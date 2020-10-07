Приморцы готовы работать на заводе минеральных удобрений в Находке Уже более 600 человек выразили такое желание. Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в минувшую пятницу на заседании экологического совета за контролем над ходом строительства Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ).

Глава региона отметил, что руководству НЗМУ удалось изменить мнение части людей, ранее настроенных против строительства завода. Информационная работа будет продолжена до тех пор, пока все находкинцы не убедятся, что новое предприятие будет не только абсолютно безопасным для жителей городского округа, но и полезным, уточняет пресс-служба регионального правительства.

Как подчеркнул Олег Кожемяко, за полтора месяца, прошедшие с предыдущего заседания экологического совета, НЗМУ стал куда более открытым по отношению к людям.

– Начали работу общественные приемные и в Находке, и во Врангеле. Их уже посетили больше 100 человек, некоторые не по одному разу. Люди получают информацию и из средств массовой информации. В официальном аккаунте НЗМУ жителям отвечают даже на очень неудобные вопросы, – рассказал глава региона.

Уже состоялись первые выезды на строительную площадку представителей общественности – тех, кто сегодня по тем или иным причинам выступает против строительства завода.

– Это как минимум говорит о том, что НЗМУ сегодня нечего скрывать. Конечно, вопросы еще остаются, и это нормально, ведь в регионе строится предприятие, аналогов которому на Дальнем Востоке еще не было. И население, и представители профессионального экологического сообщества должны получать максимально полную и подробную информацию. Скоро будут опубликованы результаты оценки воздействия на окружающую среду, и после того, как все ознакомятся с материалами, состоятся общественные слушания, – добавил Олег Кожемяко.

Особо важным губернатор считает то, что сотни жителей Приморья, в том числе представители подрастающего поколения, уже заявили о желании работать на новом заводе.

– Люди постепенно убеждаются, что предприятие строится с высокой степенью экологической защиты, оно экологически безопасное. Более 600 заявок от желающих работать на НЗМУ говорят сами за себя. Предприятие ведет работу по подготовке молодых специалистов: создает в школах профильные классы химиков и биологов, закупает для них все необходимое оборудование. Благодаря этому у молодежи Находки есть будущее по высокотехнологичным специальностям, и молодежь в такие проекты пойдет, – уверен глава края.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта nzmu.ru