тюль, я уж не говорю о кружеве и мехах, – материалы весьма нежные. Очень быстро сечется шелк, многие шелковые платья, когда я их приобретал, буквально дышали на ладан, и нам приходилось их восстанавливать.

Замечу, что и сегодня уход за платьями того времени крайне сложен. В начале прошлого века не было химчисток, ткани не создавали с расчетом на столь глубокое вмешательство. Стирались они руками, а химчистку заменял лимон. И сегодня реставраторы в моем фонде работают только с лимонным соком и содой, никаким химическим средствам доступ к нарядам не разрешен. Еще мы пользуемся уникальным мылом «Алеппо», которое производят веками в Сирии. Оно выводит большинство пятен.

Следует упомянуть еще и о том, что тот век был веком лошадей. И хотя дворники усердно подметали улицы, все же кусочки отходов лошадиной жизнедеятельности оставались на мостовых, на дорожках. Шлейфы платьев собирали на себя в том числе и их. Но навоз отстирать и убрать было почти невозможно. Он портил платья!

– Да, женщине в ту эпоху требовалось много времени и усилий, чтобы выглядеть эффектно…

– Одевание занимало минимум 25, а чаще всего 40 минут. Плюс к тому в то время не было эластичных резинок. Все было на пуговицах и завязках, включая нижнее белье. Корсаж, панталоны, чулки на подвязках… И, разумеется, панталоны не имели сшитого седалищного шва, чтобы дамы могли сходить в туалет, не раздеваясь, а иначе это просто было невозможно.

Есть знаменитая песенка того времени певицы Изабеллы Кремер «Модель от Пакена» (известный французский модельер того времени). Там есть такие слова: «Сначала модель от Пакена, потом – белых юбок волна, потом кружева словно пена, потом уж, потом уж – она»…

А прически? На прическу и надевание шляпки уходило по полчаса и больше! Представляете, на одну шляпу необходимы были три крупные булавки. Ведь шляпки, чтобы не улететь от ветра, крепились на прическе, и булавки должны были проколоть прическу и шляпку насквозь. В то время женщины носили прически с валиком из конского волоса, напоминавшие прическу гейши. Сначала на голову надевался валик, потом вокруг него закалывались шпильками волосы, а затем крепилась шляпка. Поэтому булавки делали из стали, и длиной они были 22 сантиметра. Кстати, такая булавка часто служила женщине защитой от мужских домогательств…

Не для прачки и кухарки

– История моды связана с жизнью человечества. Как отразилась в нарядах история того периода – начала XX века?

– Мода Серебряного века – мода прекрасной эпохи, которая еще не знала войны. Не знала массовых разрушений, танков, голода и революций. Это история иллюзорного, полностью разрушенного Первой мировой войной мира, в котором царили прекрасные женщины. Женщины, посвятившие жизнь только своей семье. Они рожали детей, лелеяли мужа, сажали цветы, музицировали, рисовали, вышивали, играли с собакой… И при этом они не готовили, не убирали, не стирали, не мыли посуду – на все это была прислуга.

Многие женщины сегодня, глядя на ту эпоху, говорят: «Хотела бы я там жить!» Но тут всегда надо пояснить, в каком социальном статусе. Ведь все вышеперечисленное, как и платья, представленные на выставке, могли себе позволить только богатые дамы. У прачки, служанки, кухарки была совсем другая жизнь. И другие платья…

Да, наряды, подобные тем, что представлены в экспозиции, могли себе позволить только весьма обеспеченные женщины: аристократки, жены промышленников, богатого купечества, адвокатов. Они не занимались физическим трудом, поскольку подобные платья просто не предполагали подобных занятий. Это была мода времен до женской эмансипации. Эти женщины не имели права голосовать, учиться в вузах, разводиться, водить автомобиль и многое другое. В процессе эмансипации женщины получили все эти права, но при этом утратили многие женские завоевания прошлого: возможность ходить в кружевах, носить роскошные шляпки, прекрасные драгоценности и выглядеть как богини.

Сегодня у женщин другой жизненный ритм. Платья, которые представлены здесь, рассчитаны на женщину, переодевающуюся до семи раз в день. У современных дам на это просто нет времени.

И маска займет свое место в музее

– Какой элемент в нарядах Серебряного века является главной приметой эпохи?

– Натуральные материалы. И натуральные цвета. Эпоха модерна – это только натуральные, а значит, чуть приглушенные, пастельные тона. Из моды вышли яркие анилиновые красители, они считались вульгарными. Кроме того, в моду вошли оттенки, которые использовал в своих работах декоратор дягилевских сезонов Бакст. Лиловые, синие, оранжевые, но – не кричащие.

– Мы говорим о том, как мода отражала ситуацию в обществе, в жизни. Как вам кажется, пандемия сыграет свою роль в развитии моды?

– Да. Простой пример – маски. Модельеры и не только откликнулись на эту тему и стали продавать дизайнерские маски, в России некоторые стоили от 15 тысяч рублей. Кстати, я закупил для коллекции несколько вариантов таких масок. Хотя не думаю, что они станут необходимым предметом гардероба (я имею в виду дизайнерские маски). Ведь Роспотребнадзор советует носить даже тканевую маску не более трех часов, а потом выбрасывать или стирать, так что смысла покупать нечто очень дорогое здесь нет. Ради пижонства?

В более глобальном же смысле мода будущего будет формироваться теми трендами, которые все яснее вырисовываются сегодня. Женщины стали похожи на мужчин, научившись делать их работу, вплоть до ремонта машин и руководства ЖЭУ. При этом женщины пытаются оставаться привлекательными, а это становится все труднее, ибо бойцовский характер современных дам несовместим с хрупкостью женщины…

А в мужской моде, особенно на Западе, сегодня господствует андрогинность, которая вызвана теорией о перенаселении планеты. Считается, что нас стало слишком много, что надо бы сократить количество до «золотого миллиарда», и пандемия, на мой взгляд, частица этого процесса. И когда мужчинам предлагают женские платья, женские образы, это делается для того, чтобы институт семьи был разрушен до основания. Ведь женщина, глядя на женоподобного мужчину, скажет: зачем он мне, я сама такая. И не будет новых младенцев, новых поколений…

– Какой же главный посыл вы вкладываете в выставку?

– Берегите свое прошлое. Извлекайте уроки эстетики из моды прошлого, наслаждайтесь вкусом и утончайте ваши знания.

Для тех, кто любит красоту, историю, моду, женственность и ручную работу, эта выставка будет неповторимым подарком.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА