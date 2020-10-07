Яндокский курорт для народа КНДР Яндокская бальнеологическая зона отдыха в КНДР начала свою работу 14 января 2020 года. Это уникальный рекреационный проект, соединяющий красоту природы и технологические новации.

Трудовая Партия Кореи уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма, пишет РИА «Национальный альянс» со ссылкой на информацию посольства КНДР в РФ. Ким Чен Ын, глава КНДР, несколько раз лично приезжал на территорию, где возводилась Яндокская туристско-бальнеологическая зона, чтобы проверить темпы строительства.

Объект объединяет лыжный комплекс с бальнеологическим отдыхом. С точки зрения лидера страны, разделение и размещение участков гармонизирует с архитектурной эстетикой и природным ландшафтом. Он подчеркнул, что Яндокская туристско-бальнеологическая зона воплощает в жизнь идеи партии и станет местом культурного досуга народа. Поэтому надо тщательно подготовить отдых на горячих источниках и эксплуатацию санаторных сооружений, принять меры по обеспечению горнолыжного комплекса надежным спортивным оборудованием.

Как сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), торжественная церемония завершения строительства Яндокской бальнеологической зоны культурного отдыха состоялась в конце минувшего года, в ней принял участие Председатель Ким Чен Ын. Тогда лидер КНДР лично проинспектировал состояние курорта, а также заявил, что эта зона отдыха позволит народу КНДР «вдоволь наслаждаться социалистической цивилизацией».

В начале 2020 года на курорт для отдыха первыми прибыли семьи участников строительства, в том числе и членов военных отрядов, принимавших участие в обустройстве зоны отдыха. Отдыхающие купались в горячих источниках и катались на горных лыжах. Как отмечает агентство ЦТАК, «разнообразная культурно-спортивная жизнь, в том числе настольный теннис, гольф на закрытом месте и электронные увеселения, производит незабываемое впечатление на людей».