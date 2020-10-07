Ким Чен Ын: внимательность ко всем деталям – дело государственной важности Все дела и начинания, осуществляемые Председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном, по своей широте и глубине превышают человеческое воображение. Каждое из дел он проектирует масштабно и ведет на самом высоком уровне, проявляя личную внимательность абсолютно к каждой детали.

В качестве примера можно привести улицу ученых Мирэ и улицу Ремен в столице КНДР Пхеньяне, где возводятся дома современной конструкции, город Самчжиен на северной окраине страны – образец благоустроенного города в горной местности, Яндокскую бальнеологическую зону культурного отдыха высокого класса в средней части страны и другие масштабные проекты.

Ким Чен Ын как глава государства – человек с широким размахом дел, при этом он внимателен ко всем их мельчайшим деталям.

В октябре прошлого года один из туристов, ставший очевидцем новоселья жителей Яндокской бальнеологической зоны, так описывал увиденное: «Жилой дом во всем безупречен: стены комнат оклеены обоями красивого цвета, чистая умывальная, удобный склад, скотник и весь набор кухонной утвари. У топки в кухне – горка дров для нового хозяина, в кладовке достаточное количество угля на зиму. Государством построено не только само жилье для новоселов, но и все остальное подготовлено тщательно, с заботой о том, каким образом облегчить их жизнь еще больше…»

Нелишне будет сказать, что Ким Чен Ын сам предложил, прежде чем провести запланированную торжественную церемонию открытия этого оздоровительного комплекса, устроить новоселье в жилой зоне с подготовкой всего необходимого, чтобы местные жители не испытывали неудобств в холодное время года.

Свойственная ему исключительная внимательность, можно сказать, исходит из отеческого сердца, полного чувства горячей любви к людям. Народ глубоко почитает его как родного отца. Любые, даже частные вопросы, связанные с благосостоянием населения, не остаются без его пристального внимания.

Однажды ему довелось подняться на самый верхний, 45-й этаж одного из недавно построенных высотных домов современной конструкции на улице Чханчжон в Пхеньяне. Лидер страны с чувством, которое испытывал бы хозяин квартиры, осматривает жилые комнаты, кухню, другие помещения и выходит на веранду, откуда открывается прекрасная панорама города. Вдруг он говорит: «Откуда-то слышится звук ветра». Строители дома полагали: на сверхвысотном этаже, естественно, чувствуется, как дует ветер, и никто не обращал на это особого внимания. Но лидер страны дает им практический совет: отверстия в оконных рамах закройте тщательно, чтобы снаружи не проникало ничто, иначе задувающий через щели в окнах ветер причинит жильцам неудобства.

В квартире рабочей семьи, только что справившей новоселье на улице Чханчжон, он интересуется у новоселов: нормально ли работает система водоснабжения, нравится ли вам новая квартира, а сколько у вас детей? Глава государства даже объясняет маленькому сынишке хозяев, как лучше нарисовать картину…

Аналитики комментируют: подробный анализ всей деятельности Председателя Ким Чен Ына убеждает нас в том, что он безупречен во всем, держит в поле своего зрения одновременно все сферы жизни и при этом лично курирует все дела, точно определив их очередность и степень важности. Феноменальные успехи в КНДР возможны благодаря большому размаху начинаний лидера страны, который отличается широким мышлением, точным видением актуальных целей, строгой внимательностью абсолютно ко всем аспектам и умением не оставлять ни одну сферу жизни страны и народа без своего внимания.